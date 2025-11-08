Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Refacta AI untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan REFACTA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli REFACTA

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Refacta AI % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.03748 $0.03748 $0.03748 -0.95% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Refacta AI untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Refacta AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.03748 pada tahun 2025. Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Refacta AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.039354 pada tahun 2026. Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan REFACTA pada tahun 2027 adalah $ 0.041321 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan REFACTA pada tahun 2028 adalah $ 0.043387 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target REFACTA pada tahun 2029 adalah $ 0.045557 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target REFACTA pada tahun 2030 adalah $ 0.047835 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Refacta AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.077918. Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Refacta AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.126920. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.03748 0.00%

2026 $ 0.039354 5.00%

2027 $ 0.041321 10.25%

2028 $ 0.043387 15.76%

2029 $ 0.045557 21.55%

2030 $ 0.047835 27.63%

2031 $ 0.050226 34.01%

2032 $ 0.052738 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.055375 47.75%

2034 $ 0.058143 55.13%

2035 $ 0.061050 62.89%

2036 $ 0.064103 71.03%

2037 $ 0.067308 79.59%

2038 $ 0.070674 88.56%

2039 $ 0.074207 97.99%

2040 $ 0.077918 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Refacta AI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.03748 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.037485 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.037515 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.037634 0.41% Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk REFACTA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.03748 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk REFACTA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.037485 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk REFACTA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.037515 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk REFACTA adalah $0.037634 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Refacta AI Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.03748$ 0.03748 $ 0.03748 Perubahan Harga (24 Jam) -0.95% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 473.88K$ 473.88K $ 473.88K Volume (24 Jam) -- Harga REFACTA terbaru adalah $ 0.03748. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.95%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 473.88K. Selanjutnya, suplai beredar REFACTA adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga REFACTA Live

Cara Membeli Refacta AI (REFACTA) Mencoba untuk membeli REFACTA? Anda sekarang dapat membeli REFACTA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Refacta AI dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli REFACTA Sekarang

Harga Lampau Refacta AI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Refacta AI, harga Refacta AI saat ini adalah 0.03751USD. Suplai Refacta AI(REFACTA) yang beredar adalah 0.00 REFACTA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000359 $ 0.03831 $ 0.03577

7 Hari 0.03% $ 0.001030 $ 0.03831 $ 0.03572

30 Days 0.96% $ 0.0184 $ 0.04206 $ 0.01139 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Refacta AI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000359 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Refacta AI trading pada harga tertinggi $0.03831 dan terendah $0.03572 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut REFACTA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Refacta AI telah mengalami perubahan 0.96% , mencerminkan sekitar $0.0184 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa REFACTA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Refacta AI lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga REFACTA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Refacta AI (REFACTA )? Modul Prediksi Harga Refacta AI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga REFACTA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Refacta AI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan REFACTA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Refacta AI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan REFACTA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum REFACTA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Refacta AI.

Mengapa Prediksi Harga REFACTA Penting?

Prediksi Harga REFACTA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi REFACTA sekarang? Menurut prediksi Anda, REFACTA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga REFACTA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Refacta AI (REFACTA), prakiraan harga REFACTA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 REFACTA pada tahun 2026? Harga 1 Refacta AI (REFACTA) hari ini adalah $0.03748 . Menurut modul prediksi di atas, REFACTA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga REFACTA pada tahun 2027? Refacta AI (REFACTA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 REFACTA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga REFACTA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Refacta AI (REFACTA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga REFACTA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Refacta AI (REFACTA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 REFACTA pada tahun 2030? Harga 1 Refacta AI (REFACTA) hari ini adalah $0.03748 . Menurut modul prediksi di atas, REFACTA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga REFACTA untuk tahun 2040? Refacta AI (REFACTA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 REFACTA pada tahun 2040. Daftar Sekarang