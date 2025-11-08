Prediksi Harga Star Atlas DAO (POLIS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Star Atlas DAO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan POLIS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Star Atlas DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0434 $0.0434 $0.0434 +9.26% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Star Atlas DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Star Atlas DAO (POLIS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Star Atlas DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.0434 pada tahun 2025. Prediksi Harga Star Atlas DAO (POLIS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Star Atlas DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.045570 pada tahun 2026. Prediksi Harga Star Atlas DAO (POLIS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan POLIS pada tahun 2027 adalah $ 0.047848 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Star Atlas DAO (POLIS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan POLIS pada tahun 2028 adalah $ 0.050240 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Star Atlas DAO (POLIS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target POLIS pada tahun 2029 adalah $ 0.052752 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Star Atlas DAO (POLIS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target POLIS pada tahun 2030 adalah $ 0.055390 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Star Atlas DAO (POLIS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Star Atlas DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.090225. Prediksi Harga Star Atlas DAO (POLIS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Star Atlas DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.146967.

Statistik Harga Star Atlas DAO Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0434$ 0.0434 $ 0.0434 Perubahan Harga (24 Jam) +9.26% Kap. Pasar $ 13.46M$ 13.46M $ 13.46M Suplai Peredaran 310.09M 310.09M 310.09M Volume (24 Jam) $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K Volume (24 Jam) -- Harga POLIS terbaru adalah $ 0.0434. Perubahan 24 jamnya sebesar +9.26%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 19.50K. Selanjutnya, suplai beredar POLIS adalah 310.09M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 13.46M.

Harga Lampau Star Atlas DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Star Atlas DAO, harga Star Atlas DAO saat ini adalah 0.0434USD. Suplai Star Atlas DAO(POLIS) yang beredar adalah 0.00 POLIS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $13.46M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.17% $ 0.006350 $ 0.04676 $ 0.03689

7 Hari -0.13% $ -0.006579 $ 0.05314 $ 0.03689

30 Days -0.32% $ -0.020869 $ 0.07105 $ 0.03689 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Star Atlas DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.006350 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.17% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Star Atlas DAO trading pada harga tertinggi $0.05314 dan terendah $0.03689 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.13% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut POLIS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Star Atlas DAO telah mengalami perubahan -0.32% , mencerminkan sekitar $-0.020869 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa POLIS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Star Atlas DAO lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga POLIS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Star Atlas DAO (POLIS )? Modul Prediksi Harga Star Atlas DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga POLIS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Star Atlas DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan POLIS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Star Atlas DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan POLIS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum POLIS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Star Atlas DAO.

Mengapa Prediksi Harga POLIS Penting?

Prediksi Harga POLIS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

