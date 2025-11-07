BursaDEX+
Harga live Slash Vision Labs hari ini adalah 0.035167 USD. Lacak informasi harga aktual SVL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SVL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Slash Vision Labs hari ini adalah 0.035167 USD. Lacak informasi harga aktual SVL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SVL dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.035167
Grafik Harga Live Slash Vision Labs (SVL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:01:29 (UTC+8)

Informasi Harga Slash Vision Labs (SVL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.033314
Low 24 Jam
$ 0.036548
High 24 Jam

$ 0.033314
$ 0.036548
$ 0.0706262617330599
$ 0.002311652863941711
-0.04%

+0.36%

-20.47%

-20.47%

Harga aktual Slash Vision Labs (SVL) adalah $ 0.035167. Selama 24 jam terakhir, SVL diperdagangkan antara low $ 0.033314 dan high $ 0.036548, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSVL adalah $ 0.0706262617330599, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002311652863941711.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SVL telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, +0.36% selama 24 jam, dan -20.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Slash Vision Labs (SVL)

No.3844

$ 0.00
$ 90.96K
$ 351.67M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

MNT

Kapitalisasi Pasar Slash Vision Labs saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 90.96K. Suplai beredar SVL adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 351.67M.

Riwayat Harga Slash Vision Labs (SVL) USD

Pantau perubahan harga Slash Vision Labs untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00012615+0.36%
30 Days$ -0.010403-22.83%
60 Hari$ -0.002544-6.75%
90 Hari$ +0.023544+202.56%
Perubahan Harga Slash Vision Labs Hari Ini

Hari ini, SVL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00012615 (+0.36%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Slash Vision Labs 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.010403 (-22.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Slash Vision Labs 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SVL terlihat mengalami perubahan $ -0.002544 (-6.75%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Slash Vision Labs 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.023544 (+202.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Slash Vision Labs (SVL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Slash Vision Labs sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Slash Vision Labs (SVL)

Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.

Slash Vision Labs tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Slash Vision Labs Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SVL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Slash Vision Labs di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Slash Vision Labs dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Slash Vision Labs (USD)

Berapa nilai Slash Vision Labs (SVL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Slash Vision Labs (SVL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Slash Vision Labs.

Cek prediksi harga Slash Vision Labs sekarang!

Tokenomi Slash Vision Labs (SVL)

Memahami tokenomi Slash Vision Labs (SVL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SVL sekarang!

Cara membeli Slash Vision Labs (SVL)

Ingin mengetahui cara membeli Slash Vision Labs? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Slash Vision Labs di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SVL ke Mata Uang Lokal

1 Slash Vision Labs(SVL) ke VND
925.419605
1 Slash Vision Labs(SVL) ke AUD
A$0.05415718
1 Slash Vision Labs(SVL) ke GBP
0.02672692
1 Slash Vision Labs(SVL) ke EUR
0.03024362
1 Slash Vision Labs(SVL) ke USD
$0.035167
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MYR
RM0.14699806
1 Slash Vision Labs(SVL) ke TRY
1.48369573
1 Slash Vision Labs(SVL) ke JPY
¥5.345384
1 Slash Vision Labs(SVL) ke ARS
ARS$51.04032879
1 Slash Vision Labs(SVL) ke RUB
2.85661541
1 Slash Vision Labs(SVL) ke INR
3.11825789
1 Slash Vision Labs(SVL) ke IDR
Rp586.11643222
1 Slash Vision Labs(SVL) ke PHP
2.07555634
1 Slash Vision Labs(SVL) ke EGP
￡E.1.66304743
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BRL
R$0.18779178
1 Slash Vision Labs(SVL) ke CAD
C$0.04958547
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BDT
4.29072567
1 Slash Vision Labs(SVL) ke NGN
50.59968628
1 Slash Vision Labs(SVL) ke COP
$134.73919547
1 Slash Vision Labs(SVL) ke ZAR
R.0.61085079
1 Slash Vision Labs(SVL) ke UAH
1.47912402
1 Slash Vision Labs(SVL) ke TZS
T.Sh.86.405319
1 Slash Vision Labs(SVL) ke VES
Bs7.982909
1 Slash Vision Labs(SVL) ke CLP
$33.162481
1 Slash Vision Labs(SVL) ke PKR
Rs9.93960088
1 Slash Vision Labs(SVL) ke KZT
18.49889701
1 Slash Vision Labs(SVL) ke THB
฿1.1394108
1 Slash Vision Labs(SVL) ke TWD
NT$1.08982533
1 Slash Vision Labs(SVL) ke AED
د.إ0.12906289
1 Slash Vision Labs(SVL) ke CHF
Fr0.0281336
1 Slash Vision Labs(SVL) ke HKD
HK$0.27324759
1 Slash Vision Labs(SVL) ke AMD
֏13.4478608
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MAD
.د.م0.3270531
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MXN
$0.65305119
1 Slash Vision Labs(SVL) ke SAR
ريال0.13187625
1 Slash Vision Labs(SVL) ke ETB
Br5.41184963
1 Slash Vision Labs(SVL) ke KES
KSh4.54216972
1 Slash Vision Labs(SVL) ke JOD
د.أ0.024933403
1 Slash Vision Labs(SVL) ke PLN
0.12906289
1 Slash Vision Labs(SVL) ke RON
лв0.1547348
1 Slash Vision Labs(SVL) ke SEK
kr0.33619652
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BGN
лв0.05943223
1 Slash Vision Labs(SVL) ke HUF
Ft11.75738311
1 Slash Vision Labs(SVL) ke CZK
0.74096869
1 Slash Vision Labs(SVL) ke KWD
د.ك0.010761102
1 Slash Vision Labs(SVL) ke ILS
0.11499609
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BOB
Bs0.2426523
1 Slash Vision Labs(SVL) ke AZN
0.0597839
1 Slash Vision Labs(SVL) ke TJS
SM0.32423974
1 Slash Vision Labs(SVL) ke GEL
0.09530257
1 Slash Vision Labs(SVL) ke AOA
Kz32.23372053
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BHD
.د.ب0.013222792
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BMD
$0.035167
1 Slash Vision Labs(SVL) ke DKK
kr0.22717882
1 Slash Vision Labs(SVL) ke HNL
L0.92629878
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MUR
1.617682
1 Slash Vision Labs(SVL) ke NAD
$0.61085079
1 Slash Vision Labs(SVL) ke NOK
kr0.35835173
1 Slash Vision Labs(SVL) ke NZD
$0.06224559
1 Slash Vision Labs(SVL) ke PAB
B/.0.035167
1 Slash Vision Labs(SVL) ke PGK
K0.1477014
1 Slash Vision Labs(SVL) ke QAR
ر.ق0.12800788
1 Slash Vision Labs(SVL) ke RSD
дин.3.56909883
1 Slash Vision Labs(SVL) ke UZS
soʻm423.69869773
1 Slash Vision Labs(SVL) ke ALL
L2.94875295
1 Slash Vision Labs(SVL) ke ANG
ƒ0.06294893
1 Slash Vision Labs(SVL) ke AWG
ƒ0.0633006
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BBD
$0.070334
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BAM
KM0.05943223
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BIF
Fr103.707483
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BND
$0.0457171
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BSD
$0.035167
1 Slash Vision Labs(SVL) ke JMD
$5.63902845
1 Slash Vision Labs(SVL) ke KHR
141.23278202
1 Slash Vision Labs(SVL) ke KMF
Fr14.77014
1 Slash Vision Labs(SVL) ke LAK
764.49998471
1 Slash Vision Labs(SVL) ke LKR
රු10.72136329
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MDL
L0.597839
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MGA
Ar158.4097515
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MOP
P0.281336
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MVR
0.5415718
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MWK
MK61.05378037
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MZN
MT2.24892965
1 Slash Vision Labs(SVL) ke NPR
रु4.9831639
1 Slash Vision Labs(SVL) ke PYG
249.404364
1 Slash Vision Labs(SVL) ke RWF
Fr51.027317
1 Slash Vision Labs(SVL) ke SBD
$0.28942441
1 Slash Vision Labs(SVL) ke SCR
0.52926335
1 Slash Vision Labs(SVL) ke SRD
$1.3539295
1 Slash Vision Labs(SVL) ke SVC
$0.30735958
1 Slash Vision Labs(SVL) ke SZL
L0.61049912
1 Slash Vision Labs(SVL) ke TMT
m0.1230845
1 Slash Vision Labs(SVL) ke TND
د.ت0.104059153
1 Slash Vision Labs(SVL) ke TTD
$0.23808059
1 Slash Vision Labs(SVL) ke UGX
Sh122.943832
1 Slash Vision Labs(SVL) ke XAF
Fr19.939689
1 Slash Vision Labs(SVL) ke XCD
$0.0949509
1 Slash Vision Labs(SVL) ke XOF
Fr19.939689
1 Slash Vision Labs(SVL) ke XPF
Fr3.622201
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BWP
P0.47299615
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BZD
$0.07068567
1 Slash Vision Labs(SVL) ke CVE
$3.37040528
1 Slash Vision Labs(SVL) ke DJF
Fr6.224559
1 Slash Vision Labs(SVL) ke DOP
$2.26158977
1 Slash Vision Labs(SVL) ke DZD
د.ج4.59140352
1 Slash Vision Labs(SVL) ke FJD
$0.08018076
1 Slash Vision Labs(SVL) ke GNF
Fr305.777065
1 Slash Vision Labs(SVL) ke GTQ
Q0.26937922
1 Slash Vision Labs(SVL) ke GYD
$7.35552972
1 Slash Vision Labs(SVL) ke ISK
kr4.431042

Sumber Daya Slash Vision Labs

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Slash Vision Labs, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Slash Vision Labs
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Slash Vision Labs

Berapa nilai Slash Vision Labs (SVL) hari ini?
Harga live SVL dalam USD adalah 0.035167 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SVL ke USD saat ini?
Harga SVL ke USD saat ini adalah $ 0.035167. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Slash Vision Labs?
Kapitalisasi pasar SVL adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SVL?
Suplai beredar SVL adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SVL?
SVL mencapai harga ATH sebesar 0.0706262617330599 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SVL?
SVL mencapai harga ATL 0.002311652863941711 USD.
Berapa volume perdagangan SVL?
Volume perdagangan 24 jam live SVL adalah $ 90.96K USD.
Akankah harga SVL naik lebih tinggi tahun ini?
SVL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SVL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:01:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Slash Vision Labs (SVL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

