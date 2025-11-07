BursaDEX+
Harga live Palm Economy hari ini adalah 0.000678 USD. Lacak informasi harga aktual PALM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PALM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PALM

Info Harga PALM

Penjelasan PALM

Situs Web Resmi PALM

Tokenomi PALM

Prakiraan Harga PALM

Riwayat PALM

Panduan Membeli PALM

Konverter PALM ke Mata Uang Fiat

Spot PALM

Harga Palm Economy(PALM)

Harga Live 1 PALM ke USD:

$0.000678
$0.000678$0.000678
-6.09%1D
USD
Grafik Harga Live Palm Economy (PALM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:57:00 (UTC+8)

Informasi Harga Palm Economy (PALM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000635
$ 0.000635$ 0.000635
Low 24 Jam
$ 0.000822
$ 0.000822$ 0.000822
High 24 Jam

$ 0.000635
$ 0.000635$ 0.000635

$ 0.000822
$ 0.000822$ 0.000822

$ 0.001691097454007852
$ 0.001691097454007852$ 0.001691097454007852

$ 0.000590954361003473
$ 0.000590954361003473$ 0.000590954361003473

-11.95%

-6.09%

-13.96%

-13.96%

Harga aktual Palm Economy (PALM) adalah $ 0.000678. Selama 24 jam terakhir, PALM diperdagangkan antara low $ 0.000635 dan high $ 0.000822, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPALM adalah $ 0.001691097454007852, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000590954361003473.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PALM telah berubah sebesar -11.95% selama 1 jam terakhir, -6.09% selama 24 jam, dan -13.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Palm Economy (PALM)

No.8891

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.21K
$ 8.21K$ 8.21K

$ 33.90M
$ 33.90M$ 33.90M

0.00
0.00 0.00

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

0.00%

ADA

Kapitalisasi Pasar Palm Economy saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.21K. Suplai beredar PALM adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 50000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.90M.

Riwayat Harga Palm Economy (PALM) USD

Pantau perubahan harga Palm Economy untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004397-6.09%
30 Days$ -0.000272-28.64%
60 Hari$ -0.000227-25.09%
90 Hari$ -0.00045-39.90%
Perubahan Harga Palm Economy Hari Ini

Hari ini, PALM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00004397 (-6.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Palm Economy 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000272 (-28.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Palm Economy 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PALM terlihat mengalami perubahan $ -0.000227 (-25.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Palm Economy 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00045 (-39.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Palm Economy (PALM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Palm Economy sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Palm Economy (PALM)

PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.

Palm Economy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Palm Economy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PALM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Palm Economy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Palm Economy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Palm Economy (USD)

Berapa nilai Palm Economy (PALM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Palm Economy (PALM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Palm Economy.

Cek prediksi harga Palm Economy sekarang!

Tokenomi Palm Economy (PALM)

Memahami tokenomi Palm Economy (PALM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PALM sekarang!

Cara membeli Palm Economy (PALM)

Ingin mengetahui cara membeli Palm Economy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Palm Economy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PALM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Palm Economy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Palm Economy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Palm Economy
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Palm Economy

Berapa nilai Palm Economy (PALM) hari ini?
Harga live PALM dalam USD adalah 0.000678 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PALM ke USD saat ini?
Harga PALM ke USD saat ini adalah $ 0.000678. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Palm Economy?
Kapitalisasi pasar PALM adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PALM?
Suplai beredar PALM adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PALM?
PALM mencapai harga ATH sebesar 0.001691097454007852 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PALM?
PALM mencapai harga ATL 0.000590954361003473 USD.
Berapa volume perdagangan PALM?
Volume perdagangan 24 jam live PALM adalah $ 8.21K USD.
Akankah harga PALM naik lebih tinggi tahun ini?
PALM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PALM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:57:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Palm Economy (PALM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

