Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) (USD)

Dapatkan prediksi harga SubQuery Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SQT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli SQT

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga SubQuery Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0005894 $0.0005894 $0.0005894 -11.81% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga SubQuery Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, SubQuery Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000589 pada tahun 2025. Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, SubQuery Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000618 pada tahun 2026. Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SQT pada tahun 2027 adalah $ 0.000649 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SQT pada tahun 2028 adalah $ 0.000682 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SQT pada tahun 2029 adalah $ 0.000716 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SQT pada tahun 2030 adalah $ 0.000752 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga SubQuery Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001225. Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga SubQuery Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001995. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000589 0.00%

2026 $ 0.000618 5.00%

2027 $ 0.000649 10.25%

2028 $ 0.000682 15.76%

2029 $ 0.000716 21.55%

2030 $ 0.000752 27.63%

2031 $ 0.000789 34.01%

2032 $ 0.000829 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000870 47.75%

2034 $ 0.000914 55.13%

2035 $ 0.000960 62.89%

2036 $ 0.001008 71.03%

2037 $ 0.001058 79.59%

2038 $ 0.001111 88.56%

2039 $ 0.001166 97.99%

2040 $ 0.001225 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga SubQuery Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000589 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000589 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000589 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000591 0.41% Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SQT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000589 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SQT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000589 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SQT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000589 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga SubQuery Network (SQT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SQT adalah $0.000591 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga SubQuery Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0005894$ 0.0005894 $ 0.0005894 Perubahan Harga (24 Jam) -11.81% Kap. Pasar $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Suplai Peredaran 3.35B 3.35B 3.35B Volume (24 Jam) $ 56.47K$ 56.47K $ 56.47K Volume (24 Jam) -- Harga SQT terbaru adalah $ 0.0005894. Perubahan 24 jamnya sebesar -11.81%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 56.47K. Selanjutnya, suplai beredar SQT adalah 3.35B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.97M. Lihat Harga SQT Live

Cara Membeli SubQuery Network (SQT) Mencoba untuk membeli SQT? Anda sekarang dapat membeli SQT melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli SubQuery Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli SQT Sekarang

Harga Lampau SubQuery Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live SubQuery Network, harga SubQuery Network saat ini adalah 0.000589USD. Suplai SubQuery Network(SQT) yang beredar adalah 0.00 SQT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.97M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.28% $ -0.000234 $ 0.000841 $ 0.000570

7 Hari -0.21% $ -0.000164 $ 0.000853 $ 0.000476

30 Days -0.36% $ -0.000332 $ 0.001624 $ 0.000476 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, SubQuery Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000234 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.28% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, SubQuery Network trading pada harga tertinggi $0.000853 dan terendah $0.000476 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.21% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SQT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, SubQuery Network telah mengalami perubahan -0.36% , mencerminkan sekitar $-0.000332 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SQT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga SubQuery Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SQT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga SubQuery Network (SQT )? Modul Prediksi Harga SubQuery Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SQT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap SubQuery Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SQT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga SubQuery Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SQT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SQT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan SubQuery Network.

Mengapa Prediksi Harga SQT Penting?

Prediksi Harga SQT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SQT sekarang? Menurut prediksi Anda, SQT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SQT bulan depan? Menurut alat prediksi harga SubQuery Network (SQT), prakiraan harga SQT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SQT pada tahun 2026? Harga 1 SubQuery Network (SQT) hari ini adalah $0.000589 . Menurut modul prediksi di atas, SQT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SQT pada tahun 2027? SubQuery Network (SQT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SQT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SQT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, SubQuery Network (SQT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SQT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, SubQuery Network (SQT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SQT pada tahun 2030? Harga 1 SubQuery Network (SQT) hari ini adalah $0.000589 . Menurut modul prediksi di atas, SQT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SQT untuk tahun 2040? SubQuery Network (SQT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SQT pada tahun 2040. Daftar Sekarang