Apa yang dimaksud dengan Sonic SVM (SONIC)

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups. Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sonic SVM Berapa nilai Sonic SVM (SONIC) hari ini? Harga live SONIC dalam USD adalah 0.11683 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SONIC ke USD saat ini? $ 0.11683 . Berapa kapitalisasi pasar Sonic SVM? Kapitalisasi pasar SONIC adalah $ 48.27M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SONIC? Suplai beredar SONIC adalah 413.19M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SONIC? SONIC mencapai harga ATH sebesar 1.2521740208546337 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SONIC? SONIC mencapai harga ATL 0.042138859888248704 USD . Berapa volume perdagangan SONIC? Volume perdagangan 24 jam live SONIC adalah $ 260.21K USD .

