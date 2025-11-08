Prediksi Harga Palm Economy (PALM) (USD)

Dapatkan prediksi harga Palm Economy untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PALM dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Palm Economy % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.000761 $0.000761 $0.000761 +1.46% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Palm Economy untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Palm Economy (PALM) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Palm Economy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000761 pada tahun 2025. Prediksi Harga Palm Economy (PALM) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Palm Economy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000799 pada tahun 2026. Prediksi Harga Palm Economy (PALM) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PALM pada tahun 2027 adalah $ 0.000839 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Palm Economy (PALM) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PALM pada tahun 2028 adalah $ 0.000880 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Palm Economy (PALM) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PALM pada tahun 2029 adalah $ 0.000925 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Palm Economy (PALM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PALM pada tahun 2030 adalah $ 0.000971 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Palm Economy (PALM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Palm Economy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001582. Prediksi Harga Palm Economy (PALM) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Palm Economy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002577. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000761 0.00%

2026 $ 0.000799 5.00%

2027 $ 0.000839 10.25%

2028 $ 0.000880 15.76%

2029 $ 0.000925 21.55%

2030 $ 0.000971 27.63%

2031 $ 0.001019 34.01%

2032 $ 0.001070 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001124 47.75%

2034 $ 0.001180 55.13%

2035 $ 0.001239 62.89%

2036 $ 0.001301 71.03%

2037 $ 0.001366 79.59%

2038 $ 0.001434 88.56%

2039 $ 0.001506 97.99%

2040 $ 0.001582 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Palm Economy Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000761 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000761 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000761 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000764 0.41% Prediksi Harga Palm Economy (PALM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PALM pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000761 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Palm Economy (PALM) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PALM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000761 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Palm Economy (PALM) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PALM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000761 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Palm Economy (PALM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PALM adalah $0.000764 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Palm Economy Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.000761$ 0.000761 $ 0.000761 Perubahan Harga (24 Jam) +1.46% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 19.29K$ 19.29K $ 19.29K Volume (24 Jam) -- Harga PALM terbaru adalah $ 0.000761. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.46%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 19.29K. Selanjutnya, suplai beredar PALM adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga PALM Live

Harga Lampau Palm Economy Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Palm Economy, harga Palm Economy saat ini adalah 0.000761USD. Suplai Palm Economy(PALM) yang beredar adalah 0.00 PALM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.13% $ 0.000085 $ 0.000822 $ 0.000675

7 Hari -0.04% $ -0.000033 $ 0.000822 $ 0.000602

30 Days -0.23% $ -0.000234 $ 0.001293 $ 0.000602 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Palm Economy telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000085 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.13% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Palm Economy trading pada harga tertinggi $0.000822 dan terendah $0.000602 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PALM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Palm Economy telah mengalami perubahan -0.23% , mencerminkan sekitar $-0.000234 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PALM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Palm Economy lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PALM Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Palm Economy (PALM )? Modul Prediksi Harga Palm Economy adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PALM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Palm Economy pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PALM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Palm Economy. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PALM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PALM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Palm Economy.

Mengapa Prediksi Harga PALM Penting?

Prediksi Harga PALM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PALM sekarang? Menurut prediksi Anda, PALM akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PALM bulan depan? Menurut alat prediksi harga Palm Economy (PALM), prakiraan harga PALM akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PALM pada tahun 2026? Harga 1 Palm Economy (PALM) hari ini adalah $0.000761 . Menurut modul prediksi di atas, PALM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PALM pada tahun 2027? Palm Economy (PALM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PALM pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PALM pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Palm Economy (PALM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PALM pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Palm Economy (PALM) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PALM pada tahun 2030? Harga 1 Palm Economy (PALM) hari ini adalah $0.000761 . Menurut modul prediksi di atas, PALM akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PALM untuk tahun 2040? Palm Economy (PALM) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PALM pada tahun 2040. Daftar Sekarang