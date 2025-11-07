BursaDEX+
Harga live Nil Token hari ini adalah 0.1795 USD. Lacak informasi harga aktual NIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NIL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Nil Token(NIL)

Harga Live 1 NIL ke USD:

$0.1794
+1.81%1D
Grafik Harga Live Nil Token (NIL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:53:33 (UTC+8)

Informasi Harga Nil Token (NIL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1723
Low 24 Jam
$ 0.1928
High 24 Jam

$ 0.1723
$ 0.1928
$ 0.9515934002951024
$ 0.1598069039333481
+1.01%

+1.81%

-27.89%

-27.89%

Harga aktual Nil Token (NIL) adalah $ 0.1795. Selama 24 jam terakhir, NIL diperdagangkan antara low $ 0.1723 dan high $ 0.1928, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNIL adalah $ 0.9515934002951024, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1598069039333481.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NIL telah berubah sebesar +1.01% selama 1 jam terakhir, +1.81% selama 24 jam, dan -27.89% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nil Token (NIL)

No.477

$ 48.66M
$ 1.58M
$ 179.50M
271.11M
--
1,000,000,000
NILLION

Kapitalisasi Pasar Nil Token saat ini adalah $ 48.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.58M. Suplai beredar NIL adalah 271.11M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 179.50M.

Riwayat Harga Nil Token (NIL) USD

Pantau perubahan harga Nil Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003189+1.81%
30 Days$ -0.1571-46.68%
60 Hari$ -0.1205-40.17%
90 Hari$ -0.128-41.63%
Perubahan Harga Nil Token Hari Ini

Hari ini, NIL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003189 (+1.81%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nil Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1571 (-46.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nil Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NIL terlihat mengalami perubahan $ -0.1205 (-40.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nil Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.128 (-41.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nil Token (NIL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nil Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nil Token (NIL)

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Nil Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nil Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NIL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nil Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nil Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nil Token (USD)

Berapa nilai Nil Token (NIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nil Token (NIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nil Token.

Cek prediksi harga Nil Token sekarang!

Tokenomi Nil Token (NIL)

Memahami tokenomi Nil Token (NIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NIL sekarang!

Cara membeli Nil Token (NIL)

Ingin mengetahui cara membeli Nil Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nil Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Nil Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nil Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Nil Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nil Token

Berapa nilai Nil Token (NIL) hari ini?
Harga live NIL dalam USD adalah 0.1795 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NIL ke USD saat ini?
Harga NIL ke USD saat ini adalah $ 0.1795. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nil Token?
Kapitalisasi pasar NIL adalah $ 48.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NIL?
Suplai beredar NIL adalah 271.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NIL?
NIL mencapai harga ATH sebesar 0.9515934002951024 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NIL?
NIL mencapai harga ATL 0.1598069039333481 USD.
Berapa volume perdagangan NIL?
Volume perdagangan 24 jam live NIL adalah $ 1.58M USD.
Akankah harga NIL naik lebih tinggi tahun ini?
NIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:53:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nil Token (NIL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

