Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Particle Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.06807 $0.06807 $0.06807 -0.46% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Particle Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Particle Network (PARTI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Particle Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.06807 pada tahun 2025. Prediksi Harga Particle Network (PARTI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Particle Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.071473 pada tahun 2026. Prediksi Harga Particle Network (PARTI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PARTI pada tahun 2027 adalah $ 0.075047 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Particle Network (PARTI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PARTI pada tahun 2028 adalah $ 0.078799 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Particle Network (PARTI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PARTI pada tahun 2029 adalah $ 0.082739 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Particle Network (PARTI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PARTI pada tahun 2030 adalah $ 0.086876 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Particle Network (PARTI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Particle Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.141512. Prediksi Harga Particle Network (PARTI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Particle Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.230509.

2026 $ 0.071473 5.00%

2027 $ 0.075047 10.25%

2028 $ 0.078799 15.76%

2029 $ 0.082739 21.55%

2030 $ 0.086876 27.63%

2031 $ 0.091220 34.01%

2032 $ 0.095781 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.100570 47.75%

2034 $ 0.105598 55.13%

2035 $ 0.110878 62.89%

2036 $ 0.116422 71.03%

2037 $ 0.122243 79.59%

2038 $ 0.128356 88.56%

2039 $ 0.134773 97.99%

2040 $ 0.141512 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Particle Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.06807 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.068079 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.068135 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.068349 0.41% Prediksi Harga Particle Network (PARTI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PARTI pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.06807 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Particle Network (PARTI) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PARTI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.068079 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Particle Network (PARTI) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PARTI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.068135 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Particle Network (PARTI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PARTI adalah $0.068349 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Particle Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.06807$ 0.06807 $ 0.06807 Perubahan Harga (24 Jam) -0.45% Kap. Pasar $ 28.76M$ 28.76M $ 28.76M Suplai Peredaran 422.55M 422.55M 422.55M Volume (24 Jam) $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volume (24 Jam) -- Harga PARTI terbaru adalah $ 0.06807. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.46%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.60M. Selanjutnya, suplai beredar PARTI adalah 422.55M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 28.76M. Lihat Harga PARTI Live

Harga Lampau Particle Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Particle Network, harga Particle Network saat ini adalah 0.06807USD. Suplai Particle Network(PARTI) yang beredar adalah 0.00 PARTI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $28.76M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000609 $ 0.07462 $ 0.06263

7 Hari 0.03% $ 0.001740 $ 0.07462 $ 0.05028

30 Days -0.47% $ -0.061749 $ 0.1373 $ 0.0374 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Particle Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000609 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Particle Network trading pada harga tertinggi $0.07462 dan terendah $0.05028 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PARTI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Particle Network telah mengalami perubahan -0.47% , mencerminkan sekitar $-0.061749 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PARTI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Particle Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PARTI Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Particle Network (PARTI )? Modul Prediksi Harga Particle Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PARTI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Particle Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PARTI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Particle Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PARTI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PARTI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Particle Network.

Mengapa Prediksi Harga PARTI Penting?

Prediksi Harga PARTI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

