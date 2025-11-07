BursaDEX+
Harga live Paris Saint-Germain hari ini adalah 0.9871 USD. Lacak informasi harga aktual PSG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PSG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PSG

Info Harga PSG

Penjelasan PSG

Situs Web Resmi PSG

Tokenomi PSG

Prakiraan Harga PSG

Riwayat PSG

Panduan Membeli PSG

Konverter PSG ke Mata Uang Fiat

Spot PSG

Futures USDT-M PSG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Paris Saint-Germain

Harga Paris Saint-Germain(PSG)

Harga Live 1 PSG ke USD:

$0.9871
+1.94%1D
USD
Grafik Harga Live Paris Saint-Germain (PSG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:24:29 (UTC+8)

Informasi Harga Paris Saint-Germain (PSG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.9612
Low 24 Jam
$ 1.012
High 24 Jam

$ 0.9612
$ 1.012
$ 61.23039646
$ 0.5370503322959178
+0.31%

+1.94%

-10.19%

-10.19%

Harga aktual Paris Saint-Germain (PSG) adalah $ 0.9871. Selama 24 jam terakhir, PSG diperdagangkan antara low $ 0.9612 dan high $ 1.012, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPSG adalah $ 61.23039646, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5370503322959178.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PSG telah berubah sebesar +0.31% selama 1 jam terakhir, +1.94% selama 24 jam, dan -10.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Paris Saint-Germain (PSG)

No.1030

$ 11.83M
$ 230.42K
$ 19.63M
11.99M
19,890,000
BSC

Kapitalisasi Pasar Paris Saint-Germain saat ini adalah $ 11.83M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 230.42K. Suplai beredar PSG adalah 11.99M, dan total suplainya sebesar 19890000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.63M.

Riwayat Harga Paris Saint-Germain (PSG) USD

Pantau perubahan harga Paris Saint-Germain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.018785+1.94%
30 Days$ -0.5249-34.72%
60 Hari$ -0.6269-38.85%
90 Hari$ -0.8099-45.07%
Perubahan Harga Paris Saint-Germain Hari Ini

Hari ini, PSG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.018785 (+1.94%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Paris Saint-Germain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.5249 (-34.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Paris Saint-Germain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PSG terlihat mengalami perubahan $ -0.6269 (-38.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Paris Saint-Germain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.8099 (-45.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Paris Saint-Germain (PSG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Paris Saint-Germain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Paris Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Paris Saint-Germain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PSG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Paris Saint-Germain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Paris Saint-Germain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Paris Saint-Germain (USD)

Berapa nilai Paris Saint-Germain (PSG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Paris Saint-Germain (PSG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Paris Saint-Germain.

Cek prediksi harga Paris Saint-Germain sekarang!

Tokenomi Paris Saint-Germain (PSG)

Memahami tokenomi Paris Saint-Germain (PSG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PSG sekarang!

Cara membeli Paris Saint-Germain (PSG)

Ingin mengetahui cara membeli Paris Saint-Germain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Paris Saint-Germain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PSG ke Mata Uang Lokal

1 Paris Saint-Germain(PSG) ke VND
25,975.5365
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke AUD
A$1.520134
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke GBP
0.750196
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke EUR
0.848906
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke USD
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke MYR
RM4.126078
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke TRY
41.55691
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke JPY
¥151.0263
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke ARS
ARS$1,432.647327
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke RUB
80.182133
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke INR
87.526157
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke IDR
Rp16,451.660086
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke PHP
58.258642
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke EGP
￡E.46.68983
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BRL
R$5.280985
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke CAD
C$1.391811
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BDT
120.436071
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke NGN
1,420.278964
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke COP
$3,781.984811
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke ZAR
R.17.155798
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke UAH
41.517426
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke TZS
T.Sh.2,425.3047
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke VES
Bs224.0717
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke CLP
$930.8353
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke PKR
Rs278.993944
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke KZT
519.244213
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke THB
฿31.991911
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke TWD
NT$30.590229
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke AED
د.إ3.622657
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke CHF
Fr0.78968
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke HKD
HK$7.669767
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke AMD
֏377.46704
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke MAD
.د.م9.18003
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke MXN
$18.340318
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke SAR
ريال3.701625
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke ETB
Br151.509979
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke KES
KSh127.493836
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke JOD
د.أ0.6998539
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke PLN
3.632528
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke RON
лв4.34324
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke SEK
kr9.436676
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BGN
лв1.668199
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke HUF
Ft330.017143
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke CZK
20.808068
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke KWD
د.ك0.3020526
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke ILS
3.227817
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BOB
Bs6.81099
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke AZN
1.67807
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke TJS
SM9.101062
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke GEL
2.675041
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke AOA
Kz900.63004
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BHD
.د.ب0.3711496
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BMD
$0.9871
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke DKK
kr6.376666
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke HNL
L25.940988
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke MUR
45.4066
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke NAD
$17.145927
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke NOK
kr10.06842
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke NZD
$1.747167
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke PAB
B/.0.9871
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke PGK
K4.214917
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke QAR
ر.ق3.593044
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke RSD
дин.100.230134
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke UZS
soʻm11,751.188596
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke ALL
L82.788077
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke ANG
ƒ1.766909
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke AWG
ƒ1.77678
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BBD
$1.9742
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BAM
KM1.668199
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BIF
Fr2,910.9579
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BND
$1.28323
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BSD
$0.9871
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke JMD
$158.281485
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke KHR
3,964.252826
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke KMF
Fr414.582
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke LAK
21,458.695223
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke LKR
රු300.937177
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke MDL
L16.889281
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke MGA
Ar4,446.39195
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke MOP
P7.8968
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke MVR
15.20134
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke MWK
MK1,710.74301
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke MZN
MT63.125045
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke NPR
रु139.87207
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke PYG
7,000.5132
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke RWF
Fr1,432.2821
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke SBD
$8.113962
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke SCR
14.855855
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke SRD
$38.00335
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke SVC
$8.627254
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke SZL
L17.136056
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke TMT
m3.45485
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke TND
د.ت2.9208289
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke TTD
$6.682667
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke UGX
Sh3,450.9016
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke XAF
Fr560.6728
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke XCD
$2.66517
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke XOF
Fr560.6728
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke XPF
Fr101.6713
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BWP
P13.276495
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke BZD
$1.984071
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke CVE
$94.603664
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke DJF
Fr174.7167
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke DOP
$63.480401
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke DZD
د.ج128.856034
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke FJD
$2.250588
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke GNF
Fr8,582.8345
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke GTQ
Q7.561186
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke GYD
$206.461836
1 Paris Saint-Germain(PSG) ke ISK
kr124.3746

Sumber Daya Paris Saint-Germain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Paris Saint-Germain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Paris Saint-Germain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Paris Saint-Germain

Berapa nilai Paris Saint-Germain (PSG) hari ini?
Harga live PSG dalam USD adalah 0.9871 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PSG ke USD saat ini?
Harga PSG ke USD saat ini adalah $ 0.9871. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Paris Saint-Germain?
Kapitalisasi pasar PSG adalah $ 11.83M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PSG?
Suplai beredar PSG adalah 11.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PSG?
PSG mencapai harga ATH sebesar 61.23039646 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PSG?
PSG mencapai harga ATL 0.5370503322959178 USD.
Berapa volume perdagangan PSG?
Volume perdagangan 24 jam live PSG adalah $ 230.42K USD.
Akankah harga PSG naik lebih tinggi tahun ini?
PSG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PSG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:24:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Paris Saint-Germain (PSG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PSG ke USD

Jumlah

PSG
PSG
USD
USD

1 PSG = 0.9871 USD

Perdagangkan PSG

PSG/USDT
$0.9871
$0.9871
+2.01%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

