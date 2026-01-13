Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ORAIX % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.16896 $0.16896 $0.16896 -6.23% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga ORAIX untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ORAIX kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.16896 pada tahun 2026. Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ORAIX kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.177408 pada tahun 2027. Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ORAIX diproyeksikan mencapai $ 0.186278 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, ORAIX diproyeksikan mencapai $ 0.195592 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target ORAIX pada tahun 2030 adalah $ 0.205371 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga ORAIX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.334529. Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga ORAIX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.544912. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.16896 0.00%

2027 $ 0.177408 5.00%

2028 $ 0.186278 10.25%

2029 $ 0.195592 15.76%

2030 $ 0.205371 21.55%

2031 $ 0.215640 27.63%

2032 $ 0.226422 34.01%

2033 $ 0.237743 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.249630 47.75%

2035 $ 0.262112 55.13%

2036 $ 0.275218 62.89%

2037 $ 0.288978 71.03%

2038 $ 0.303427 79.59%

2039 $ 0.318599 88.56%

2040 $ 0.334529 97.99%

2050 $ 0.544912 222.51% Prediksi Harga ORAIX Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.16896 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.168983 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.169122 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.169654 0.41% Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ORAIX pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.16896 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk ORAIX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.168983 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk ORAIX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.169122 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ORAIX adalah $0.169654 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ORAIX Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.16896$ 0.16896 $ 0.16896 Perubahan Harga (24 Jam) -6.23% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 42.44K$ 42.44K $ 42.44K Volume (24 Jam) -- Harga ORAIX terbaru adalah $ 0.16896. Perubahan 24 jamnya sebesar -6.23%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 42.44K. Selanjutnya, suplai beredar ORAIX adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga ORAIX Live

Cara Membeli ORAIX (ORAIX) Mencoba untuk membeli ORAIX? Anda sekarang dapat membeli ORAIX melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli ORAIX dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ORAIX Sekarang

Harga Lampau ORAIX Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ORAIX, harga ORAIX saat ini adalah 0.16896USD. Suplai ORAIX(ORAIX) yang beredar adalah 0.00 ORAIX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.08% $ -0.014699 $ 0.18538 $ 0.16896

7 Hari -0.11% $ -0.021770 $ 0.193 $ 0.16896

30 Days -0.11% $ -0.022070 $ 0.19799 $ 0.16896 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ORAIX telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.014699 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.08% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ORAIX trading pada harga tertinggi $0.193 dan terendah $0.16896 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.11% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ORAIX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ORAIX telah mengalami perubahan -0.11% , mencerminkan sekitar $-0.022070 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ORAIX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga ORAIX lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ORAIX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ORAIX (ORAIX )? Modul Prediksi Harga ORAIX adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ORAIX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ORAIX pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ORAIX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ORAIX. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ORAIX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ORAIX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ORAIX.

Mengapa Prediksi Harga ORAIX Penting?

Prediksi Harga ORAIX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ORAIX sekarang? Menurut prediksi Anda, ORAIX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ORAIX bulan depan? Menurut alat prediksi harga ORAIX (ORAIX), prakiraan harga ORAIX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ORAIX pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 ORAIX (ORAIX) adalah $0.16896 . Berdasarkan model prediksi di atas, ORAIX diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga ORAIX di tahun 2028? ORAIX (ORAIX) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per ORAIX pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ORAIX di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ORAIX (ORAIX) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga ORAIX di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ORAIX (ORAIX) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ORAIX untuk tahun 2040? ORAIX (ORAIX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ORAIX pada tahun 2040. Daftar Sekarang