Prediksi Harga Orochi Network (ON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Orochi Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ON dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli ON

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Orochi Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1341 $0.1341 $0.1341 -5.56% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Orochi Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Orochi Network (ON) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Orochi Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1341 pada tahun 2025. Prediksi Harga Orochi Network (ON) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Orochi Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.140805 pada tahun 2026. Prediksi Harga Orochi Network (ON) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ON pada tahun 2027 adalah $ 0.147845 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Orochi Network (ON) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ON pada tahun 2028 adalah $ 0.155237 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Orochi Network (ON) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ON pada tahun 2029 adalah $ 0.162999 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Orochi Network (ON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ON pada tahun 2030 adalah $ 0.171149 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Orochi Network (ON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Orochi Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.278784. Prediksi Harga Orochi Network (ON) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Orochi Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.454110. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1341 0.00%

2026 $ 0.140805 5.00%

2027 $ 0.147845 10.25%

2028 $ 0.155237 15.76%

2029 $ 0.162999 21.55%

2030 $ 0.171149 27.63%

2031 $ 0.179706 34.01%

2032 $ 0.188692 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.198126 47.75%

2034 $ 0.208033 55.13%

2035 $ 0.218434 62.89%

2036 $ 0.229356 71.03%

2037 $ 0.240824 79.59%

2038 $ 0.252865 88.56%

2039 $ 0.265508 97.99%

2040 $ 0.278784 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Orochi Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1341 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.134118 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.134228 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.134651 0.41% Prediksi Harga Orochi Network (ON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ON pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1341 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Orochi Network (ON) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.134118 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Orochi Network (ON) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.134228 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Orochi Network (ON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ON adalah $0.134651 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Orochi Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1341$ 0.1341 $ 0.1341 Perubahan Harga (24 Jam) -5.56% Kap. Pasar $ 19.35M$ 19.35M $ 19.35M Suplai Peredaran 144.28M 144.28M 144.28M Volume (24 Jam) $ 205.00K$ 205.00K $ 205.00K Volume (24 Jam) -- Harga ON terbaru adalah $ 0.1341. Perubahan 24 jamnya sebesar -5.56%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 205.00K. Selanjutnya, suplai beredar ON adalah 144.28M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 19.35M. Lihat Harga ON Live

Cara Membeli Orochi Network (ON) Mencoba untuk membeli ON? Anda sekarang dapat membeli ON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Orochi Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ON Sekarang

Harga Lampau Orochi Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Orochi Network, harga Orochi Network saat ini adalah 0.1341USD. Suplai Orochi Network(ON) yang beredar adalah 0.00 ON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $19.35M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.14% $ 0.016700 $ 0.1512 $ 0.113

7 Hari -0.07% $ -0.010300 $ 0.161 $ 0.1016

30 Days 0.35% $ 0.0348 $ 0.4026 $ 0.1 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Orochi Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.016700 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.14% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Orochi Network trading pada harga tertinggi $0.161 dan terendah $0.1016 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Orochi Network telah mengalami perubahan 0.35% , mencerminkan sekitar $0.0348 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Orochi Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Orochi Network (ON )? Modul Prediksi Harga Orochi Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Orochi Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Orochi Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Orochi Network.

Mengapa Prediksi Harga ON Penting?

Prediksi Harga ON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ON sekarang? Menurut prediksi Anda, ON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Orochi Network (ON), prakiraan harga ON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ON pada tahun 2026? Harga 1 Orochi Network (ON) hari ini adalah $0.1341 . Menurut modul prediksi di atas, ON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ON pada tahun 2027? Orochi Network (ON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ON pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ON pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Orochi Network (ON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ON pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Orochi Network (ON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ON pada tahun 2030? Harga 1 Orochi Network (ON) hari ini adalah $0.1341 . Menurut modul prediksi di atas, ON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ON untuk tahun 2040? Orochi Network (ON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ON pada tahun 2040. Daftar Sekarang