*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. Prediksi Harga Smart Pocket untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Smart Pocket (SP) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Smart Pocket berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007892 pada tahun 2025. Prediksi Harga Smart Pocket (SP) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Smart Pocket berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008286 pada tahun 2026. Prediksi Harga Smart Pocket (SP) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SP pada tahun 2027 adalah $ 0.008700 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Smart Pocket (SP) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SP pada tahun 2028 adalah $ 0.009135 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Smart Pocket (SP) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SP pada tahun 2029 adalah $ 0.009592 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Smart Pocket (SP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SP pada tahun 2030 adalah $ 0.010072 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Smart Pocket (SP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Smart Pocket berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.016406. Prediksi Harga Smart Pocket (SP) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Smart Pocket berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.026725. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007892 0.00%

2026 $ 0.008286 5.00%

2027 $ 0.008700 10.25%

2028 $ 0.009135 15.76%

2029 $ 0.009592 21.55%

2030 $ 0.010072 27.63%

2031 $ 0.010576 34.01%

2032 $ 0.011104 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.011660 47.75%

2034 $ 0.012243 55.13%

2035 $ 0.012855 62.89%

2036 $ 0.013497 71.03%

2037 $ 0.014172 79.59%

2038 $ 0.014881 88.56%

2039 $ 0.015625 97.99%

2040 $ 0.016406 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Smart Pocket Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.007892 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.007893 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.007899 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.007924 0.41% Prediksi Harga Smart Pocket (SP) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SP pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.007892 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Smart Pocket (SP) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SP, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007893 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Smart Pocket (SP) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SP, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007899 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Smart Pocket (SP) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SP adalah $0.007924 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Smart Pocket Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.007892 Perubahan Harga (24 Jam) +2.60% Kap. Pasar $ 8.21M Suplai Peredaran 1.04B Volume (24 Jam) $ 200.67K Harga SP terbaru adalah $ 0.007892. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.60%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 200.67K. Selanjutnya, suplai beredar SP adalah 1.04B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 8.21M.

Cara Membeli Smart Pocket (SP) Mencoba untuk membeli SP? Anda sekarang dapat membeli SP melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Smart Pocket dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli SP Sekarang

Harga Lampau Smart Pocket Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Smart Pocket, harga Smart Pocket saat ini adalah 0.007892USD. Suplai Smart Pocket(SP) yang beredar adalah 0.00 SP , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $8.21M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000044 $ 0.008357 $ 0.007421

7 Hari -0.08% $ -0.000739 $ 0.009948 $ 0.006581

30 Days 0.09% $ 0.000673 $ 0.01848 $ 0.006581 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Smart Pocket telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000044 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Smart Pocket trading pada harga tertinggi $0.009948 dan terendah $0.006581 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SP di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Smart Pocket telah mengalami perubahan 0.09% , mencerminkan sekitar $0.000673 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SP dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Smart Pocket lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SP Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Smart Pocket (SP )? Modul Prediksi Harga Smart Pocket adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SP di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Smart Pocket pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SP, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Smart Pocket. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SP. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SP untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Smart Pocket.

Mengapa Prediksi Harga SP Penting?

Prediksi Harga SP sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

