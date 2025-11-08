Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) (USD)

Dapatkan prediksi harga Sonic SVM untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SONIC dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga Sonic SVM untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Sonic SVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.12619 pada tahun 2025. Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Sonic SVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.132499 pada tahun 2026. Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SONIC pada tahun 2027 adalah $ 0.139124 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SONIC pada tahun 2028 adalah $ 0.146080 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SONIC pada tahun 2029 adalah $ 0.153384 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SONIC pada tahun 2030 adalah $ 0.161053 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Sonic SVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.262339. Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Sonic SVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.427324.

2026 $ 0.132499 5.00%

2027 $ 0.139124 10.25%

2028 $ 0.146080 15.76%

2029 $ 0.153384 21.55%

2030 $ 0.161053 27.63%

2031 $ 0.169106 34.01%

2032 $ 0.177562 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.186440 47.75%

2034 $ 0.195762 55.13%

2035 $ 0.205550 62.89%

2036 $ 0.215827 71.03%

2037 $ 0.226619 79.59%

2038 $ 0.237950 88.56%

2039 $ 0.249847 97.99%

2040 $ 0.262339 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Sonic SVM Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.12619 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.126207 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.126311 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.126708 0.41% Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SONIC pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.12619 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SONIC, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.126207 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SONIC, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.126311 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SONIC adalah $0.126708 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Sonic SVM Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.12619$ 0.12619 $ 0.12619 Perubahan Harga (24 Jam) +1.25% Kap. Pasar $ 52.18M$ 52.18M $ 52.18M Suplai Peredaran 413.27M 413.27M 413.27M Volume (24 Jam) $ 341.67K$ 341.67K $ 341.67K Volume (24 Jam) -- Harga SONIC terbaru adalah $ 0.12619. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.25%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 341.67K. Selanjutnya, suplai beredar SONIC adalah 413.27M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 52.18M. Lihat Harga SONIC Live

Harga Lampau Sonic SVM Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Sonic SVM, harga Sonic SVM saat ini adalah 0.12625USD. Suplai Sonic SVM(SONIC) yang beredar adalah 0.00 SONIC , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $52.18M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.005199 $ 0.13128 $ 0.11678

7 Hari -0.02% $ -0.003099 $ 0.13234 $ 0.106

30 Days -0.24% $ -0.040590 $ 0.1692 $ 0.03358 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Sonic SVM telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005199 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Sonic SVM trading pada harga tertinggi $0.13234 dan terendah $0.106 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SONIC di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Sonic SVM telah mengalami perubahan -0.24% , mencerminkan sekitar $-0.040590 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SONIC dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Sonic SVM lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SONIC Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Sonic SVM (SONIC )? Modul Prediksi Harga Sonic SVM adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SONIC di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Sonic SVM pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SONIC, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Sonic SVM. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SONIC. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SONIC untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Sonic SVM.

Mengapa Prediksi Harga SONIC Penting?

Prediksi Harga SONIC sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

