Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) (USD)

Dapatkan prediksi harga Paris Saint-Germain untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PSG dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Paris Saint-Germain % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $1.0259 $1.0259 $1.0259 +2.69% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Paris Saint-Germain untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Paris Saint-Germain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0259 pada tahun 2025. Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Paris Saint-Germain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0771 pada tahun 2026. Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PSG pada tahun 2027 adalah $ 1.1310 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PSG pada tahun 2028 adalah $ 1.1876 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PSG pada tahun 2029 adalah $ 1.2469 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PSG pada tahun 2030 adalah $ 1.3093 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Paris Saint-Germain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.1327. Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Paris Saint-Germain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.4740. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.0259 0.00%

2026 $ 1.0771 5.00%

2027 $ 1.1310 10.25%

2028 $ 1.1876 15.76%

2029 $ 1.2469 21.55%

2030 $ 1.3093 27.63%

2031 $ 1.3748 34.01%

2032 $ 1.4435 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5157 47.75%

2034 $ 1.5915 55.13%

2035 $ 1.6710 62.89%

2036 $ 1.7546 71.03%

2037 $ 1.8423 79.59%

2038 $ 1.9344 88.56%

2039 $ 2.0312 97.99%

2040 $ 2.1327 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Paris Saint-Germain Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 1.0259 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.0260 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.0268 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0301 0.41% Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PSG pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1.0259 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PSG, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0260 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PSG, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0268 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PSG adalah $1.0301 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Paris Saint-Germain Saat Ini Harga Saat Ini $ 1.0259$ 1.0259 $ 1.0259 Perubahan Harga (24 Jam) +2.69% Kap. Pasar $ 12.34M$ 12.34M $ 12.34M Suplai Peredaran 12.03M 12.03M 12.03M Volume (24 Jam) $ 245.15K$ 245.15K $ 245.15K Volume (24 Jam) -- Harga PSG terbaru adalah $ 1.0259. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.69%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 245.15K. Selanjutnya, suplai beredar PSG adalah 12.03M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 12.34M. Lihat Harga PSG Live

Harga Lampau Paris Saint-Germain Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Paris Saint-Germain, harga Paris Saint-Germain saat ini adalah 1.0261USD. Suplai Paris Saint-Germain(PSG) yang beredar adalah 0.00 PSG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $12.34M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.021600 $ 1.0555 $ 0.9759

7 Hari -0.10% $ -0.124399 $ 1.168 $ 0.958

30 Days -0.32% $ -0.490399 $ 1.636 $ 0.385 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Paris Saint-Germain telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.021600 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Paris Saint-Germain trading pada harga tertinggi $1.168 dan terendah $0.958 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PSG di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Paris Saint-Germain telah mengalami perubahan -0.32% , mencerminkan sekitar $-0.490399 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PSG dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Paris Saint-Germain lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PSG Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Paris Saint-Germain (PSG )? Modul Prediksi Harga Paris Saint-Germain adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PSG di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Paris Saint-Germain pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PSG, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Paris Saint-Germain. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PSG. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PSG untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Paris Saint-Germain.

Mengapa Prediksi Harga PSG Penting?

Prediksi Harga PSG sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PSG sekarang? Menurut prediksi Anda, PSG akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PSG bulan depan? Menurut alat prediksi harga Paris Saint-Germain (PSG), prakiraan harga PSG akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PSG pada tahun 2026? Harga 1 Paris Saint-Germain (PSG) hari ini adalah $1.0259 . Menurut modul prediksi di atas, PSG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PSG pada tahun 2027? Paris Saint-Germain (PSG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PSG pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PSG pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Paris Saint-Germain (PSG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PSG pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Paris Saint-Germain (PSG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PSG pada tahun 2030? Harga 1 Paris Saint-Germain (PSG) hari ini adalah $1.0259 . Menurut modul prediksi di atas, PSG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PSG untuk tahun 2040? Paris Saint-Germain (PSG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PSG pada tahun 2040.