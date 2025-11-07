Apa yang dimaksud dengan Smart Pocket (SP)

Token SP adalah mata uang dasar token IP. Token ini berfungsi sebagai bahasa ekonomi universal yang menghubungkan setiap karakter, cerita, dan karya seni. Dari sinilah dimulai era baru di mana para kreator dan penggemar di seluruh dunia berbagi impian mereka melalui satu mata uang—dan membiarkan nilai mengalir bebas di antara mereka.

Smart Pocket tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Smart Pocket Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Smart Pocket di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Smart Pocket dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Smart Pocket (USD)

Berapa nilai Smart Pocket (SP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Smart Pocket (SP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Smart Pocket.

Cek prediksi harga Smart Pocket sekarang!

Tokenomi Smart Pocket (SP)

Memahami tokenomi Smart Pocket (SP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SP sekarang!

Cara membeli Smart Pocket (SP)

Ingin mengetahui cara membeli Smart Pocket? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Smart Pocket di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SP ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Smart Pocket

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Smart Pocket, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Smart Pocket Berapa nilai Smart Pocket (SP) hari ini? Harga live SP dalam USD adalah 0.007718 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SP ke USD saat ini? $ 0.007718 . Cobalah Harga SP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Smart Pocket? Kapitalisasi pasar SP adalah $ 8.03M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SP? Suplai beredar SP adalah 1.04B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SP? SP mencapai harga ATH sebesar 0.023315600067172444 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SP? SP mencapai harga ATL 0.002919119255657682 USD . Berapa volume perdagangan SP? Volume perdagangan 24 jam live SP adalah $ 171.36K USD . Akankah harga SP naik lebih tinggi tahun ini? SP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Smart Pocket (SP)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

