Harga NIKE Hari Ini

Harga live NIKE (NKEON) hari ini adalah $ 66.2, dengan perubahan 0.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NKEON ke USD saat ini adalah $ 66.2 per NKEON.

NIKE saat ini berada di peringkat #1923 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.37M, dengan suplai yang beredar 20.75K NKEON. Selama 24 jam terakhir, NKEON diperdagangkan antara $ 64.92 (low) dan $ 66.85 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 76.95359588852666, sementara all-time low aset ini adalah $ 57.50557176343818.

Dalam kinerja jangka pendek, NKEON bergerak -0.25% dalam satu jam terakhir dan +1.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.09M.

Informasi Pasar NIKE (NKEON)

Peringkat No.1923 Kapitalisasi Pasar $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volume (24 Jam) $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Suplai Peredaran 20.75K 20.75K 20.75K Total Suplai 20,746.66549622 20,746.66549622 20,746.66549622 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar NIKE saat ini adalah $ 1.37M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.09M. Suplai beredar NKEON adalah 20.75K, dan total suplainya sebesar 20746.66549622. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.37M.