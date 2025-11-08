Prediksi Harga Nil Token (NIL) (USD)

Dapatkan prediksi harga Nil Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NIL dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Nil Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1902 $0.1902 $0.1902 +0.74% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Nil Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Nil Token (NIL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Nil Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1902 pada tahun 2025. Prediksi Harga Nil Token (NIL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Nil Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.199710 pada tahun 2026. Prediksi Harga Nil Token (NIL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NIL pada tahun 2027 adalah $ 0.209695 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Nil Token (NIL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NIL pada tahun 2028 adalah $ 0.220180 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Nil Token (NIL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NIL pada tahun 2029 adalah $ 0.231189 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Nil Token (NIL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NIL pada tahun 2030 adalah $ 0.242748 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Nil Token (NIL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Nil Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.395412. Prediksi Harga Nil Token (NIL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Nil Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.644084. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1902 0.00%

2026 $ 0.199710 5.00%

2027 $ 0.209695 10.25%

2028 $ 0.220180 15.76%

2029 $ 0.231189 21.55%

2030 $ 0.242748 27.63%

2031 $ 0.254886 34.01%

2032 $ 0.267630 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.281012 47.75%

2034 $ 0.295062 55.13%

2035 $ 0.309815 62.89%

2036 $ 0.325306 71.03%

2037 $ 0.341571 79.59%

2038 $ 0.358650 88.56%

2039 $ 0.376582 97.99%

2040 $ 0.395412 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Nil Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1902 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.190226 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.190382 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.190981 0.41% Prediksi Harga Nil Token (NIL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NIL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1902 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Nil Token (NIL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NIL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.190226 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Nil Token (NIL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NIL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.190382 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Nil Token (NIL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NIL adalah $0.190981 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Nil Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1902$ 0.1902 $ 0.1902 Perubahan Harga (24 Jam) +0.74% Kap. Pasar $ 51.62M$ 51.62M $ 51.62M Suplai Peredaran 271.11M 271.11M 271.11M Volume (24 Jam) $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volume (24 Jam) -- Harga NIL terbaru adalah $ 0.1902. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.74%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.06M. Selanjutnya, suplai beredar NIL adalah 271.11M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 51.62M. Lihat Harga NIL Live

Harga Lampau Nil Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Nil Token, harga Nil Token saat ini adalah 0.1904USD. Suplai Nil Token(NIL) yang beredar adalah 0.00 NIL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $51.62M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.004299 $ 0.2036 $ 0.1771

7 Hari -0.21% $ -0.0524 $ 0.2505 $ 0.1588

30 Days -0.42% $ -0.143599 $ 0.3746 $ 0.1588 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Nil Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.004299 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Nil Token trading pada harga tertinggi $0.2505 dan terendah $0.1588 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.21% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NIL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Nil Token telah mengalami perubahan -0.42% , mencerminkan sekitar $-0.143599 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NIL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Nil Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NIL Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Nil Token (NIL )? Modul Prediksi Harga Nil Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NIL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Nil Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NIL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Nil Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NIL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NIL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Nil Token.

Mengapa Prediksi Harga NIL Penting?

Prediksi Harga NIL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NIL sekarang? Menurut prediksi Anda, NIL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NIL bulan depan? Menurut alat prediksi harga Nil Token (NIL), prakiraan harga NIL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NIL pada tahun 2026? Harga 1 Nil Token (NIL) hari ini adalah $0.1902 . Menurut modul prediksi di atas, NIL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NIL pada tahun 2027? Nil Token (NIL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NIL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NIL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nil Token (NIL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NIL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nil Token (NIL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NIL pada tahun 2030? Harga 1 Nil Token (NIL) hari ini adalah $0.1902 . Menurut modul prediksi di atas, NIL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NIL untuk tahun 2040? Nil Token (NIL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NIL pada tahun 2040.