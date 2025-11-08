Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) (USD)

Dapatkan prediksi harga Ninja Squad Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NST dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli NST

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Ninja Squad Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $2.448 $2.448 $2.448 +7.46% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Ninja Squad Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Ninja Squad Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.448 pada tahun 2025. Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Ninja Squad Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.5704 pada tahun 2026. Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NST pada tahun 2027 adalah $ 2.6989 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NST pada tahun 2028 adalah $ 2.8338 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NST pada tahun 2029 adalah $ 2.9755 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NST pada tahun 2030 adalah $ 3.1243 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Ninja Squad Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 5.0892. Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Ninja Squad Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 8.2897. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.448 0.00%

2026 $ 2.5704 5.00%

2027 $ 2.6989 10.25%

2028 $ 2.8338 15.76%

2029 $ 2.9755 21.55%

2030 $ 3.1243 27.63%

2031 $ 3.2805 34.01%

2032 $ 3.4445 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 3.6168 47.75%

2034 $ 3.7976 55.13%

2035 $ 3.9875 62.89%

2036 $ 4.1869 71.03%

2037 $ 4.3962 79.59%

2038 $ 4.6160 88.56%

2039 $ 4.8468 97.99%

2040 $ 5.0892 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Ninja Squad Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 2.448 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 2.4483 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 2.4503 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 2.4580 0.41% Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NST pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $2.448 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NST, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $2.4483 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NST, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $2.4503 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NST adalah $2.4580 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Ninja Squad Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 2.448$ 2.448 $ 2.448 Perubahan Harga (24 Jam) +7.46% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 71.54K$ 71.54K $ 71.54K Volume (24 Jam) -- Harga NST terbaru adalah $ 2.448. Perubahan 24 jamnya sebesar +7.46%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 71.54K. Selanjutnya, suplai beredar NST adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga NST Live

Harga Lampau Ninja Squad Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Ninja Squad Token, harga Ninja Squad Token saat ini adalah 2.448USD. Suplai Ninja Squad Token(NST) yang beredar adalah 0.00 NST , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.063000 $ 2.584 $ 2.15

7 Hari -0.08% $ -0.225000 $ 2.788 $ 2.15

30 Days -0.24% $ -0.798999 $ 3.342 $ 2.1 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Ninja Squad Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.063000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Ninja Squad Token trading pada harga tertinggi $2.788 dan terendah $2.15 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NST di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Ninja Squad Token telah mengalami perubahan -0.24% , mencerminkan sekitar $-0.798999 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NST dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Ninja Squad Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NST Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Ninja Squad Token (NST )? Modul Prediksi Harga Ninja Squad Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NST di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Ninja Squad Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NST, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Ninja Squad Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NST. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NST untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Ninja Squad Token.

Mengapa Prediksi Harga NST Penting?

Prediksi Harga NST sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NST sekarang? Menurut prediksi Anda, NST akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NST bulan depan? Menurut alat prediksi harga Ninja Squad Token (NST), prakiraan harga NST akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NST pada tahun 2026? Harga 1 Ninja Squad Token (NST) hari ini adalah $2.448 . Menurut modul prediksi di atas, NST akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NST pada tahun 2027? Ninja Squad Token (NST) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NST pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NST pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Ninja Squad Token (NST) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NST pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Ninja Squad Token (NST) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NST pada tahun 2030? Harga 1 Ninja Squad Token (NST) hari ini adalah $2.448 . Menurut modul prediksi di atas, NST akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NST untuk tahun 2040? Ninja Squad Token (NST) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NST pada tahun 2040.