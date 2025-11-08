Prediksi Harga Pop Social (PPT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Pop Social untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PPT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Pop Social % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0151 $0.0151 $0.0151 -3.57% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Pop Social untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Pop Social (PPT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Pop Social berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.0151 pada tahun 2025. Prediksi Harga Pop Social (PPT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Pop Social berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.015855 pada tahun 2026. Prediksi Harga Pop Social (PPT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PPT pada tahun 2027 adalah $ 0.016647 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Pop Social (PPT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PPT pada tahun 2028 adalah $ 0.017480 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Pop Social (PPT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PPT pada tahun 2029 adalah $ 0.018354 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Pop Social (PPT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PPT pada tahun 2030 adalah $ 0.019271 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Pop Social (PPT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Pop Social berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.031391. Prediksi Harga Pop Social (PPT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Pop Social berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.051133. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0151 0.00%

2026 $ 0.015855 5.00%

2027 $ 0.016647 10.25%

2028 $ 0.017480 15.76%

2029 $ 0.018354 21.55%

2030 $ 0.019271 27.63%

2031 $ 0.020235 34.01%

2032 $ 0.021247 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.022309 47.75%

2034 $ 0.023425 55.13%

2035 $ 0.024596 62.89%

2036 $ 0.025826 71.03%

2037 $ 0.027117 79.59%

2038 $ 0.028473 88.56%

2039 $ 0.029896 97.99%

2040 $ 0.031391 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Pop Social Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.0151 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.015102 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.015114 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.015162 0.41% Prediksi Harga Pop Social (PPT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PPT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.0151 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Pop Social (PPT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PPT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.015102 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Pop Social (PPT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PPT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.015114 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Pop Social (PPT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PPT adalah $0.015162 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Pop Social Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0151$ 0.0151 $ 0.0151 Perubahan Harga (24 Jam) -3.57% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 88.43$ 88.43 $ 88.43 Volume (24 Jam) +88.43% Harga PPT terbaru adalah $ 0.0151. Perubahan 24 jamnya sebesar -3.57%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 88.43. Selanjutnya, suplai beredar PPT adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga PPT Live

Harga Lampau Pop Social Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Pop Social, harga Pop Social saat ini adalah 0.0151USD. Suplai Pop Social(PPT) yang beredar adalah 0.00 PPT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.05% $ -0.000829 $ 0.01693 $ 0.0151

7 Hari -0.38% $ -0.00932 $ 0.02442 $ 0.01212

30 Days -0.68% $ -0.03254 $ 0.04777 $ 0.01212 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Pop Social telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000829 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Pop Social trading pada harga tertinggi $0.02442 dan terendah $0.01212 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.38% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PPT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Pop Social telah mengalami perubahan -0.68% , mencerminkan sekitar $-0.03254 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PPT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Pop Social lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PPT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Pop Social (PPT )? Modul Prediksi Harga Pop Social adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PPT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Pop Social pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PPT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Pop Social. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PPT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PPT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Pop Social.

Mengapa Prediksi Harga PPT Penting?

Prediksi Harga PPT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PPT sekarang? Menurut prediksi Anda, PPT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PPT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Pop Social (PPT), prakiraan harga PPT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PPT pada tahun 2026? Harga 1 Pop Social (PPT) hari ini adalah $0.0151 . Menurut modul prediksi di atas, PPT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PPT pada tahun 2027? Pop Social (PPT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PPT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PPT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Pop Social (PPT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PPT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Pop Social (PPT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PPT pada tahun 2030? Harga 1 Pop Social (PPT) hari ini adalah $0.0151 . Menurut modul prediksi di atas, PPT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PPT untuk tahun 2040? Pop Social (PPT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PPT pada tahun 2040.