Harga live SubQuery Network hari ini adalah 0.0004928 USD. Lacak informasi harga aktual SQT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SQT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SQT

Info Harga SQT

Penjelasan SQT

Whitepaper SQT

Situs Web Resmi SQT

Tokenomi SQT

Prakiraan Harga SQT

Riwayat SQT

Panduan Membeli SQT

Konverter SQT ke Mata Uang Fiat

Spot SQT

Futures USDT-M SQT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SubQuery Network

Harga SubQuery Network(SQT)

Harga Live 1 SQT ke USD:

$0.0004927
$0.0004927$0.0004927
+0.16%1D
USD
Grafik Harga Live SubQuery Network (SQT)
Informasi Harga SubQuery Network (SQT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004762
$ 0.0004762$ 0.0004762
Low 24 Jam
$ 0.0005298
$ 0.0005298$ 0.0005298
High 24 Jam

$ 0.0004762
$ 0.0004762$ 0.0004762

$ 0.0005298
$ 0.0005298$ 0.0005298

$ 0.05551085304479353
$ 0.05551085304479353$ 0.05551085304479353

$ 0.000507501756020682
$ 0.000507501756020682$ 0.000507501756020682

0.00%

+0.16%

-38.24%

-38.24%

Harga aktual SubQuery Network (SQT) adalah $ 0.0004928. Selama 24 jam terakhir, SQT diperdagangkan antara low $ 0.0004762 dan high $ 0.0005298, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSQT adalah $ 0.05551085304479353, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000507501756020682.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SQT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.16% selama 24 jam, dan -38.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SubQuery Network (SQT)

No.1856

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 55.65K
$ 55.65K$ 55.65K

$ 5.03M
$ 5.03M$ 5.03M

3.35B
3.35B 3.35B

10,203,371,035.894356
10,203,371,035.894356 10,203,371,035.894356

ETH

Kapitalisasi Pasar SubQuery Network saat ini adalah $ 1.65M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.65K. Suplai beredar SQT adalah 3.35B, dan total suplainya sebesar 10203371035.894356. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.03M.

Riwayat Harga SubQuery Network (SQT) USD

Pantau perubahan harga SubQuery Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000787+0.16%
30 Days$ -0.0004583-48.19%
60 Hari$ -0.0002929-37.28%
90 Hari$ -0.0004674-48.68%
Perubahan Harga SubQuery Network Hari Ini

Hari ini, SQT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000787 (+0.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SubQuery Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0004583 (-48.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SubQuery Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SQT terlihat mengalami perubahan $ -0.0002929 (-37.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SubQuery Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0004674 (-48.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SubQuery Network (SQT)?

Lihat halaman Riwayat Harga SubQuery Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SubQuery Network (SQT)

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

SubQuery Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SubQuery Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SQT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SubQuery Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SubQuery Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SubQuery Network (USD)

Berapa nilai SubQuery Network (SQT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SubQuery Network (SQT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SubQuery Network.

Cek prediksi harga SubQuery Network sekarang!

Tokenomi SubQuery Network (SQT)

Memahami tokenomi SubQuery Network (SQT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SQT sekarang!

Cara membeli SubQuery Network (SQT)

Ingin mengetahui cara membeli SubQuery Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SubQuery Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SQT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya SubQuery Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SubQuery Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SubQuery Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SubQuery Network

Berapa nilai SubQuery Network (SQT) hari ini?
Harga live SQT dalam USD adalah 0.0004928 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SQT ke USD saat ini?
Harga SQT ke USD saat ini adalah $ 0.0004928. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SubQuery Network?
Kapitalisasi pasar SQT adalah $ 1.65M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SQT?
Suplai beredar SQT adalah 3.35B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SQT?
SQT mencapai harga ATH sebesar 0.05551085304479353 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SQT?
SQT mencapai harga ATL 0.000507501756020682 USD.
Berapa volume perdagangan SQT?
Volume perdagangan 24 jam live SQT adalah $ 55.65K USD.
Akankah harga SQT naik lebih tinggi tahun ini?
SQT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SQT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SubQuery Network (SQT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

