Harga live Orochi Network hari ini adalah 0.1271 USD. Lacak informasi harga aktual ON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ON

Info Harga ON

Penjelasan ON

Whitepaper ON

Situs Web Resmi ON

Tokenomi ON

Prakiraan Harga ON

Riwayat ON

Panduan Membeli ON

Konverter ON ke Mata Uang Fiat

Spot ON

Futures USDT-M ON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Orochi Network

Harga Orochi Network(ON)

Harga Live 1 ON ke USD:

$0.127
$0.127$0.127
+3.00%1D
USD
Grafik Harga Live Orochi Network (ON)
Informasi Harga Orochi Network (ON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1081
$ 0.1081$ 0.1081
Low 24 Jam
$ 0.1331
$ 0.1331$ 0.1331
High 24 Jam

$ 0.1081
$ 0.1081$ 0.1081

$ 0.1331
$ 0.1331$ 0.1331

$ 0.39631995986201646
$ 0.39631995986201646$ 0.39631995986201646

$ 0.1018389970175376
$ 0.1018389970175376$ 0.1018389970175376

-2.91%

+3.00%

-11.12%

-11.12%

Harga aktual Orochi Network (ON) adalah $ 0.1271. Selama 24 jam terakhir, ON diperdagangkan antara low $ 0.1081 dan high $ 0.1331, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highON adalah $ 0.39631995986201646, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1018389970175376.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ON telah berubah sebesar -2.91% selama 1 jam terakhir, +3.00% selama 24 jam, dan -11.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Orochi Network (ON)

No.899

$ 18.34M
$ 18.34M$ 18.34M

$ 268.18K
$ 268.18K$ 268.18K

$ 127.10M
$ 127.10M$ 127.10M

144.28M
144.28M 144.28M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

14.42%

ETH

Kapitalisasi Pasar Orochi Network saat ini adalah $ 18.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 268.18K. Suplai beredar ON adalah 144.28M, dan total suplainya sebesar 700000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 127.10M.

Riwayat Harga Orochi Network (ON) USD

Pantau perubahan harga Orochi Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003699+3.00%
30 Days$ +0.0271+27.10%
60 Hari$ +0.0271+27.10%
90 Hari$ +0.0271+27.10%
Perubahan Harga Orochi Network Hari Ini

Hari ini, ON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003699 (+3.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Orochi Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0271 (+27.10%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Orochi Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ON terlihat mengalami perubahan $ +0.0271 (+27.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Orochi Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0271 (+27.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Orochi Network (ON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Orochi Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Orochi Network (ON)

Lapisan Data yang Dapat Diverifikasi untuk RWA.

Orochi Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Orochi Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Orochi Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Orochi Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Orochi Network (USD)

Berapa nilai Orochi Network (ON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Orochi Network (ON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Orochi Network.

Cek prediksi harga Orochi Network sekarang!

Tokenomi Orochi Network (ON)

Memahami tokenomi Orochi Network (ON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ON sekarang!

Cara membeli Orochi Network (ON)

Ingin mengetahui cara membeli Orochi Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Orochi Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ON ke Mata Uang Lokal

1 Orochi Network(ON) ke VND
3,344.6365
1 Orochi Network(ON) ke AUD
A$0.195734
1 Orochi Network(ON) ke GBP
0.096596
1 Orochi Network(ON) ke EUR
0.109306
1 Orochi Network(ON) ke USD
$0.1271
1 Orochi Network(ON) ke MYR
RM0.531278
1 Orochi Network(ON) ke TRY
5.362349
1 Orochi Network(ON) ke JPY
¥19.3192
1 Orochi Network(ON) ke ARS
ARS$184.469127
1 Orochi Network(ON) ke RUB
10.324333
1 Orochi Network(ON) ke INR
11.269957
1 Orochi Network(ON) ke IDR
Rp2,118.332486
1 Orochi Network(ON) ke PHP
7.501442
1 Orochi Network(ON) ke EGP
￡E.6.010559
1 Orochi Network(ON) ke BRL
R$0.678714
1 Orochi Network(ON) ke CAD
C$0.179211
1 Orochi Network(ON) ke BDT
15.507471
1 Orochi Network(ON) ke NGN
182.876564
1 Orochi Network(ON) ke COP
$486.972211
1 Orochi Network(ON) ke ZAR
R.2.207727
1 Orochi Network(ON) ke UAH
5.345826
1 Orochi Network(ON) ke TZS
T.Sh.312.2847
1 Orochi Network(ON) ke VES
Bs28.8517
1 Orochi Network(ON) ke CLP
$119.8553
1 Orochi Network(ON) ke PKR
Rs35.923544
1 Orochi Network(ON) ke KZT
66.858413
1 Orochi Network(ON) ke THB
฿4.11804
1 Orochi Network(ON) ke TWD
NT$3.938829
1 Orochi Network(ON) ke AED
د.إ0.466457
1 Orochi Network(ON) ke CHF
Fr0.10168
1 Orochi Network(ON) ke HKD
HK$0.987567
1 Orochi Network(ON) ke AMD
֏48.60304
1 Orochi Network(ON) ke MAD
.د.م1.18203
1 Orochi Network(ON) ke MXN
$2.360247
1 Orochi Network(ON) ke SAR
ريال0.476625
1 Orochi Network(ON) ke ETB
Br19.559419
1 Orochi Network(ON) ke KES
KSh16.416236
1 Orochi Network(ON) ke JOD
د.أ0.0901139
1 Orochi Network(ON) ke PLN
0.466457
1 Orochi Network(ON) ke RON
лв0.55924
1 Orochi Network(ON) ke SEK
kr1.216347
1 Orochi Network(ON) ke BGN
лв0.214799
1 Orochi Network(ON) ke HUF
Ft42.493343
1 Orochi Network(ON) ke CZK
2.676726
1 Orochi Network(ON) ke KWD
د.ك0.0388926
1 Orochi Network(ON) ke ILS
0.415617
1 Orochi Network(ON) ke BOB
Bs0.87699
1 Orochi Network(ON) ke AZN
0.21607
1 Orochi Network(ON) ke TJS
SM1.171862
1 Orochi Network(ON) ke GEL
0.344441
1 Orochi Network(ON) ke AOA
Kz116.498589
1 Orochi Network(ON) ke BHD
.د.ب0.0477896
1 Orochi Network(ON) ke BMD
$0.1271
1 Orochi Network(ON) ke DKK
kr0.821066
1 Orochi Network(ON) ke HNL
L3.347814
1 Orochi Network(ON) ke MUR
5.8466
1 Orochi Network(ON) ke NAD
$2.207727
1 Orochi Network(ON) ke NOK
kr1.295149
1 Orochi Network(ON) ke NZD
$0.224967
1 Orochi Network(ON) ke PAB
B/.0.1271
1 Orochi Network(ON) ke PGK
K0.53382
1 Orochi Network(ON) ke QAR
ر.ق0.462644
1 Orochi Network(ON) ke RSD
дин.12.896837
1 Orochi Network(ON) ke UZS
soʻm1,531.324949
1 Orochi Network(ON) ke ALL
L10.657335
1 Orochi Network(ON) ke ANG
ƒ0.227509
1 Orochi Network(ON) ke AWG
ƒ0.22878
1 Orochi Network(ON) ke BBD
$0.2542
1 Orochi Network(ON) ke BAM
KM0.214799
1 Orochi Network(ON) ke BIF
Fr374.8179
1 Orochi Network(ON) ke BND
$0.16523
1 Orochi Network(ON) ke BSD
$0.1271
1 Orochi Network(ON) ke JMD
$20.380485
1 Orochi Network(ON) ke KHR
510.441226
1 Orochi Network(ON) ke KMF
Fr53.382
1 Orochi Network(ON) ke LAK
2,763.043423
1 Orochi Network(ON) ke LKR
රු38.748977
1 Orochi Network(ON) ke MDL
L2.1607
1 Orochi Network(ON) ke MGA
Ar572.52195
1 Orochi Network(ON) ke MOP
P1.0168
1 Orochi Network(ON) ke MVR
1.95734
1 Orochi Network(ON) ke MWK
MK220.659581
1 Orochi Network(ON) ke MZN
MT8.128045
1 Orochi Network(ON) ke NPR
रु18.01007
1 Orochi Network(ON) ke PYG
901.3932
1 Orochi Network(ON) ke RWF
Fr184.4221
1 Orochi Network(ON) ke SBD
$1.046033
1 Orochi Network(ON) ke SCR
1.912855
1 Orochi Network(ON) ke SRD
$4.89335
1 Orochi Network(ON) ke SVC
$1.110854
1 Orochi Network(ON) ke SZL
L2.206456
1 Orochi Network(ON) ke TMT
m0.44485
1 Orochi Network(ON) ke TND
د.ت0.3760889
1 Orochi Network(ON) ke TTD
$0.860467
1 Orochi Network(ON) ke UGX
Sh444.3416
1 Orochi Network(ON) ke XAF
Fr72.0657
1 Orochi Network(ON) ke XCD
$0.34317
1 Orochi Network(ON) ke XOF
Fr72.0657
1 Orochi Network(ON) ke XPF
Fr13.0913
1 Orochi Network(ON) ke BWP
P1.709495
1 Orochi Network(ON) ke BZD
$0.255471
1 Orochi Network(ON) ke CVE
$12.181264
1 Orochi Network(ON) ke DJF
Fr22.4967
1 Orochi Network(ON) ke DOP
$8.173801
1 Orochi Network(ON) ke DZD
د.ج16.594176
1 Orochi Network(ON) ke FJD
$0.289788
1 Orochi Network(ON) ke GNF
Fr1,105.1345
1 Orochi Network(ON) ke GTQ
Q0.973586
1 Orochi Network(ON) ke GYD
$26.584236
1 Orochi Network(ON) ke ISK
kr16.0146

Sumber Daya Orochi Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Orochi Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Orochi Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Orochi Network

Berapa nilai Orochi Network (ON) hari ini?
Harga live ON dalam USD adalah 0.1271 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ON ke USD saat ini?
Harga ON ke USD saat ini adalah $ 0.1271. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Orochi Network?
Kapitalisasi pasar ON adalah $ 18.34M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ON?
Suplai beredar ON adalah 144.28M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ON?
ON mencapai harga ATH sebesar 0.39631995986201646 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ON?
ON mencapai harga ATL 0.1018389970175376 USD.
Berapa volume perdagangan ON?
Volume perdagangan 24 jam live ON adalah $ 268.18K USD.
Akankah harga ON naik lebih tinggi tahun ini?
ON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ON ke USD

Jumlah

ON
ON
USD
USD

1 ON = 0.1271 USD

Perdagangkan ON

ON/USDT
$0.127
$0.127$0.127
+2.66%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

