Harga live Marlin POND hari ini adalah 0.005225 USD. Lacak informasi harga aktual POND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POND dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Marlin POND(POND)

Harga Live 1 POND ke USD:

$0.005225
$0.005225
+2.65%1D
USD
Grafik Harga Live Marlin POND (POND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:59:09 (UTC+8)

Informasi Harga Marlin POND (POND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.005043
$ 0.005043
Low 24 Jam
$ 0.005278
$ 0.005278
High 24 Jam

$ 0.005043
$ 0.005043

$ 0.005278
$ 0.005278

$ 0.38450229
$ 0.38450229

$ 0.004072788172268753
$ 0.004072788172268753

+1.39%

+2.65%

-4.54%

-4.54%

Harga aktual Marlin POND (POND) adalah $ 0.005225. Selama 24 jam terakhir, POND diperdagangkan antara low $ 0.005043 dan high $ 0.005278, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOND adalah $ 0.38450229, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004072788172268753.

Dalam hal kinerja jangka pendek, POND telah berubah sebesar +1.39% selama 1 jam terakhir, +2.65% selama 24 jam, dan -4.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Marlin POND (POND)

No.520

$ 42.86M
$ 42.86M

$ 179.62K
$ 179.62K

$ 52.25M
$ 52.25M

8.20B
8.20B

10,000,000,000
10,000,000,000

2020-12-22 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Marlin POND saat ini adalah $ 42.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 179.62K. Suplai beredar POND adalah 8.20B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.25M.

Riwayat Harga Marlin POND (POND) USD

Pantau perubahan harga Marlin POND untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00013489+2.65%
30 Days$ -0.002524-32.58%
60 Hari$ -0.003091-37.17%
90 Hari$ -0.002729-34.31%
Perubahan Harga Marlin POND Hari Ini

Hari ini, POND tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00013489 (+2.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Marlin POND 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002524 (-32.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Marlin POND 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, POND terlihat mengalami perubahan $ -0.003091 (-37.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Marlin POND 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002729 (-34.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Marlin POND (POND)?

Lihat halaman Riwayat Harga Marlin POND sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Marlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Marlin POND Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa POND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Marlin POND di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Marlin POND dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Marlin POND (USD)

Berapa nilai Marlin POND (POND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Marlin POND (POND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Marlin POND.

Cek prediksi harga Marlin POND sekarang!

Tokenomi Marlin POND (POND)

Memahami tokenomi Marlin POND (POND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token POND sekarang!

Cara membeli Marlin POND (POND)

Ingin mengetahui cara membeli Marlin POND? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Marlin POND di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

POND ke Mata Uang Lokal

1 Marlin POND(POND) ke VND
137.495875
1 Marlin POND(POND) ke AUD
A$0.0080465
1 Marlin POND(POND) ke GBP
0.003971
1 Marlin POND(POND) ke EUR
0.0044935
1 Marlin POND(POND) ke USD
$0.005225
1 Marlin POND(POND) ke MYR
RM0.0218405
1 Marlin POND(POND) ke TRY
0.22044275
1 Marlin POND(POND) ke JPY
¥0.799425
1 Marlin POND(POND) ke ARS
ARS$7.58340825
1 Marlin POND(POND) ke RUB
0.424479
1 Marlin POND(POND) ke INR
0.46330075
1 Marlin POND(POND) ke IDR
Rp87.0832985
1 Marlin POND(POND) ke PHP
0.3081705
1 Marlin POND(POND) ke EGP
￡E.0.2471425
1 Marlin POND(POND) ke BRL
R$0.02795375
1 Marlin POND(POND) ke CAD
C$0.00736725
1 Marlin POND(POND) ke BDT
0.63750225
1 Marlin POND(POND) ke NGN
7.517939
1 Marlin POND(POND) ke COP
$20.01911725
1 Marlin POND(POND) ke ZAR
R.0.09075825
1 Marlin POND(POND) ke UAH
0.2197635
1 Marlin POND(POND) ke TZS
T.Sh.12.837825
1 Marlin POND(POND) ke VES
Bs1.186075
1 Marlin POND(POND) ke CLP
$4.927175
1 Marlin POND(POND) ke PKR
Rs1.476794
1 Marlin POND(POND) ke KZT
2.74850675
1 Marlin POND(POND) ke THB
฿0.1691855
1 Marlin POND(POND) ke TWD
NT$0.16181825
1 Marlin POND(POND) ke AED
د.إ0.01917575
1 Marlin POND(POND) ke CHF
Fr0.00418
1 Marlin POND(POND) ke HKD
HK$0.04059825
1 Marlin POND(POND) ke AMD
֏1.99804
1 Marlin POND(POND) ke MAD
.د.م0.0485925
1 Marlin POND(POND) ke MXN
$0.09702825
1 Marlin POND(POND) ke SAR
ريال0.01959375
1 Marlin POND(POND) ke ETB
Br0.80407525
1 Marlin POND(POND) ke KES
KSh0.6747565
1 Marlin POND(POND) ke JOD
د.أ0.003704525
1 Marlin POND(POND) ke PLN
0.019228
1 Marlin POND(POND) ke RON
лв0.02299
1 Marlin POND(POND) ke SEK
kr0.05000325
1 Marlin POND(POND) ke BGN
лв0.00883025
1 Marlin POND(POND) ke HUF
Ft1.7492255
1 Marlin POND(POND) ke CZK
0.11019525
1 Marlin POND(POND) ke KWD
د.ك0.00159885
1 Marlin POND(POND) ke ILS
0.01708575
1 Marlin POND(POND) ke BOB
Bs0.0360525
1 Marlin POND(POND) ke AZN
0.0088825
1 Marlin POND(POND) ke TJS
SM0.0481745
1 Marlin POND(POND) ke GEL
0.01415975
1 Marlin POND(POND) ke AOA
Kz4.78918275
1 Marlin POND(POND) ke BHD
.د.ب0.001969825
1 Marlin POND(POND) ke BMD
$0.005225
1 Marlin POND(POND) ke DKK
kr0.03380575
1 Marlin POND(POND) ke HNL
L0.1376265
1 Marlin POND(POND) ke MUR
0.24019325
1 Marlin POND(POND) ke NAD
$0.09075825
1 Marlin POND(POND) ke NOK
kr0.053295
1 Marlin POND(POND) ke NZD
$0.00924825
1 Marlin POND(POND) ke PAB
B/.0.005225
1 Marlin POND(POND) ke PGK
K0.021945
1 Marlin POND(POND) ke QAR
ر.ق0.019019
1 Marlin POND(POND) ke RSD
дин.0.5307555
1 Marlin POND(POND) ke UZS
soʻm62.95179275
1 Marlin POND(POND) ke ALL
L0.43811625
1 Marlin POND(POND) ke ANG
ƒ0.00935275
1 Marlin POND(POND) ke AWG
ƒ0.009405
1 Marlin POND(POND) ke BBD
$0.01045
1 Marlin POND(POND) ke BAM
KM0.00883025
1 Marlin POND(POND) ke BIF
Fr15.408525
1 Marlin POND(POND) ke BND
$0.0067925
1 Marlin POND(POND) ke BSD
$0.005225
1 Marlin POND(POND) ke JMD
$0.83782875
1 Marlin POND(POND) ke KHR
20.9839135
1 Marlin POND(POND) ke KMF
Fr2.1945
1 Marlin POND(POND) ke LAK
113.58695425
1 Marlin POND(POND) ke LKR
රු1.59294575
1 Marlin POND(POND) ke MDL
L0.088825
1 Marlin POND(POND) ke MGA
Ar23.5360125
1 Marlin POND(POND) ke MOP
P0.0418
1 Marlin POND(POND) ke MVR
0.080465
1 Marlin POND(POND) ke MWK
MK9.07117475
1 Marlin POND(POND) ke MZN
MT0.33413875
1 Marlin POND(POND) ke NPR
रु0.7403825
1 Marlin POND(POND) ke PYG
37.0557
1 Marlin POND(POND) ke RWF
Fr7.581475
1 Marlin POND(POND) ke SBD
$0.04300175
1 Marlin POND(POND) ke SCR
0.07539675
1 Marlin POND(POND) ke SRD
$0.2011625
1 Marlin POND(POND) ke SVC
$0.0456665
1 Marlin POND(POND) ke SZL
L0.090706
1 Marlin POND(POND) ke TMT
m0.0182875
1 Marlin POND(POND) ke TND
د.ت0.015460775
1 Marlin POND(POND) ke TTD
$0.03537325
1 Marlin POND(POND) ke UGX
Sh18.2666
1 Marlin POND(POND) ke XAF
Fr2.9678
1 Marlin POND(POND) ke XCD
$0.0141075
1 Marlin POND(POND) ke XOF
Fr2.9678
1 Marlin POND(POND) ke XPF
Fr0.538175
1 Marlin POND(POND) ke BWP
P0.07027625
1 Marlin POND(POND) ke BZD
$0.01050225
1 Marlin POND(POND) ke CVE
$0.500764
1 Marlin POND(POND) ke DJF
Fr0.924825
1 Marlin POND(POND) ke DOP
$0.33601975
1 Marlin POND(POND) ke DZD
د.ج0.68233275
1 Marlin POND(POND) ke FJD
$0.011913
1 Marlin POND(POND) ke GNF
Fr45.431375
1 Marlin POND(POND) ke GTQ
Q0.0400235
1 Marlin POND(POND) ke GYD
$1.092861
1 Marlin POND(POND) ke ISK
kr0.65835

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Marlin POND, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Marlin POND
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Marlin POND

Berapa nilai Marlin POND (POND) hari ini?
Harga live POND dalam USD adalah 0.005225 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga POND ke USD saat ini?
Harga POND ke USD saat ini adalah $ 0.005225. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Marlin POND?
Kapitalisasi pasar POND adalah $ 42.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar POND?
Suplai beredar POND adalah 8.20B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) POND?
POND mencapai harga ATH sebesar 0.38450229 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) POND?
POND mencapai harga ATL 0.004072788172268753 USD.
Berapa volume perdagangan POND?
Volume perdagangan 24 jam live POND adalah $ 179.62K USD.
Akankah harga POND naik lebih tinggi tahun ini?
POND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga POND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:59:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Marlin POND (POND)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.005225
$101,542.42

$3,327.55

$156.99

$1.0323

$1.0004

$101,542.42

$3,327.55

$156.99

$2.2211

$1.0395

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$31.21

$0.0767

$0.014700

$0.009648

$4.384

$0.001749

$0.00001672

