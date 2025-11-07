BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Sonic SVM hari ini adalah 0.11683 USD. Lacak informasi harga aktual SONIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SONIC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Sonic SVM hari ini adalah 0.11683 USD. Lacak informasi harga aktual SONIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SONIC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SONIC

Info Harga SONIC

Penjelasan SONIC

Whitepaper SONIC

Situs Web Resmi SONIC

Tokenomi SONIC

Prakiraan Harga SONIC

Riwayat SONIC

Panduan Membeli SONIC

Konverter SONIC ke Mata Uang Fiat

Spot SONIC

Futures USDT-M SONIC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Sonic SVM

Harga Sonic SVM(SONIC)

Harga Live 1 SONIC ke USD:

$0.11698
$0.11698$0.11698
+0.61%1D
USD
Grafik Harga Live Sonic SVM (SONIC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:08:15 (UTC+8)

Informasi Harga Sonic SVM (SONIC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.11465
$ 0.11465$ 0.11465
Low 24 Jam
$ 0.11891
$ 0.11891$ 0.11891
High 24 Jam

$ 0.11465
$ 0.11465$ 0.11465

$ 0.11891
$ 0.11891$ 0.11891

$ 1.2521740208546337
$ 1.2521740208546337$ 1.2521740208546337

$ 0.042138859888248704
$ 0.042138859888248704$ 0.042138859888248704

-0.37%

+0.61%

-7.46%

-7.46%

Harga aktual Sonic SVM (SONIC) adalah $ 0.11683. Selama 24 jam terakhir, SONIC diperdagangkan antara low $ 0.11465 dan high $ 0.11891, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSONIC adalah $ 1.2521740208546337, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.042138859888248704.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SONIC telah berubah sebesar -0.37% selama 1 jam terakhir, +0.61% selama 24 jam, dan -7.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sonic SVM (SONIC)

No.487

$ 48.27M
$ 48.27M$ 48.27M

$ 260.21K
$ 260.21K$ 260.21K

$ 280.39M
$ 280.39M$ 280.39M

413.19M
413.19M 413.19M

2,399,997,765.4726834
2,399,997,765.4726834 2,399,997,765.4726834

SOL

Kapitalisasi Pasar Sonic SVM saat ini adalah $ 48.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 260.21K. Suplai beredar SONIC adalah 413.19M, dan total suplainya sebesar 2399997765.4726834. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 280.39M.

Riwayat Harga Sonic SVM (SONIC) USD

Pantau perubahan harga Sonic SVM untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007093+0.61%
30 Days$ -0.05517-32.08%
60 Hari$ -0.07809-40.07%
90 Hari$ -0.10575-47.52%
Perubahan Harga Sonic SVM Hari Ini

Hari ini, SONIC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007093 (+0.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Sonic SVM 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05517 (-32.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Sonic SVM 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SONIC terlihat mengalami perubahan $ -0.07809 (-40.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Sonic SVM 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.10575 (-47.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Sonic SVM (SONIC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Sonic SVM sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Sonic SVM (SONIC)

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Sonic SVM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sonic SVM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SONIC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Sonic SVM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sonic SVM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sonic SVM (USD)

Berapa nilai Sonic SVM (SONIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sonic SVM (SONIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sonic SVM.

Cek prediksi harga Sonic SVM sekarang!

Tokenomi Sonic SVM (SONIC)

Memahami tokenomi Sonic SVM (SONIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SONIC sekarang!

Cara membeli Sonic SVM (SONIC)

Ingin mengetahui cara membeli Sonic SVM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sonic SVM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SONIC ke Mata Uang Lokal

1 Sonic SVM(SONIC) ke VND
3,074.38145
1 Sonic SVM(SONIC) ke AUD
A$0.1799182
1 Sonic SVM(SONIC) ke GBP
0.0887908
1 Sonic SVM(SONIC) ke EUR
0.1004738
1 Sonic SVM(SONIC) ke USD
$0.11683
1 Sonic SVM(SONIC) ke MYR
RM0.4883494
1 Sonic SVM(SONIC) ke TRY
4.9290577
1 Sonic SVM(SONIC) ke JPY
¥17.87499
1 Sonic SVM(SONIC) ke ARS
ARS$169.5635571
1 Sonic SVM(SONIC) ke RUB
9.4912692
1 Sonic SVM(SONIC) ke INR
10.3593161
1 Sonic SVM(SONIC) ke IDR
Rp1,947.1658878
1 Sonic SVM(SONIC) ke PHP
6.8906334
1 Sonic SVM(SONIC) ke EGP
￡E.5.526059
1 Sonic SVM(SONIC) ke BRL
R$0.6250405
1 Sonic SVM(SONIC) ke CAD
C$0.1647303
1 Sonic SVM(SONIC) ke BDT
14.2544283
1 Sonic SVM(SONIC) ke NGN
168.0996772
1 Sonic SVM(SONIC) ke COP
$447.6236303
1 Sonic SVM(SONIC) ke ZAR
R.2.0293371
1 Sonic SVM(SONIC) ke UAH
4.9138698
1 Sonic SVM(SONIC) ke TZS
T.Sh.287.05131
1 Sonic SVM(SONIC) ke VES
Bs26.52041
1 Sonic SVM(SONIC) ke CLP
$110.17069
1 Sonic SVM(SONIC) ke PKR
Rs33.0208312
1 Sonic SVM(SONIC) ke KZT
61.4560849
1 Sonic SVM(SONIC) ke THB
฿3.7829554
1 Sonic SVM(SONIC) ke TWD
NT$3.6182251
1 Sonic SVM(SONIC) ke AED
د.إ0.4287661
1 Sonic SVM(SONIC) ke CHF
Fr0.093464
1 Sonic SVM(SONIC) ke HKD
HK$0.9077691
1 Sonic SVM(SONIC) ke AMD
֏44.675792
1 Sonic SVM(SONIC) ke MAD
.د.م1.086519
1 Sonic SVM(SONIC) ke MXN
$2.1695331
1 Sonic SVM(SONIC) ke SAR
ريال0.4381125
1 Sonic SVM(SONIC) ke ETB
Br17.9789687
1 Sonic SVM(SONIC) ke KES
KSh15.0874262
1 Sonic SVM(SONIC) ke JOD
د.أ0.08283247
1 Sonic SVM(SONIC) ke PLN
0.4299344
1 Sonic SVM(SONIC) ke RON
лв0.514052
1 Sonic SVM(SONIC) ke SEK
kr1.1180631
1 Sonic SVM(SONIC) ke BGN
лв0.1974427
1 Sonic SVM(SONIC) ke HUF
Ft39.1123474
1 Sonic SVM(SONIC) ke CZK
2.4639447
1 Sonic SVM(SONIC) ke KWD
د.ك0.03574998
1 Sonic SVM(SONIC) ke ILS
0.3820341
1 Sonic SVM(SONIC) ke BOB
Bs0.806127
1 Sonic SVM(SONIC) ke AZN
0.198611
1 Sonic SVM(SONIC) ke TJS
SM1.0771726
1 Sonic SVM(SONIC) ke GEL
0.3166093
1 Sonic SVM(SONIC) ke AOA
Kz107.0852097
1 Sonic SVM(SONIC) ke BHD
.د.ب0.04404491
1 Sonic SVM(SONIC) ke BMD
$0.11683
1 Sonic SVM(SONIC) ke DKK
kr0.7558901
1 Sonic SVM(SONIC) ke HNL
L3.0773022
1 Sonic SVM(SONIC) ke MUR
5.3706751
1 Sonic SVM(SONIC) ke NAD
$2.0293371
1 Sonic SVM(SONIC) ke NOK
kr1.191666
1 Sonic SVM(SONIC) ke NZD
$0.2067891
1 Sonic SVM(SONIC) ke PAB
B/.0.11683
1 Sonic SVM(SONIC) ke PGK
K0.490686
1 Sonic SVM(SONIC) ke QAR
ر.ق0.4252612
1 Sonic SVM(SONIC) ke RSD
дин.11.8675914
1 Sonic SVM(SONIC) ke UZS
soʻm1,407.5900377
1 Sonic SVM(SONIC) ke ALL
L9.7961955
1 Sonic SVM(SONIC) ke ANG
ƒ0.2091257
1 Sonic SVM(SONIC) ke AWG
ƒ0.210294
1 Sonic SVM(SONIC) ke BBD
$0.23366
1 Sonic SVM(SONIC) ke BAM
KM0.1974427
1 Sonic SVM(SONIC) ke BIF
Fr344.53167
1 Sonic SVM(SONIC) ke BND
$0.151879
1 Sonic SVM(SONIC) ke BSD
$0.11683
1 Sonic SVM(SONIC) ke JMD
$18.7336905
1 Sonic SVM(SONIC) ke KHR
469.1962898
1 Sonic SVM(SONIC) ke KMF
Fr49.0686
1 Sonic SVM(SONIC) ke LAK
2,539.7825579
1 Sonic SVM(SONIC) ke LKR
රු35.6179621
1 Sonic SVM(SONIC) ke MDL
L1.98611
1 Sonic SVM(SONIC) ke MGA
Ar526.260735
1 Sonic SVM(SONIC) ke MOP
P0.93464
1 Sonic SVM(SONIC) ke MVR
1.799182
1 Sonic SVM(SONIC) ke MWK
MK202.8297313
1 Sonic SVM(SONIC) ke MZN
MT7.4712785
1 Sonic SVM(SONIC) ke NPR
रु16.554811
1 Sonic SVM(SONIC) ke PYG
828.55836
1 Sonic SVM(SONIC) ke RWF
Fr169.52033
1 Sonic SVM(SONIC) ke SBD
$0.9615109
1 Sonic SVM(SONIC) ke SCR
1.6858569
1 Sonic SVM(SONIC) ke SRD
$4.497955
1 Sonic SVM(SONIC) ke SVC
$1.0210942
1 Sonic SVM(SONIC) ke SZL
L2.0281688
1 Sonic SVM(SONIC) ke TMT
m0.408905
1 Sonic SVM(SONIC) ke TND
د.ت0.34569997
1 Sonic SVM(SONIC) ke TTD
$0.7909391
1 Sonic SVM(SONIC) ke UGX
Sh408.43768
1 Sonic SVM(SONIC) ke XAF
Fr66.35944
1 Sonic SVM(SONIC) ke XCD
$0.315441
1 Sonic SVM(SONIC) ke XOF
Fr66.35944
1 Sonic SVM(SONIC) ke XPF
Fr12.03349
1 Sonic SVM(SONIC) ke BWP
P1.5713635
1 Sonic SVM(SONIC) ke BZD
$0.2348283
1 Sonic SVM(SONIC) ke CVE
$11.1969872
1 Sonic SVM(SONIC) ke DJF
Fr20.67891
1 Sonic SVM(SONIC) ke DOP
$7.5133373
1 Sonic SVM(SONIC) ke DZD
د.ج15.2568297
1 Sonic SVM(SONIC) ke FJD
$0.2663724
1 Sonic SVM(SONIC) ke GNF
Fr1,015.83685
1 Sonic SVM(SONIC) ke GTQ
Q0.8949178
1 Sonic SVM(SONIC) ke GYD
$24.4361628
1 Sonic SVM(SONIC) ke ISK
kr14.72058

Sumber Daya Sonic SVM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sonic SVM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Sonic SVM
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sonic SVM

Berapa nilai Sonic SVM (SONIC) hari ini?
Harga live SONIC dalam USD adalah 0.11683 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SONIC ke USD saat ini?
Harga SONIC ke USD saat ini adalah $ 0.11683. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sonic SVM?
Kapitalisasi pasar SONIC adalah $ 48.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SONIC?
Suplai beredar SONIC adalah 413.19M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SONIC?
SONIC mencapai harga ATH sebesar 1.2521740208546337 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SONIC?
SONIC mencapai harga ATL 0.042138859888248704 USD.
Berapa volume perdagangan SONIC?
Volume perdagangan 24 jam live SONIC adalah $ 260.21K USD.
Akankah harga SONIC naik lebih tinggi tahun ini?
SONIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SONIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:08:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sonic SVM (SONIC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SONIC ke USD

Jumlah

SONIC
SONIC
USD
USD

1 SONIC = 0.11683 USD

Perdagangkan SONIC

SONIC/USDT
$0.11698
$0.11698$0.11698
+0.55%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,300.00
$101,300.00$101,300.00

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.75
$3,313.75$3,313.75

+0.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.13
$156.13$156.13

+0.13%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0320
$1.0320$1.0320

+20.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,300.00
$101,300.00$101,300.00

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.75
$3,313.75$3,313.75

+0.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2143
$2.2143$2.2143

-0.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.13
$156.13$156.13

+0.13%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0306
$1.0306$1.0306

+1.42%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0813
$0.0813$0.0813

+62.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014062
$0.014062$0.014062

+1,306.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009623
$0.009623$0.009623

+350.93%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.153
$4.153$4.153

+315.30%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0813
$0.0813$0.0813

+62.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002301
$0.0000002301$0.0000002301

+53.40%