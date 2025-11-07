BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Particle Network hari ini adalah 0.06181 USD. Lacak informasi harga aktual PARTI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PARTI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Particle Network hari ini adalah 0.06181 USD. Lacak informasi harga aktual PARTI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PARTI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PARTI

Info Harga PARTI

Penjelasan PARTI

Whitepaper PARTI

Situs Web Resmi PARTI

Tokenomi PARTI

Prakiraan Harga PARTI

Riwayat PARTI

Panduan Membeli PARTI

Konverter PARTI ke Mata Uang Fiat

Spot PARTI

Futures USDT-M PARTI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Particle Network

Harga Particle Network(PARTI)

Harga Live 1 PARTI ke USD:

$0.0618
$0.0618$0.0618
+5.31%1D
USD
Grafik Harga Live Particle Network (PARTI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:06:01 (UTC+8)

Informasi Harga Particle Network (PARTI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05502
$ 0.05502$ 0.05502
Low 24 Jam
$ 0.07314
$ 0.07314$ 0.07314
High 24 Jam

$ 0.05502
$ 0.05502$ 0.05502

$ 0.07314
$ 0.07314$ 0.07314

$ 0.428008274672332
$ 0.428008274672332$ 0.428008274672332

$ 0.04156835798062714
$ 0.04156835798062714$ 0.04156835798062714

+1.27%

+5.31%

-4.47%

-4.47%

Harga aktual Particle Network (PARTI) adalah $ 0.06181. Selama 24 jam terakhir, PARTI diperdagangkan antara low $ 0.05502 dan high $ 0.07314, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPARTI adalah $ 0.428008274672332, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04156835798062714.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PARTI telah berubah sebesar +1.27% selama 1 jam terakhir, +5.31% selama 24 jam, dan -4.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Particle Network (PARTI)

No.731

$ 26.12M
$ 26.12M$ 26.12M

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

$ 61.81M
$ 61.81M$ 61.81M

422.55M
422.55M 422.55M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.25%

BSC

Kapitalisasi Pasar Particle Network saat ini adalah $ 26.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.26M. Suplai beredar PARTI adalah 422.55M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.81M.

Riwayat Harga Particle Network (PARTI) USD

Pantau perubahan harga Particle Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0031161+5.31%
30 Days$ -0.07139-53.60%
60 Hari$ -0.13459-68.53%
90 Hari$ -0.13279-68.24%
Perubahan Harga Particle Network Hari Ini

Hari ini, PARTI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0031161 (+5.31%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Particle Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.07139 (-53.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Particle Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PARTI terlihat mengalami perubahan $ -0.13459 (-68.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Particle Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.13279 (-68.24%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Particle Network (PARTI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Particle Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Particle Network (PARTI)

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Particle Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Particle Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PARTI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Particle Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Particle Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Particle Network (USD)

Berapa nilai Particle Network (PARTI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Particle Network (PARTI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Particle Network.

Cek prediksi harga Particle Network sekarang!

Tokenomi Particle Network (PARTI)

Memahami tokenomi Particle Network (PARTI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PARTI sekarang!

Cara membeli Particle Network (PARTI)

Ingin mengetahui cara membeli Particle Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Particle Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PARTI ke Mata Uang Lokal

1 Particle Network(PARTI) ke VND
1,626.53015
1 Particle Network(PARTI) ke AUD
A$0.0951874
1 Particle Network(PARTI) ke GBP
0.0469756
1 Particle Network(PARTI) ke EUR
0.0531566
1 Particle Network(PARTI) ke USD
$0.06181
1 Particle Network(PARTI) ke MYR
RM0.2577477
1 Particle Network(PARTI) ke TRY
2.608382
1 Particle Network(PARTI) ke JPY
¥9.45693
1 Particle Network(PARTI) ke ARS
ARS$89.7091797
1 Particle Network(PARTI) ke RUB
5.0214444
1 Particle Network(PARTI) ke INR
5.4806927
1 Particle Network(PARTI) ke IDR
Rp1,030.1662546
1 Particle Network(PARTI) ke PHP
3.6511167
1 Particle Network(PARTI) ke EGP
￡E.2.923613
1 Particle Network(PARTI) ke BRL
R$0.3306835
1 Particle Network(PARTI) ke CAD
C$0.0871521
1 Particle Network(PARTI) ke BDT
7.5414381
1 Particle Network(PARTI) ke NGN
88.9347004
1 Particle Network(PARTI) ke COP
$236.8194521
1 Particle Network(PARTI) ke ZAR
R.1.0742578
1 Particle Network(PARTI) ke UAH
2.5997286
1 Particle Network(PARTI) ke TZS
T.Sh.151.86717
1 Particle Network(PARTI) ke VES
Bs14.03087
1 Particle Network(PARTI) ke CLP
$58.28683
1 Particle Network(PARTI) ke PKR
Rs17.4699784
1 Particle Network(PARTI) ke KZT
32.5139143
1 Particle Network(PARTI) ke THB
฿2.002644
1 Particle Network(PARTI) ke TWD
NT$1.9154919
1 Particle Network(PARTI) ke AED
د.إ0.2268427
1 Particle Network(PARTI) ke CHF
Fr0.049448
1 Particle Network(PARTI) ke HKD
HK$0.4802637
1 Particle Network(PARTI) ke AMD
֏23.636144
1 Particle Network(PARTI) ke MAD
.د.م0.574833
1 Particle Network(PARTI) ke MXN
$1.1484298
1 Particle Network(PARTI) ke SAR
ريال0.2317875
1 Particle Network(PARTI) ke ETB
Br9.5119409
1 Particle Network(PARTI) ke KES
KSh7.9821434
1 Particle Network(PARTI) ke JOD
د.أ0.04382329
1 Particle Network(PARTI) ke PLN
0.2274608
1 Particle Network(PARTI) ke RON
лв0.271964
1 Particle Network(PARTI) ke SEK
kr0.5921398
1 Particle Network(PARTI) ke BGN
лв0.1044589
1 Particle Network(PARTI) ke HUF
Ft20.6995509
1 Particle Network(PARTI) ke CZK
1.3035729
1 Particle Network(PARTI) ke KWD
د.ك0.01891386
1 Particle Network(PARTI) ke ILS
0.2021187
1 Particle Network(PARTI) ke BOB
Bs0.426489
1 Particle Network(PARTI) ke AZN
0.105077
1 Particle Network(PARTI) ke TJS
SM0.5698882
1 Particle Network(PARTI) ke GEL
0.1675051
1 Particle Network(PARTI) ke AOA
Kz56.6544279
1 Particle Network(PARTI) ke BHD
.د.ب0.02330237
1 Particle Network(PARTI) ke BMD
$0.06181
1 Particle Network(PARTI) ke DKK
kr0.3999107
1 Particle Network(PARTI) ke HNL
L1.6280754
1 Particle Network(PARTI) ke MUR
2.8395514
1 Particle Network(PARTI) ke NAD
$1.0736397
1 Particle Network(PARTI) ke NOK
kr0.6310801
1 Particle Network(PARTI) ke NZD
$0.1094037
1 Particle Network(PARTI) ke PAB
B/.0.06181
1 Particle Network(PARTI) ke PGK
K0.259602
1 Particle Network(PARTI) ke QAR
ر.ق0.2249884
1 Particle Network(PARTI) ke RSD
дин.6.2792779
1 Particle Network(PARTI) ke UZS
soʻm744.6986239
1 Particle Network(PARTI) ke ALL
L5.1827685
1 Particle Network(PARTI) ke ANG
ƒ0.1106399
1 Particle Network(PARTI) ke AWG
ƒ0.111258
1 Particle Network(PARTI) ke BBD
$0.12362
1 Particle Network(PARTI) ke BAM
KM0.1044589
1 Particle Network(PARTI) ke BIF
Fr182.27769
1 Particle Network(PARTI) ke BND
$0.080353
1 Particle Network(PARTI) ke BSD
$0.06181
1 Particle Network(PARTI) ke JMD
$9.9112335
1 Particle Network(PARTI) ke KHR
248.2326686
1 Particle Network(PARTI) ke KMF
Fr25.9602
1 Particle Network(PARTI) ke LAK
1,343.6956253
1 Particle Network(PARTI) ke LKR
රු18.8440147
1 Particle Network(PARTI) ke MDL
L1.05077
1 Particle Network(PARTI) ke MGA
Ar278.423145
1 Particle Network(PARTI) ke MOP
P0.49448
1 Particle Network(PARTI) ke MVR
0.951874
1 Particle Network(PARTI) ke MWK
MK107.3089591
1 Particle Network(PARTI) ke MZN
MT3.9527495
1 Particle Network(PARTI) ke NPR
रु8.758477
1 Particle Network(PARTI) ke PYG
438.35652
1 Particle Network(PARTI) ke RWF
Fr89.68631
1 Particle Network(PARTI) ke SBD
$0.5086963
1 Particle Network(PARTI) ke SCR
0.86534
1 Particle Network(PARTI) ke SRD
$2.379685
1 Particle Network(PARTI) ke SVC
$0.5402194
1 Particle Network(PARTI) ke SZL
L1.0730216
1 Particle Network(PARTI) ke TMT
m0.216335
1 Particle Network(PARTI) ke TND
د.ت0.18289579
1 Particle Network(PARTI) ke TTD
$0.4184537
1 Particle Network(PARTI) ke UGX
Sh216.08776
1 Particle Network(PARTI) ke XAF
Fr35.10808
1 Particle Network(PARTI) ke XCD
$0.166887
1 Particle Network(PARTI) ke XOF
Fr35.10808
1 Particle Network(PARTI) ke XPF
Fr6.36643
1 Particle Network(PARTI) ke BWP
P0.8313445
1 Particle Network(PARTI) ke BZD
$0.1242381
1 Particle Network(PARTI) ke CVE
$5.9238704
1 Particle Network(PARTI) ke DJF
Fr10.94037
1 Particle Network(PARTI) ke DOP
$3.9750011
1 Particle Network(PARTI) ke DZD
د.ج8.0649688
1 Particle Network(PARTI) ke FJD
$0.1409268
1 Particle Network(PARTI) ke GNF
Fr537.43795
1 Particle Network(PARTI) ke GTQ
Q0.4734646
1 Particle Network(PARTI) ke GYD
$12.9281796
1 Particle Network(PARTI) ke ISK
kr7.78806

Sumber Daya Particle Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Particle Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Particle Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Particle Network

Berapa nilai Particle Network (PARTI) hari ini?
Harga live PARTI dalam USD adalah 0.06181 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PARTI ke USD saat ini?
Harga PARTI ke USD saat ini adalah $ 0.06181. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Particle Network?
Kapitalisasi pasar PARTI adalah $ 26.12M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PARTI?
Suplai beredar PARTI adalah 422.55M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PARTI?
PARTI mencapai harga ATH sebesar 0.428008274672332 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PARTI?
PARTI mencapai harga ATL 0.04156835798062714 USD.
Berapa volume perdagangan PARTI?
Volume perdagangan 24 jam live PARTI adalah $ 2.26M USD.
Akankah harga PARTI naik lebih tinggi tahun ini?
PARTI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PARTI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:06:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Particle Network (PARTI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PARTI ke USD

Jumlah

PARTI
PARTI
USD
USD

1 PARTI = 0.06181 USD

Perdagangkan PARTI

PARTI/USDC
$0.06171
$0.06171$0.06171
+4.98%
PARTI/USDT
$0.0618
$0.0618$0.0618
+4.97%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,429.85
$101,429.85$101,429.85

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,318.01
$3,318.01$3,318.01

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.05
$157.05$157.05

+0.72%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0316
$1.0316$1.0316

+20.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,429.85
$101,429.85$101,429.85

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,318.01
$3,318.01$3,318.01

+0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2141
$2.2141$2.2141

-0.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.05
$157.05$157.05

+0.72%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0137
$1.0137$1.0137

-0.23%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0798
$0.0798$0.0798

+59.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011791
$0.011791$0.011791

+1,079.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.325
$4.325$4.325

+332.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008831
$0.008831$0.008831

+313.82%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001730
$0.00001730$0.00001730

+60.63%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001732
$0.001732$0.001732

+59.19%