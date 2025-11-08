Prediksi Harga Polker (PKR) (USD)

Dapatkan prediksi harga Polker untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PKR dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Polker % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0007288 $0.0007288 $0.0007288 +6.53% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Polker untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Polker (PKR) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Polker berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000728 pada tahun 2025. Prediksi Harga Polker (PKR) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Polker berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000765 pada tahun 2026. Prediksi Harga Polker (PKR) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PKR pada tahun 2027 adalah $ 0.000803 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Polker (PKR) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PKR pada tahun 2028 adalah $ 0.000843 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Polker (PKR) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PKR pada tahun 2029 adalah $ 0.000885 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Polker (PKR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PKR pada tahun 2030 adalah $ 0.000930 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Polker (PKR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Polker berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001515. Prediksi Harga Polker (PKR) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Polker berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002467. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000728 0.00%

Statistik Harga Polker Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0007288$ 0.0007288 $ 0.0007288 Perubahan Harga (24 Jam) +6.53% Kap. Pasar $ 141.12K$ 141.12K $ 141.12K Suplai Peredaran 193.64M 193.64M 193.64M Volume (24 Jam) $ 57.97K$ 57.97K $ 57.97K Volume (24 Jam) -- Harga PKR terbaru adalah $ 0.0007288. Perubahan 24 jamnya sebesar +6.53%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 57.97K. Selanjutnya, suplai beredar PKR adalah 193.64M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 141.12K. Lihat Harga PKR Live

Harga Lampau Polker Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Polker, harga Polker saat ini adalah 0.000728USD. Suplai Polker(PKR) yang beredar adalah 0.00 PKR , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $141.12K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000009 $ 0.000807 $ 0.000654

7 Hari 0.10% $ 0.000065 $ 0.000807 $ 0.000641

30 Days -0.43% $ -0.000562 $ 0.001291 $ 0.000593 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Polker telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000009 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Polker trading pada harga tertinggi $0.000807 dan terendah $0.000641 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PKR di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Polker telah mengalami perubahan -0.43% , mencerminkan sekitar $-0.000562 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PKR dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Polker lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PKR Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Polker (PKR )? Modul Prediksi Harga Polker adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PKR di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Polker pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PKR, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Polker. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PKR. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PKR untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Polker.

Mengapa Prediksi Harga PKR Penting?

Prediksi Harga PKR sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PKR sekarang? Menurut prediksi Anda, PKR akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PKR bulan depan? Menurut alat prediksi harga Polker (PKR), prakiraan harga PKR akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PKR pada tahun 2026? Harga 1 Polker (PKR) hari ini adalah $0.000728 . Menurut modul prediksi di atas, PKR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PKR pada tahun 2027? Polker (PKR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PKR pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PKR pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Polker (PKR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PKR pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Polker (PKR) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PKR pada tahun 2030? Harga 1 Polker (PKR) hari ini adalah $0.000728 . Menurut modul prediksi di atas, PKR akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PKR untuk tahun 2040? Polker (PKR) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PKR pada tahun 2040.