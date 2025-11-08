Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) (USD)

Dapatkan prediksi harga Slash Vision Labs untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SVL dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli SVL

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Slash Vision Labs % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.036368 $0.036368 $0.036368 +1.36% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Slash Vision Labs untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Slash Vision Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036368 pada tahun 2025. Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Slash Vision Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.038186 pada tahun 2026. Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SVL pada tahun 2027 adalah $ 0.040095 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SVL pada tahun 2028 adalah $ 0.042100 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SVL pada tahun 2029 adalah $ 0.044205 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SVL pada tahun 2030 adalah $ 0.046415 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Slash Vision Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.075606. Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Slash Vision Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.123154. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.036368 0.00%

2026 $ 0.038186 5.00%

2027 $ 0.040095 10.25%

2028 $ 0.042100 15.76%

2029 $ 0.044205 21.55%

2030 $ 0.046415 27.63%

2031 $ 0.048736 34.01%

2032 $ 0.051173 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.053732 47.75%

2034 $ 0.056418 55.13%

2035 $ 0.059239 62.89%

2036 $ 0.062201 71.03%

2037 $ 0.065311 79.59%

2038 $ 0.068577 88.56%

2039 $ 0.072006 97.99%

2040 $ 0.075606 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Slash Vision Labs Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.036368 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.036372 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.036402 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.036517 0.41% Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SVL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.036368 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SVL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.036372 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SVL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.036402 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SVL adalah $0.036517 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Slash Vision Labs Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.036368$ 0.036368 $ 0.036368 Perubahan Harga (24 Jam) +1.36% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 147.17K$ 147.17K $ 147.17K Volume (24 Jam) -- Harga SVL terbaru adalah $ 0.036368. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.36%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 147.17K. Selanjutnya, suplai beredar SVL adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga SVL Live

Cara Membeli Slash Vision Labs (SVL) Mencoba untuk membeli SVL? Anda sekarang dapat membeli SVL melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Slash Vision Labs dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli SVL Sekarang

Harga Lampau Slash Vision Labs Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Slash Vision Labs, harga Slash Vision Labs saat ini adalah 0.036368USD. Suplai Slash Vision Labs(SVL) yang beredar adalah 0.00 SVL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000509 $ 0.038389 $ 0.030001

7 Hari -0.17% $ -0.007775 $ 0.044997 $ 0.029173

30 Days -0.21% $ -0.00988 $ 0.049998 $ 0.029173 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Slash Vision Labs telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000509 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Slash Vision Labs trading pada harga tertinggi $0.044997 dan terendah $0.029173 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.17% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SVL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Slash Vision Labs telah mengalami perubahan -0.21% , mencerminkan sekitar $-0.00988 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SVL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Slash Vision Labs lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SVL Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Slash Vision Labs (SVL )? Modul Prediksi Harga Slash Vision Labs adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SVL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Slash Vision Labs pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SVL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Slash Vision Labs. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SVL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SVL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Slash Vision Labs.

Mengapa Prediksi Harga SVL Penting?

Prediksi Harga SVL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SVL sekarang? Menurut prediksi Anda, SVL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SVL bulan depan? Menurut alat prediksi harga Slash Vision Labs (SVL), prakiraan harga SVL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SVL pada tahun 2026? Harga 1 Slash Vision Labs (SVL) hari ini adalah $0.036368 . Menurut modul prediksi di atas, SVL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SVL pada tahun 2027? Slash Vision Labs (SVL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SVL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SVL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Slash Vision Labs (SVL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SVL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Slash Vision Labs (SVL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SVL pada tahun 2030? Harga 1 Slash Vision Labs (SVL) hari ini adalah $0.036368 . Menurut modul prediksi di atas, SVL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SVL untuk tahun 2040? Slash Vision Labs (SVL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SVL pada tahun 2040. Daftar Sekarang