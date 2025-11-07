BursaDEX+
Harga live Star Atlas DAO hari ini adalah 0.04038 USD. Lacak informasi harga aktual POLIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POLIS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 POLIS ke USD:

$0.04038
+2.35%1D
USD
Grafik Harga Live Star Atlas DAO (POLIS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:51:17 (UTC+8)

Informasi Harga Star Atlas DAO (POLIS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03844
Low 24 Jam
$ 0.0448
High 24 Jam

$ 0.03844
$ 0.0448
$ 19.23019625
$ 0.03945337372041462
-0.67%

+2.35%

-20.89%

-20.89%

Harga aktual Star Atlas DAO (POLIS) adalah $ 0.04038. Selama 24 jam terakhir, POLIS diperdagangkan antara low $ 0.03844 dan high $ 0.0448, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOLIS adalah $ 19.23019625, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03945337372041462.

Dalam hal kinerja jangka pendek, POLIS telah berubah sebesar -0.67% selama 1 jam terakhir, +2.35% selama 24 jam, dan -20.89% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Star Atlas DAO (POLIS)

No.976

$ 12.52M
$ 9.06K
$ 14.54M
310.09M
360,000,000
SOL

Kapitalisasi Pasar Star Atlas DAO saat ini adalah $ 12.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.06K. Suplai beredar POLIS adalah 310.09M, dan total suplainya sebesar 360000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.54M.

Riwayat Harga Star Atlas DAO (POLIS) USD

Pantau perubahan harga Star Atlas DAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0009271+2.35%
30 Days$ -0.0252-38.43%
60 Hari$ -0.033-44.98%
90 Hari$ -0.04019-49.89%
Perubahan Harga Star Atlas DAO Hari Ini

Hari ini, POLIS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0009271 (+2.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Star Atlas DAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0252 (-38.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Star Atlas DAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, POLIS terlihat mengalami perubahan $ -0.033 (-44.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Star Atlas DAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04019 (-49.89%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Star Atlas DAO (POLIS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Star Atlas DAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Star Atlas DAO (POLIS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas DAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Star Atlas DAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa POLIS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Star Atlas DAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Star Atlas DAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Star Atlas DAO (USD)

Berapa nilai Star Atlas DAO (POLIS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Star Atlas DAO (POLIS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Star Atlas DAO.

Cek prediksi harga Star Atlas DAO sekarang!

Tokenomi Star Atlas DAO (POLIS)

Memahami tokenomi Star Atlas DAO (POLIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token POLIS sekarang!

Cara membeli Star Atlas DAO (POLIS)

Ingin mengetahui cara membeli Star Atlas DAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Star Atlas DAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

POLIS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Star Atlas DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Star Atlas DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Star Atlas DAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Star Atlas DAO

Berapa nilai Star Atlas DAO (POLIS) hari ini?
Harga live POLIS dalam USD adalah 0.04038 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga POLIS ke USD saat ini?
Harga POLIS ke USD saat ini adalah $ 0.04038. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Star Atlas DAO?
Kapitalisasi pasar POLIS adalah $ 12.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar POLIS?
Suplai beredar POLIS adalah 310.09M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) POLIS?
POLIS mencapai harga ATH sebesar 19.23019625 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) POLIS?
POLIS mencapai harga ATL 0.03945337372041462 USD.
Berapa volume perdagangan POLIS?
Volume perdagangan 24 jam live POLIS adalah $ 9.06K USD.
Akankah harga POLIS naik lebih tinggi tahun ini?
POLIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga POLIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Star Atlas DAO (POLIS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

