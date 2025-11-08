Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Peanut the Squirrel % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1199 $0.1199 $0.1199 +5.26% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Peanut the Squirrel untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Peanut the Squirrel berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1199 pada tahun 2025. Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Peanut the Squirrel berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.125895 pada tahun 2026. Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PNUT pada tahun 2027 adalah $ 0.132189 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PNUT pada tahun 2028 adalah $ 0.138799 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PNUT pada tahun 2029 adalah $ 0.145739 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PNUT pada tahun 2030 adalah $ 0.153026 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Peanut the Squirrel berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.249263. Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Peanut the Squirrel berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.406023. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1199 0.00%

2026 $ 0.125895 5.00%

2027 $ 0.132189 10.25%

2028 $ 0.138799 15.76%

2029 $ 0.145739 21.55%

2030 $ 0.153026 27.63%

2031 $ 0.160677 34.01%

2032 $ 0.168711 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.177146 47.75%

2034 $ 0.186004 55.13%

2035 $ 0.195304 62.89%

2036 $ 0.205069 71.03%

2037 $ 0.215323 79.59%

2038 $ 0.226089 88.56%

2039 $ 0.237393 97.99%

2040 $ 0.249263 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Peanut the Squirrel Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1199 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.119916 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.120014 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.120392 0.41% Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PNUT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1199 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PNUT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.119916 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PNUT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.120014 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PNUT adalah $0.120392 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Peanut the Squirrel Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1199$ 0.1199 $ 0.1199 Perubahan Harga (24 Jam) +5.26% Kap. Pasar $ 120.08M$ 120.08M $ 120.08M Suplai Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Volume (24 Jam) $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Volume (24 Jam) -- Harga PNUT terbaru adalah $ 0.1199. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.26%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.56M. Selanjutnya, suplai beredar PNUT adalah 999.85M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 120.08M. Lihat Harga PNUT Live

Harga Lampau Peanut the Squirrel Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Peanut the Squirrel, harga Peanut the Squirrel saat ini adalah 0.1201USD. Suplai Peanut the Squirrel(PNUT) yang beredar adalah 0.00 PNUT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $120.08M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.08% $ 0.008599 $ 0.1266 $ 0.1056

7 Hari -0.07% $ -0.009899 $ 0.1328 $ 0.0981

30 Days -0.40% $ -0.082300 $ 0.2086 $ 0.0667 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Peanut the Squirrel telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.008599 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.08% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Peanut the Squirrel trading pada harga tertinggi $0.1328 dan terendah $0.0981 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PNUT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Peanut the Squirrel telah mengalami perubahan -0.40% , mencerminkan sekitar $-0.082300 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PNUT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Peanut the Squirrel lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PNUT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Peanut the Squirrel (PNUT )? Modul Prediksi Harga Peanut the Squirrel adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PNUT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Peanut the Squirrel pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PNUT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Peanut the Squirrel. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PNUT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PNUT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Peanut the Squirrel.

Mengapa Prediksi Harga PNUT Penting?

Prediksi Harga PNUT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PNUT sekarang? Menurut prediksi Anda, PNUT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PNUT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Peanut the Squirrel (PNUT), prakiraan harga PNUT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PNUT pada tahun 2026? Harga 1 Peanut the Squirrel (PNUT) hari ini adalah $0.1199 . Menurut modul prediksi di atas, PNUT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PNUT pada tahun 2027? Peanut the Squirrel (PNUT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PNUT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PNUT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Peanut the Squirrel (PNUT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PNUT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Peanut the Squirrel (PNUT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PNUT pada tahun 2030? Harga 1 Peanut the Squirrel (PNUT) hari ini adalah $0.1199 . Menurut modul prediksi di atas, PNUT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PNUT untuk tahun 2040? Peanut the Squirrel (PNUT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PNUT pada tahun 2040.