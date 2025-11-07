Apa yang dimaksud dengan Particle Network (PARTI)

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network's L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3's largest chain abstraction infrastructure, Particle Network's Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Prediksi Harga Particle Network (USD)

Berapa nilai Particle Network (PARTI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Particle Network (PARTI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Particle Network.

Tokenomi Particle Network (PARTI)

Memahami tokenomi Particle Network (PARTI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PARTI sekarang!

Cara membeli Particle Network (PARTI)

PARTI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Particle Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Particle Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Particle Network Berapa nilai Particle Network (PARTI) hari ini? Harga live PARTI dalam USD adalah 0.06181 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PARTI ke USD saat ini? $ 0.06181 . Cobalah Harga PARTI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Particle Network? Kapitalisasi pasar PARTI adalah $ 26.12M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PARTI? Suplai beredar PARTI adalah 422.55M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PARTI? PARTI mencapai harga ATH sebesar 0.428008274672332 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PARTI? PARTI mencapai harga ATL 0.04156835798062714 USD . Berapa volume perdagangan PARTI? Volume perdagangan 24 jam live PARTI adalah $ 2.26M USD . Akankah harga PARTI naik lebih tinggi tahun ini? PARTI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PARTI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Particle Network (PARTI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

