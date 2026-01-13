Harga ORAIX Hari Ini

Harga live ORAIX (ORAIX) hari ini adalah $ 0.185, dengan perubahan 2.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORAIX ke USD saat ini adalah $ 0.185 per ORAIX.

ORAIX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ORAIX. Selama 24 jam terakhir, ORAIX diperdagangkan antara $ 0.17601 (low) dan $ 0.185 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ORAIX bergerak +5.06% dalam satu jam terakhir dan -2.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.34K.

Informasi Pasar ORAIX (ORAIX)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 55.34K$ 55.34K $ 55.34K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar ORAIX saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.34K. Suplai beredar ORAIX adalah --, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.89M.