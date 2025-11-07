BursaDEX+
Harga live Ninja Squad Token hari ini adalah 2.361 USD. Lacak informasi harga aktual NST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NST dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NST

Info Harga NST

Penjelasan NST

Whitepaper NST

Situs Web Resmi NST

Tokenomi NST

Prakiraan Harga NST

Riwayat NST

Panduan Membeli NST

Konverter NST ke Mata Uang Fiat

Spot NST

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ninja Squad Token

Harga Ninja Squad Token(NST)

Harga Live 1 NST ke USD:

$2.361
$2.361$2.361
+1.98%1D
USD
Grafik Harga Live Ninja Squad Token (NST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:57 (UTC+8)

Informasi Harga Ninja Squad Token (NST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.261
$ 2.261$ 2.261
Low 24 Jam
$ 2.449
$ 2.449$ 2.449
High 24 Jam

$ 2.261
$ 2.261$ 2.261

$ 2.449
$ 2.449$ 2.449

$ 8.523302329087459
$ 8.523302329087459$ 8.523302329087459

$ 0.07183488544969323
$ 0.07183488544969323$ 0.07183488544969323

+0.46%

+1.98%

-12.56%

-12.56%

Harga aktual Ninja Squad Token (NST) adalah $ 2.361. Selama 24 jam terakhir, NST diperdagangkan antara low $ 2.261 dan high $ 2.449, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNST adalah $ 8.523302329087459, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07183488544969323.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NST telah berubah sebesar +0.46% selama 1 jam terakhir, +1.98% selama 24 jam, dan -12.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ninja Squad Token (NST)

No.4514

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.99K
$ 27.99K$ 27.99K

$ 23.61M
$ 23.61M$ 23.61M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8,611,274.43
8,611,274.43 8,611,274.43

0.00%

ARB

Kapitalisasi Pasar Ninja Squad Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 27.99K. Suplai beredar NST adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 8611274.43. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.61M.

Riwayat Harga Ninja Squad Token (NST) USD

Pantau perubahan harga Ninja Squad Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04584+1.98%
30 Days$ -1.052-30.83%
60 Hari$ -1.004-29.84%
90 Hari$ -0.817-25.71%
Perubahan Harga Ninja Squad Token Hari Ini

Hari ini, NST tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.04584 (+1.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ninja Squad Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.052 (-30.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ninja Squad Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NST terlihat mengalami perubahan $ -1.004 (-29.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ninja Squad Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.817 (-25.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ninja Squad Token (NST)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ninja Squad Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ninja Squad Token (NST)

Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem.

Ninja Squad Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ninja Squad Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ninja Squad Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ninja Squad Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ninja Squad Token (USD)

Berapa nilai Ninja Squad Token (NST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ninja Squad Token (NST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ninja Squad Token.

Cek prediksi harga Ninja Squad Token sekarang!

Tokenomi Ninja Squad Token (NST)

Memahami tokenomi Ninja Squad Token (NST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NST sekarang!

Cara membeli Ninja Squad Token (NST)

Ingin mengetahui cara membeli Ninja Squad Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ninja Squad Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NST ke Mata Uang Lokal

1 Ninja Squad Token(NST) ke VND
62,129.715
1 Ninja Squad Token(NST) ke AUD
A$3.63594
1 Ninja Squad Token(NST) ke GBP
1.79436
1 Ninja Squad Token(NST) ke EUR
2.03046
1 Ninja Squad Token(NST) ke USD
$2.361
1 Ninja Squad Token(NST) ke MYR
RM9.84537
1 Ninja Squad Token(NST) ke TRY
99.6342
1 Ninja Squad Token(NST) ke JPY
¥361.233
1 Ninja Squad Token(NST) ke ARS
ARS$3,426.68457
1 Ninja Squad Token(NST) ke RUB
191.80764
1 Ninja Squad Token(NST) ke INR
209.34987
1 Ninja Squad Token(NST) ke IDR
Rp39,349.98426
1 Ninja Squad Token(NST) ke PHP
139.46427
1 Ninja Squad Token(NST) ke EGP
￡E.111.6753
1 Ninja Squad Token(NST) ke BRL
R$12.63135
1 Ninja Squad Token(NST) ke CAD
C$3.32901
1 Ninja Squad Token(NST) ke BDT
288.06561
1 Ninja Squad Token(NST) ke NGN
3,397.10124
1 Ninja Squad Token(NST) ke COP
$9,045.95901
1 Ninja Squad Token(NST) ke ZAR
R.41.03418
1 Ninja Squad Token(NST) ke UAH
99.30366
1 Ninja Squad Token(NST) ke TZS
T.Sh.5,800.977
1 Ninja Squad Token(NST) ke VES
Bs535.947
1 Ninja Squad Token(NST) ke CLP
$2,226.423
1 Ninja Squad Token(NST) ke PKR
Rs667.31304
1 Ninja Squad Token(NST) ke KZT
1,241.95683
1 Ninja Squad Token(NST) ke THB
฿76.4964
1 Ninja Squad Token(NST) ke TWD
NT$73.16739
1 Ninja Squad Token(NST) ke AED
د.إ8.66487
1 Ninja Squad Token(NST) ke CHF
Fr1.8888
1 Ninja Squad Token(NST) ke HKD
HK$18.34497
1 Ninja Squad Token(NST) ke AMD
֏902.8464
1 Ninja Squad Token(NST) ke MAD
.د.م21.9573
1 Ninja Squad Token(NST) ke MXN
$43.86738
1 Ninja Squad Token(NST) ke SAR
ريال8.85375
1 Ninja Squad Token(NST) ke ETB
Br363.33429
1 Ninja Squad Token(NST) ke KES
KSh304.89954
1 Ninja Squad Token(NST) ke JOD
د.أ1.673949
1 Ninja Squad Token(NST) ke PLN
8.68848
1 Ninja Squad Token(NST) ke RON
лв10.3884
1 Ninja Squad Token(NST) ke SEK
kr22.61838
1 Ninja Squad Token(NST) ke BGN
лв3.99009
1 Ninja Squad Token(NST) ke HUF
Ft790.67529
1 Ninja Squad Token(NST) ke CZK
49.79349
1 Ninja Squad Token(NST) ke KWD
د.ك0.722466
1 Ninja Squad Token(NST) ke ILS
7.72047
1 Ninja Squad Token(NST) ke BOB
Bs16.2909
1 Ninja Squad Token(NST) ke AZN
4.0137
1 Ninja Squad Token(NST) ke TJS
SM21.76842
1 Ninja Squad Token(NST) ke GEL
6.39831
1 Ninja Squad Token(NST) ke AOA
Kz2,164.06899
1 Ninja Squad Token(NST) ke BHD
.د.ب0.890097
1 Ninja Squad Token(NST) ke BMD
$2.361
1 Ninja Squad Token(NST) ke DKK
kr15.27567
1 Ninja Squad Token(NST) ke HNL
L62.18874
1 Ninja Squad Token(NST) ke MUR
108.46434
1 Ninja Squad Token(NST) ke NAD
$41.01057
1 Ninja Squad Token(NST) ke NOK
kr24.10581
1 Ninja Squad Token(NST) ke NZD
$4.17897
1 Ninja Squad Token(NST) ke PAB
B/.2.361
1 Ninja Squad Token(NST) ke PGK
K9.9162
1 Ninja Squad Token(NST) ke QAR
ر.ق8.59404
1 Ninja Squad Token(NST) ke RSD
дин.239.85399
1 Ninja Squad Token(NST) ke UZS
soʻm28,445.77659
1 Ninja Squad Token(NST) ke ALL
L197.96985
1 Ninja Squad Token(NST) ke ANG
ƒ4.22619
1 Ninja Squad Token(NST) ke AWG
ƒ4.2498
1 Ninja Squad Token(NST) ke BBD
$4.722
1 Ninja Squad Token(NST) ke BAM
KM3.99009
1 Ninja Squad Token(NST) ke BIF
Fr6,962.589
1 Ninja Squad Token(NST) ke BND
$3.0693
1 Ninja Squad Token(NST) ke BSD
$2.361
1 Ninja Squad Token(NST) ke JMD
$378.58635
1 Ninja Squad Token(NST) ke KHR
9,481.91766
1 Ninja Squad Token(NST) ke KMF
Fr991.62
1 Ninja Squad Token(NST) ke LAK
51,326.08593
1 Ninja Squad Token(NST) ke LKR
රු719.79807
1 Ninja Squad Token(NST) ke MDL
L40.137
1 Ninja Squad Token(NST) ke MGA
Ar10,635.1245
1 Ninja Squad Token(NST) ke MOP
P18.888
1 Ninja Squad Token(NST) ke MVR
36.3594
1 Ninja Squad Token(NST) ke MWK
MK4,098.95571
1 Ninja Squad Token(NST) ke MZN
MT150.98595
1 Ninja Squad Token(NST) ke NPR
रु334.5537
1 Ninja Squad Token(NST) ke PYG
16,744.212
1 Ninja Squad Token(NST) ke RWF
Fr3,425.811
1 Ninja Squad Token(NST) ke SBD
$19.43103
1 Ninja Squad Token(NST) ke SCR
33.054
1 Ninja Squad Token(NST) ke SRD
$90.8985
1 Ninja Squad Token(NST) ke SVC
$20.63514
1 Ninja Squad Token(NST) ke SZL
L40.98696
1 Ninja Squad Token(NST) ke TMT
m8.2635
1 Ninja Squad Token(NST) ke TND
د.ت6.986199
1 Ninja Squad Token(NST) ke TTD
$15.98397
1 Ninja Squad Token(NST) ke UGX
Sh8,254.056
1 Ninja Squad Token(NST) ke XAF
Fr1,341.048
1 Ninja Squad Token(NST) ke XCD
$6.3747
1 Ninja Squad Token(NST) ke XOF
Fr1,341.048
1 Ninja Squad Token(NST) ke XPF
Fr243.183
1 Ninja Squad Token(NST) ke BWP
P31.75545
1 Ninja Squad Token(NST) ke BZD
$4.74561
1 Ninja Squad Token(NST) ke CVE
$226.27824
1 Ninja Squad Token(NST) ke DJF
Fr417.897
1 Ninja Squad Token(NST) ke DOP
$151.83591
1 Ninja Squad Token(NST) ke DZD
د.ج308.06328
1 Ninja Squad Token(NST) ke FJD
$5.38308
1 Ninja Squad Token(NST) ke GNF
Fr20,528.895
1 Ninja Squad Token(NST) ke GTQ
Q18.08526
1 Ninja Squad Token(NST) ke GYD
$493.82676
1 Ninja Squad Token(NST) ke ISK
kr297.486

Sumber Daya Ninja Squad Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ninja Squad Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ninja Squad Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ninja Squad Token

Berapa nilai Ninja Squad Token (NST) hari ini?
Harga live NST dalam USD adalah 2.361 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NST ke USD saat ini?
Harga NST ke USD saat ini adalah $ 2.361. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ninja Squad Token?
Kapitalisasi pasar NST adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NST?
Suplai beredar NST adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NST?
NST mencapai harga ATH sebesar 8.523302329087459 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NST?
NST mencapai harga ATL 0.07183488544969323 USD.
Berapa volume perdagangan NST?
Volume perdagangan 24 jam live NST adalah $ 27.99K USD.
Akankah harga NST naik lebih tinggi tahun ini?
NST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ninja Squad Token (NST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NST ke USD

Jumlah

NST
NST
USD
USD

1 NST = 2.361 USD

Perdagangkan NST

NST/USDT
$2.361
$2.361$2.361
+1.89%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

