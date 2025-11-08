Prediksi Harga Marlin POND (POND) (USD)

Dapatkan prediksi harga Marlin POND untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan POND dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Marlin POND % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Marlin POND untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Marlin POND (POND) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Marlin POND berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005647 pada tahun 2025. Prediksi Harga Marlin POND (POND) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Marlin POND berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005929 pada tahun 2026. Prediksi Harga Marlin POND (POND) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan POND pada tahun 2027 adalah $ 0.006225 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Marlin POND (POND) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan POND pada tahun 2028 adalah $ 0.006537 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Marlin POND (POND) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target POND pada tahun 2029 adalah $ 0.006863 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Marlin POND (POND) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target POND pada tahun 2030 adalah $ 0.007207 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Marlin POND (POND) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Marlin POND berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011739. Prediksi Harga Marlin POND (POND) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Marlin POND berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.019122.

2026 $ 0.005929 5.00%

2027 $ 0.006225 10.25%

2028 $ 0.006537 15.76%

2029 $ 0.006863 21.55%

2030 $ 0.007207 27.63%

2031 $ 0.007567 34.01%

2032 $ 0.007945 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008343 47.75%

2034 $ 0.008760 55.13%

2035 $ 0.009198 62.89%

2036 $ 0.009658 71.03%

2037 $ 0.010141 79.59%

2038 $ 0.010648 88.56%

2039 $ 0.011180 97.99%

2040 $ 0.011739 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Marlin POND Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.005647 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.005647 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.005652 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.005670 0.41% Prediksi Harga Marlin POND (POND) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk POND pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.005647 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Marlin POND (POND) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk POND, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005647 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Marlin POND (POND) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk POND, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005652 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Marlin POND (POND) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk POND adalah $0.005670 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Marlin POND Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.005647 Perubahan Harga (24 Jam) +4.65% Kap. Pasar $ 46.32M Suplai Peredaran 8.20B Volume (24 Jam) $ 590.80K Harga POND terbaru adalah $ 0.005647. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.65%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 590.80K. Selanjutnya, suplai beredar POND adalah 8.20B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 46.32M.

Harga Lampau Marlin POND Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Marlin POND, harga Marlin POND saat ini adalah 0.005647USD. Suplai Marlin POND(POND) yang beredar adalah 0.00 POND , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $46.32M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.000246 $ 0.005856 $ 0.005157

7 Hari 0.02% $ 0.000090 $ 0.005856 $ 0.004889

30 Days -0.26% $ -0.002007 $ 0.008065 $ 0.004 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Marlin POND telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000246 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Marlin POND trading pada harga tertinggi $0.005856 dan terendah $0.004889 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut POND di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Marlin POND telah mengalami perubahan -0.26% , mencerminkan sekitar $-0.002007 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa POND dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Marlin POND lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga POND Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Marlin POND (POND )? Modul Prediksi Harga Marlin POND adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga POND di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Marlin POND pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan POND, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Marlin POND. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan POND. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum POND untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Marlin POND.

Mengapa Prediksi Harga POND Penting?

Prediksi Harga POND sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

