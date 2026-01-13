Prediksi Harga NIKE (NKEON) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga NIKE % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $66.08 $66.08 $66.08 -0.72% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga NIKE untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga NIKE (NKEON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, NIKE kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 66.08 pada tahun 2026. Prediksi Harga NIKE (NKEON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, NIKE kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 69.384 pada tahun 2027. Prediksi Harga NIKE (NKEON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, NKEON diproyeksikan mencapai $ 72.8532 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga NIKE (NKEON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, NKEON diproyeksikan mencapai $ 76.4958 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga NIKE (NKEON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target NKEON pada tahun 2030 adalah $ 80.3206 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga NIKE (NKEON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga NIKE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 130.8338. Prediksi Harga NIKE (NKEON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga NIKE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 213.1146. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 66.08 0.00%

2027 $ 69.384 5.00%

2028 $ 72.8532 10.25%

2029 $ 76.4958 15.76%

2030 $ 80.3206 21.55%

2031 $ 84.3366 27.63%

2032 $ 88.5535 34.01%

2033 $ 92.9811 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 97.6302 47.75%

2035 $ 102.5117 55.13%

2036 $ 107.6373 62.89%

2037 $ 113.0192 71.03%

2038 $ 118.6701 79.59%

2039 $ 124.6036 88.56%

2040 $ 130.8338 97.99%

2050 $ 213.1146 222.51% Prediksi Harga NIKE Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 66.08 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 66.0890 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 66.1433 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 66.3515 0.41% Prediksi Harga NIKE (NKEON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NKEON pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $66.08 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga NIKE (NKEON) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk NKEON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $66.0890 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga NIKE (NKEON) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk NKEON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $66.1433 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga NIKE (NKEON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NKEON adalah $66.3515 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga NIKE Saat Ini Harga Saat Ini $ 66.08$ 66.08 $ 66.08 Perubahan Harga (24 Jam) -0.72% Kap. Pasar $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Suplai Peredaran 20.41K 20.41K 20.41K Volume (24 Jam) $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volume (24 Jam) -- Harga NKEON terbaru adalah $ 66.08. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.72%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.00M. Selanjutnya, suplai beredar NKEON adalah 20.41K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.35M. Lihat Harga NKEON Live

Harga Lampau NIKE Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live NIKE, harga NIKE saat ini adalah 66.08USD. Suplai NIKE(NKEON) yang beredar adalah 0.00 NKEON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.35M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.039999 $ 66.85 $ 64.92

7 Hari 0.02% $ 1.0499 $ 67.09 $ 62.35

30 Days 0.47% $ 21.08 $ 67.09 $ 45 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, NIKE telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.039999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, NIKE trading pada harga tertinggi $67.09 dan terendah $62.35 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NKEON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, NIKE telah mengalami perubahan 0.47% , mencerminkan sekitar $21.08 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NKEON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga NIKE lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NKEON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga NIKE (NKEON )? Modul Prediksi Harga NIKE adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NKEON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap NIKE pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NKEON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga NIKE. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NKEON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NKEON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan NIKE.

Mengapa Prediksi Harga NKEON Penting?

Prediksi Harga NKEON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NKEON sekarang? Menurut prediksi Anda, NKEON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NKEON bulan depan? Menurut alat prediksi harga NIKE (NKEON), prakiraan harga NKEON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NKEON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 NIKE (NKEON) adalah $66.08 . Berdasarkan model prediksi di atas, NKEON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga NKEON di tahun 2028? NIKE (NKEON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per NKEON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NKEON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, NIKE (NKEON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga NKEON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, NIKE (NKEON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NKEON untuk tahun 2040? NIKE (NKEON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NKEON pada tahun 2040.