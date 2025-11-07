BursaDEX+
Harga live Refacta AI hari ini adalah 0.03775 USD. Lacak informasi harga aktual REFACTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga REFACTA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Refacta AI

Harga Refacta AI(REFACTA)

Harga Live 1 REFACTA ke USD:

$0.03755
+2.84%1D
USD
Grafik Harga Live Refacta AI (REFACTA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:28:38 (UTC+8)

Informasi Harga Refacta AI (REFACTA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03585
Low 24 Jam
$ 0.0383
High 24 Jam

$ 0.03585
$ 0.0383
--
--
+1.86%

+2.84%

+1.94%

+1.94%

Harga aktual Refacta AI (REFACTA) adalah $ 0.03775. Selama 24 jam terakhir, REFACTA diperdagangkan antara low $ 0.03585 dan high $ 0.0383, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highREFACTA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, REFACTA telah berubah sebesar +1.86% selama 1 jam terakhir, +2.84% selama 24 jam, dan +1.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Refacta AI (REFACTA)

--
----

$ 520.88K
$ 520.88K$ 520.88K

$ 37.75M
$ 37.75M$ 37.75M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar Refacta AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 520.88K. Suplai beredar REFACTA adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.75M.

Riwayat Harga Refacta AI (REFACTA) USD

Pantau perubahan harga Refacta AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001037+2.84%
30 Days$ +0.01864+97.54%
60 Hari$ +0.01821+93.19%
90 Hari$ +0.02302+156.27%
Perubahan Harga Refacta AI Hari Ini

Hari ini, REFACTA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001037 (+2.84%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Refacta AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01864 (+97.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Refacta AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, REFACTA terlihat mengalami perubahan $ +0.01821 (+93.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Refacta AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02302 (+156.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Refacta AI (REFACTA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Refacta AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Refacta AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa REFACTA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Refacta AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Refacta AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Refacta AI (USD)

Berapa nilai Refacta AI (REFACTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Refacta AI (REFACTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Refacta AI.

Cek prediksi harga Refacta AI sekarang!

Tokenomi Refacta AI (REFACTA)

Memahami tokenomi Refacta AI (REFACTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token REFACTA sekarang!

Cara membeli Refacta AI (REFACTA)

Ingin mengetahui cara membeli Refacta AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Refacta AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

REFACTA ke Mata Uang Lokal

1 Refacta AI(REFACTA) ke VND
993.39125
1 Refacta AI(REFACTA) ke AUD
A$0.058135
1 Refacta AI(REFACTA) ke GBP
0.02869
1 Refacta AI(REFACTA) ke EUR
0.032465
1 Refacta AI(REFACTA) ke USD
$0.03775
1 Refacta AI(REFACTA) ke MYR
RM0.157795
1 Refacta AI(REFACTA) ke TRY
1.592295
1 Refacta AI(REFACTA) ke JPY
¥5.77575
1 Refacta AI(REFACTA) ke ARS
ARS$54.7892175
1 Refacta AI(REFACTA) ke RUB
3.06681
1 Refacta AI(REFACTA) ke INR
3.3472925
1 Refacta AI(REFACTA) ke IDR
Rp629.166415
1 Refacta AI(REFACTA) ke PHP
2.228005
1 Refacta AI(REFACTA) ke EGP
￡E.1.7851975
1 Refacta AI(REFACTA) ke BRL
R$0.2019625
1 Refacta AI(REFACTA) ke CAD
C$0.0532275
1 Refacta AI(REFACTA) ke BDT
4.6058775
1 Refacta AI(REFACTA) ke NGN
54.31621
1 Refacta AI(REFACTA) ke COP
$144.6357275
1 Refacta AI(REFACTA) ke ZAR
R.0.656095
1 Refacta AI(REFACTA) ke UAH
1.587765
1 Refacta AI(REFACTA) ke TZS
T.Sh.92.75175
1 Refacta AI(REFACTA) ke VES
Bs8.56925
1 Refacta AI(REFACTA) ke CLP
$35.59825
1 Refacta AI(REFACTA) ke PKR
Rs10.66966
1 Refacta AI(REFACTA) ke KZT
19.8576325
1 Refacta AI(REFACTA) ke THB
฿1.2231
1 Refacta AI(REFACTA) ke TWD
NT$1.1698725
1 Refacta AI(REFACTA) ke AED
د.إ0.1385425
1 Refacta AI(REFACTA) ke CHF
Fr0.0302
1 Refacta AI(REFACTA) ke HKD
HK$0.2933175
1 Refacta AI(REFACTA) ke AMD
֏14.4356
1 Refacta AI(REFACTA) ke MAD
.د.م0.351075
1 Refacta AI(REFACTA) ke MXN
$0.701395
1 Refacta AI(REFACTA) ke SAR
ريال0.1415625
1 Refacta AI(REFACTA) ke ETB
Br5.8093475
1 Refacta AI(REFACTA) ke KES
KSh4.87579
1 Refacta AI(REFACTA) ke JOD
د.أ0.02676475
1 Refacta AI(REFACTA) ke PLN
0.13892
1 Refacta AI(REFACTA) ke RON
лв0.1661
1 Refacta AI(REFACTA) ke SEK
kr0.36089
1 Refacta AI(REFACTA) ke BGN
лв0.0637975
1 Refacta AI(REFACTA) ke HUF
Ft12.6209575
1 Refacta AI(REFACTA) ke CZK
0.79577
1 Refacta AI(REFACTA) ke KWD
د.ك0.0115515
1 Refacta AI(REFACTA) ke ILS
0.1234425
1 Refacta AI(REFACTA) ke BOB
Bs0.260475
1 Refacta AI(REFACTA) ke AZN
0.064175
1 Refacta AI(REFACTA) ke TJS
SM0.348055
1 Refacta AI(REFACTA) ke GEL
0.1023025
1 Refacta AI(REFACTA) ke AOA
Kz34.4431
1 Refacta AI(REFACTA) ke BHD
.د.ب0.014194
1 Refacta AI(REFACTA) ke BMD
$0.03775
1 Refacta AI(REFACTA) ke DKK
kr0.243865
1 Refacta AI(REFACTA) ke HNL
L0.99207
1 Refacta AI(REFACTA) ke MUR
1.7365
1 Refacta AI(REFACTA) ke NAD
$0.6557175
1 Refacta AI(REFACTA) ke NOK
kr0.38505
1 Refacta AI(REFACTA) ke NZD
$0.0668175
1 Refacta AI(REFACTA) ke PAB
B/.0.03775
1 Refacta AI(REFACTA) ke PGK
K0.1611925
1 Refacta AI(REFACTA) ke QAR
ر.ق0.13741
1 Refacta AI(REFACTA) ke RSD
дин.3.8327575
1 Refacta AI(REFACTA) ke UZS
soʻm449.40469
1 Refacta AI(REFACTA) ke ALL
L3.1660925
1 Refacta AI(REFACTA) ke ANG
ƒ0.0675725
1 Refacta AI(REFACTA) ke AWG
ƒ0.06795
1 Refacta AI(REFACTA) ke BBD
$0.0755
1 Refacta AI(REFACTA) ke BAM
KM0.0637975
1 Refacta AI(REFACTA) ke BIF
Fr111.32475
1 Refacta AI(REFACTA) ke BND
$0.049075
1 Refacta AI(REFACTA) ke BSD
$0.03775
1 Refacta AI(REFACTA) ke JMD
$6.0532125
1 Refacta AI(REFACTA) ke KHR
151.606265
1 Refacta AI(REFACTA) ke KMF
Fr15.855
1 Refacta AI(REFACTA) ke LAK
820.6521575
1 Refacta AI(REFACTA) ke LKR
රු11.5088425
1 Refacta AI(REFACTA) ke MDL
L0.6459025
1 Refacta AI(REFACTA) ke MGA
Ar170.044875
1 Refacta AI(REFACTA) ke MOP
P0.302
1 Refacta AI(REFACTA) ke MVR
0.58135
1 Refacta AI(REFACTA) ke MWK
MK65.424525
1 Refacta AI(REFACTA) ke MZN
MT2.4141125
1 Refacta AI(REFACTA) ke NPR
रु5.349175
1 Refacta AI(REFACTA) ke PYG
267.723
1 Refacta AI(REFACTA) ke RWF
Fr54.77525
1 Refacta AI(REFACTA) ke SBD
$0.310305
1 Refacta AI(REFACTA) ke SCR
0.5681375
1 Refacta AI(REFACTA) ke SRD
$1.453375
1 Refacta AI(REFACTA) ke SVC
$0.329935
1 Refacta AI(REFACTA) ke SZL
L0.65534
1 Refacta AI(REFACTA) ke TMT
m0.132125
1 Refacta AI(REFACTA) ke TND
د.ت0.11170225
1 Refacta AI(REFACTA) ke TTD
$0.2555675
1 Refacta AI(REFACTA) ke UGX
Sh131.974
1 Refacta AI(REFACTA) ke XAF
Fr21.442
1 Refacta AI(REFACTA) ke XCD
$0.101925
1 Refacta AI(REFACTA) ke XOF
Fr21.442
1 Refacta AI(REFACTA) ke XPF
Fr3.88825
1 Refacta AI(REFACTA) ke BWP
P0.5077375
1 Refacta AI(REFACTA) ke BZD
$0.0758775
1 Refacta AI(REFACTA) ke CVE
$3.61796
1 Refacta AI(REFACTA) ke DJF
Fr6.68175
1 Refacta AI(REFACTA) ke DOP
$2.4277025
1 Refacta AI(REFACTA) ke DZD
د.ج4.92864
1 Refacta AI(REFACTA) ke FJD
$0.08607
1 Refacta AI(REFACTA) ke GNF
Fr328.23625
1 Refacta AI(REFACTA) ke GTQ
Q0.289165
1 Refacta AI(REFACTA) ke GYD
$7.89579
1 Refacta AI(REFACTA) ke ISK
kr4.7565

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Refacta AI

Berapa nilai Refacta AI (REFACTA) hari ini?
Harga live REFACTA dalam USD adalah 0.03775 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga REFACTA ke USD saat ini?
Harga REFACTA ke USD saat ini adalah $ 0.03775. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Refacta AI?
Kapitalisasi pasar REFACTA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar REFACTA?
Suplai beredar REFACTA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) REFACTA?
REFACTA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) REFACTA?
REFACTA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan REFACTA?
Volume perdagangan 24 jam live REFACTA adalah $ 520.88K USD.
Akankah harga REFACTA naik lebih tinggi tahun ini?
REFACTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga REFACTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

