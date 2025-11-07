BursaDEX+
Harga live Peanut the Squirrel hari ini adalah 0.1094 USD. Lacak informasi harga aktual PNUT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PNUT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PNUT

Info Harga PNUT

Penjelasan PNUT

Situs Web Resmi PNUT

Tokenomi PNUT

Prakiraan Harga PNUT

Riwayat PNUT

Panduan Membeli PNUT

Konverter PNUT ke Mata Uang Fiat

Harga Peanut the Squirrel(PNUT)

Harga Live 1 PNUT ke USD:

$0.1092
+2.15%1D
USD
Grafik Harga Live Peanut the Squirrel (PNUT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:58:40 (UTC+8)

Informasi Harga Peanut the Squirrel (PNUT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1045
Low 24 Jam
$ 0.1125
High 24 Jam

$ 0.1045
$ 0.1125
$ 2.4688299377242013
$ 0.03396493346027776
+2.24%

+2.15%

-11.06%

-11.06%

Harga aktual Peanut the Squirrel (PNUT) adalah $ 0.1094. Selama 24 jam terakhir, PNUT diperdagangkan antara low $ 0.1045 dan high $ 0.1125, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPNUT adalah $ 2.4688299377242013, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03396493346027776.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PNUT telah berubah sebesar +2.24% selama 1 jam terakhir, +2.15% selama 24 jam, dan -11.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Peanut the Squirrel (PNUT)

No.283

$ 109.38M
$ 1.06M
$ 109.38M
999.85M
999,851,463.008286
0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar Peanut the Squirrel saat ini adalah $ 109.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.06M. Suplai beredar PNUT adalah 999.85M, dan total suplainya sebesar 999851463.008286. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.38M.

Riwayat Harga Peanut the Squirrel (PNUT) USD

Pantau perubahan harga Peanut the Squirrel untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002298+2.15%
30 Days$ -0.1008-47.96%
60 Hari$ -0.1106-50.28%
90 Hari$ -0.1298-54.27%
Perubahan Harga Peanut the Squirrel Hari Ini

Hari ini, PNUT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002298 (+2.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Peanut the Squirrel 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1008 (-47.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Peanut the Squirrel 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PNUT terlihat mengalami perubahan $ -0.1106 (-50.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Peanut the Squirrel 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1298 (-54.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Peanut the Squirrel (PNUT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Peanut the Squirrel sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Peanut the Squirrel (PNUT)

PNUT is a meme coin.

Peanut the Squirrel tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Peanut the Squirrel Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PNUT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Peanut the Squirrel di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Peanut the Squirrel dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Peanut the Squirrel (USD)

Berapa nilai Peanut the Squirrel (PNUT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Peanut the Squirrel (PNUT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Peanut the Squirrel.

Cek prediksi harga Peanut the Squirrel sekarang!

Tokenomi Peanut the Squirrel (PNUT)

Memahami tokenomi Peanut the Squirrel (PNUT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PNUT sekarang!

Cara membeli Peanut the Squirrel (PNUT)

Ingin mengetahui cara membeli Peanut the Squirrel? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Peanut the Squirrel di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PNUT ke Mata Uang Lokal

1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke VND
2,878.861
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke AUD
A$0.168476
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke GBP
0.083144
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke EUR
0.094084
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke USD
$0.1094
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MYR
RM0.457292
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke TRY
4.615586
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke JPY
¥16.7382
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke ARS
ARS$158.779878
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke RUB
8.887656
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke INR
9.700498
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke IDR
Rp1,823.332604
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke PHP
6.452412
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke EGP
￡E.5.17462
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BRL
R$0.58529
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke CAD
C$0.154254
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BDT
13.347894
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke NGN
157.409096
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke COP
$419.156254
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke ZAR
R.1.900278
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke UAH
4.601364
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke TZS
T.Sh.268.7958
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke VES
Bs24.8338
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke CLP
$103.1642
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke PKR
Rs30.920816
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke KZT
57.547682
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke THB
฿3.542372
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke TWD
NT$3.388118
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke AED
د.إ0.401498
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke CHF
Fr0.08752
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke HKD
HK$0.850038
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke AMD
֏41.83456
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MAD
.د.م1.01742
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MXN
$2.031558
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke SAR
ريال0.41025
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke ETB
Br16.835566
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke KES
KSh14.127916
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke JOD
د.أ0.0775646
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke PLN
0.402592
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke RON
лв0.48136
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke SEK
kr1.046958
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BGN
лв0.184886
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke HUF
Ft36.624932
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke CZK
2.307246
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke KWD
د.ك0.0334764
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke ILS
0.357738
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BOB
Bs0.75486
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke AZN
0.18598
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke TJS
SM1.008668
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke GEL
0.296474
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke AOA
Kz100.274946
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BHD
.د.ب0.0412438
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BMD
$0.1094
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke DKK
kr0.707818
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke HNL
L2.881596
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MUR
5.029118
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke NAD
$1.900278
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke NOK
kr1.11588
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke NZD
$0.193638
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke PAB
B/.0.1094
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke PGK
K0.45948
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke QAR
ر.ق0.398216
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke RSD
дин.11.112852
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke UZS
soʻm1,318.071986
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke ALL
L9.17319
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke ANG
ƒ0.195826
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke AWG
ƒ0.19692
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BBD
$0.2188
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BAM
KM0.184886
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BIF
Fr322.6206
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BND
$0.14222
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BSD
$0.1094
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke JMD
$17.54229
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke KHR
439.356964
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke KMF
Fr45.948
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke LAK
2,378.260822
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke LKR
රු33.352778
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MDL
L1.8598
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MGA
Ar492.7923
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MOP
P0.8752
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MVR
1.68476
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MWK
MK189.930434
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MZN
MT6.99613
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke NPR
रु15.50198
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke PYG
775.8648
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke RWF
Fr158.7394
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke SBD
$0.900362
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke SCR
1.578642
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke SRD
$4.2119
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke SVC
$0.956156
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke SZL
L1.899184
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke TMT
m0.3829
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke TND
د.ت0.3237146
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke TTD
$0.740638
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke UGX
Sh382.4624
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke XAF
Fr62.1392
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke XCD
$0.29538
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke XOF
Fr62.1392
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke XPF
Fr11.2682
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BWP
P1.47143
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BZD
$0.219894
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke CVE
$10.484896
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke DJF
Fr19.3638
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke DOP
$7.035514
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke DZD
د.ج14.286546
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke FJD
$0.249432
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke GNF
Fr951.233
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke GTQ
Q0.838004
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke GYD
$22.882104
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke ISK
kr13.7844

Sumber Daya Peanut the Squirrel

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Peanut the Squirrel, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Peanut the Squirrel
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Peanut the Squirrel

Berapa nilai Peanut the Squirrel (PNUT) hari ini?
Harga live PNUT dalam USD adalah 0.1094 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PNUT ke USD saat ini?
Harga PNUT ke USD saat ini adalah $ 0.1094. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Peanut the Squirrel?
Kapitalisasi pasar PNUT adalah $ 109.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PNUT?
Suplai beredar PNUT adalah 999.85M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PNUT?
PNUT mencapai harga ATH sebesar 2.4688299377242013 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PNUT?
PNUT mencapai harga ATL 0.03396493346027776 USD.
Berapa volume perdagangan PNUT?
Volume perdagangan 24 jam live PNUT adalah $ 1.06M USD.
Akankah harga PNUT naik lebih tinggi tahun ini?
PNUT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PNUT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Peanut the Squirrel (PNUT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

