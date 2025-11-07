BursaDEX+
Harga live Rivalz Network hari ini adalah 0.00112 USD. Lacak informasi harga aktual RIZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RIZ dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Rivalz Network hari ini adalah 0.00112 USD. Lacak informasi harga aktual RIZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RIZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Rivalz Network(RIZ)

Harga Live 1 RIZ ke USD:

$0.00112
+0.81%1D
USD
Grafik Harga Live Rivalz Network (RIZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:03:30 (UTC+8)

Informasi Harga Rivalz Network (RIZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0010975
Low 24 Jam
$ 0.001141
High 24 Jam

$ 0.0010975
$ 0.001141
$ 0.03380782920700334
$ 0.000865418972295593
+0.08%

+0.81%

-1.15%

-1.15%

Harga aktual Rivalz Network (RIZ) adalah $ 0.00112. Selama 24 jam terakhir, RIZ diperdagangkan antara low $ 0.0010975 dan high $ 0.001141, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRIZ adalah $ 0.03380782920700334, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000865418972295593.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RIZ telah berubah sebesar +0.08% selama 1 jam terakhir, +0.81% selama 24 jam, dan -1.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Rivalz Network (RIZ)

No.1999

$ 1.29M
$ 53.50K
$ 5.60M
1.15B
5,000,000,000
BASE

Kapitalisasi Pasar Rivalz Network saat ini adalah $ 1.29M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.50K. Suplai beredar RIZ adalah 1.15B, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.60M.

Riwayat Harga Rivalz Network (RIZ) USD

Pantau perubahan harga Rivalz Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000008999+0.81%
30 Days$ -0.000911-44.86%
60 Hari$ -0.000977-46.60%
90 Hari$ -0.001155-50.77%
Perubahan Harga Rivalz Network Hari Ini

Hari ini, RIZ tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000008999 (+0.81%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Rivalz Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000911 (-44.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Rivalz Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RIZ terlihat mengalami perubahan $ -0.000977 (-46.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Rivalz Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001155 (-50.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Rivalz Network (RIZ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Rivalz Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Rivalz Network (RIZ)

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

Rivalz Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Rivalz Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RIZ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Rivalz Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Rivalz Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Rivalz Network (USD)

Berapa nilai Rivalz Network (RIZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Rivalz Network (RIZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rivalz Network.

Cek prediksi harga Rivalz Network sekarang!

Tokenomi Rivalz Network (RIZ)

Memahami tokenomi Rivalz Network (RIZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RIZ sekarang!

Cara membeli Rivalz Network (RIZ)

Ingin mengetahui cara membeli Rivalz Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Rivalz Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RIZ ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Rivalz Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Rivalz Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Rivalz Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Rivalz Network

Berapa nilai Rivalz Network (RIZ) hari ini?
Harga live RIZ dalam USD adalah 0.00112 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RIZ ke USD saat ini?
Harga RIZ ke USD saat ini adalah $ 0.00112. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Rivalz Network?
Kapitalisasi pasar RIZ adalah $ 1.29M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RIZ?
Suplai beredar RIZ adalah 1.15B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RIZ?
RIZ mencapai harga ATH sebesar 0.03380782920700334 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RIZ?
RIZ mencapai harga ATL 0.000865418972295593 USD.
Berapa volume perdagangan RIZ?
Volume perdagangan 24 jam live RIZ adalah $ 53.50K USD.
Akankah harga RIZ naik lebih tinggi tahun ini?
RIZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RIZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

