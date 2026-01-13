BursaDEX+
Harga live ORAIX hari ini adalah 0.185 USD. Kapitalisasi pasar ORAIX adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual ORAIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ORAIX

Harga ORAIX(ORAIX)

Harga Live 1 ORAIX ke USD:

$0.18498
+2.65%1D
USD
Grafik Harga Live ORAIX (ORAIX)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:04:56 (UTC+8)

Harga ORAIX Hari Ini

Harga live ORAIX (ORAIX) hari ini adalah $ 0.185, dengan perubahan 2.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORAIX ke USD saat ini adalah $ 0.185 per ORAIX.

ORAIX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ORAIX. Selama 24 jam terakhir, ORAIX diperdagangkan antara $ 0.17601 (low) dan $ 0.185 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ORAIX bergerak +5.06% dalam satu jam terakhir dan -2.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.34K.

Informasi Pasar ORAIX (ORAIX)

$ 55.34K
$ 3.89M
--
21,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar ORAIX saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.34K. Suplai beredar ORAIX adalah --, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.89M.

Riwayat Harga ORAIX USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.17601
Low 24 Jam
$ 0.185
High 24 Jam

$ 0.17601
$ 0.185
--
--
+5.06%

+2.65%

-2.83%

-2.83%

Riwayat Harga ORAIX (ORAIX) USD

Pantau perubahan harga ORAIX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0047754+2.65%
30 Days$ -0.00831-4.30%
60 Hari$ +0.16+640.00%
90 Hari$ +0.16+640.00%
Perubahan Harga ORAIX Hari Ini

Hari ini, ORAIX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0047754 (+2.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ORAIX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00831 (-4.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ORAIX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ORAIX terlihat mengalami perubahan $ +0.16 (+640.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ORAIX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.16 (+640.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ORAIX (ORAIX)?

Lihat halaman Riwayat Harga ORAIX sekarang.

Analisis AI untuk ORAIX

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk ORAIX, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga ORAIX?

Harga ORAIX dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren kripto secara keseluruhan
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Pembaruan pengembangan proyek dan kemajuan peta jalan
4. Pengumuman kemitraan dan integrasi
5. Utilitas token serta tingkat adopsi
6. Dinamika permintaan dan penawaran
7. Berita regulasi yang memengaruhi sektor DeFi/AI
8. Pergerakan harga Bitcoin dan altcoin utama
9. Pertumbuhan komunitas serta buzz di media sosial
10. Pola analisis teknikal dan aktivitas whale

Mengapa orang ingin tahu harga ORAIX hari ini?

Orang ingin mengetahui harga ORAIX hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengatur waktu masuk/keluar pasar, menilai keuntungan/kerugian investasi, serta tetap mendapat informasi terbaru tentang volatilitas pasar untuk tujuan pengelolaan risiko.

Prediksi Harga untuk ORAIX

Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ORAIX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga ORAIX (ORAIX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ORAIX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga ORAIX yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ORAIX pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga ORAIX.

Cara membeli & berinvestasi ORAIX di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan ORAIX? Pembelian ORAIX dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli ORAIX. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian ORAIX (ORAIX) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan ORAIX akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli ORAIX (ORAIX)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan ORAIX

Dengan memiliki ORAIX, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Apa yang dimaksud dengan ORAIX (ORAIX)

ORAIX — Audit Risiko Terorkestrasi & Eksekusi Cerdas. Sebuah landasan peluncuran berbasis AI yang melindungi penggalangan dana Web3 melalui penyaringan cerdas, vesting dinamis, dan partisipasi terprogram.

Sumber Daya ORAIX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ORAIX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ORAIX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ORAIX

Perkembangan Industri Penting ORAIX (ORAIX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

ORAIX Berita Populer

Paus OG Jual $286M, Sementara Bulls BTC Kejar Terobosan $100K

Paus OG Jual $286M, Sementara Bulls BTC Kejar Terobosan $100K

January 13, 2026
CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

January 13, 2026
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
Jelajahi ORAIX Selengkapnya

ORAIX USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada ORAIX dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ORAIX USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar ORAIX (ORAIX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ORAIX secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ORAIX/USDT
$0.18498
$0.18498
+2.65%
0.00% (USDT)

$0.9995

$0.01897

$0.8152

$0.6428

$0.08098

$1.9836

$0.01897

$0.07077

$919.00

$0.000000004324

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

