Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) (USD)

Dapatkan prediksi harga Rivalz Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan RIZ dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Rivalz Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0011979 $0.0011979 $0.0011979 +8.53% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Rivalz Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Rivalz Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001197 pada tahun 2025. Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Rivalz Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001257 pada tahun 2026. Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RIZ pada tahun 2027 adalah $ 0.001320 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RIZ pada tahun 2028 adalah $ 0.001386 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RIZ pada tahun 2029 adalah $ 0.001456 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RIZ pada tahun 2030 adalah $ 0.001528 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Rivalz Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002490. Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Rivalz Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004056. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001197 0.00%

2026 $ 0.001257 5.00%

2027 $ 0.001320 10.25%

2028 $ 0.001386 15.76%

2029 $ 0.001456 21.55%

2030 $ 0.001528 27.63%

2031 $ 0.001605 34.01%

2032 $ 0.001685 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001769 47.75%

2034 $ 0.001858 55.13%

2035 $ 0.001951 62.89%

2036 $ 0.002048 71.03%

2037 $ 0.002151 79.59%

2038 $ 0.002258 88.56%

2039 $ 0.002371 97.99%

2040 $ 0.002490 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Rivalz Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001197 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001198 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001199 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001202 0.41% Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk RIZ pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001197 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk RIZ, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001198 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk RIZ, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001199 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk RIZ adalah $0.001202 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Rivalz Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0011979$ 0.0011979 $ 0.0011979 Perubahan Harga (24 Jam) +8.53% Kap. Pasar $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Suplai Peredaran 1.15B 1.15B 1.15B Volume (24 Jam) $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K Volume (24 Jam) -- Harga RIZ terbaru adalah $ 0.0011979. Perubahan 24 jamnya sebesar +8.53%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 52.52K. Selanjutnya, suplai beredar RIZ adalah 1.15B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.38M. Lihat Harga RIZ Live

Harga Lampau Rivalz Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Rivalz Network, harga Rivalz Network saat ini adalah 0.001197USD. Suplai Rivalz Network(RIZ) yang beredar adalah 0.00 RIZ , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.38M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.08% $ 0.000091 $ 0.001228 $ 0.001096

7 Hari 0.07% $ 0.000079 $ 0.001228 $ 0.001096

30 Days -0.31% $ -0.000555 $ 0.00249 $ 0.000854 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Rivalz Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000091 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.08% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Rivalz Network trading pada harga tertinggi $0.001228 dan terendah $0.001096 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut RIZ di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Rivalz Network telah mengalami perubahan -0.31% , mencerminkan sekitar $-0.000555 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa RIZ dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Rivalz Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga RIZ Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Rivalz Network (RIZ )? Modul Prediksi Harga Rivalz Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga RIZ di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Rivalz Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan RIZ, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Rivalz Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan RIZ. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum RIZ untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Rivalz Network.

Mengapa Prediksi Harga RIZ Penting?

Prediksi Harga RIZ sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi RIZ sekarang? Menurut prediksi Anda, RIZ akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga RIZ bulan depan? Menurut alat prediksi harga Rivalz Network (RIZ), prakiraan harga RIZ akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 RIZ pada tahun 2026? Harga 1 Rivalz Network (RIZ) hari ini adalah $0.001197 . Menurut modul prediksi di atas, RIZ akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga RIZ pada tahun 2027? Rivalz Network (RIZ) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 RIZ pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga RIZ pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Rivalz Network (RIZ) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga RIZ pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Rivalz Network (RIZ) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 RIZ pada tahun 2030? Harga 1 Rivalz Network (RIZ) hari ini adalah $0.001197 . Menurut modul prediksi di atas, RIZ akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga RIZ untuk tahun 2040? Rivalz Network (RIZ) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 RIZ pada tahun 2040.