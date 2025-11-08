Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) (USD)

Dapatkan prediksi harga Stake Vault Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SVN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli SVN

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Stake Vault Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.000958 $0.000958 $0.000958 +12.57% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Stake Vault Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Stake Vault Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000958 pada tahun 2025. Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Stake Vault Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001005 pada tahun 2026. Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SVN pada tahun 2027 adalah $ 0.001056 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SVN pada tahun 2028 adalah $ 0.001109 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SVN pada tahun 2029 adalah $ 0.001164 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SVN pada tahun 2030 adalah $ 0.001222 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Stake Vault Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001991. Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Stake Vault Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003244. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000958 0.00%

2026 $ 0.001005 5.00%

2027 $ 0.001056 10.25%

2028 $ 0.001109 15.76%

2029 $ 0.001164 21.55%

2030 $ 0.001222 27.63%

2031 $ 0.001283 34.01%

2032 $ 0.001348 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001415 47.75%

2034 $ 0.001486 55.13%

2035 $ 0.001560 62.89%

2036 $ 0.001638 71.03%

2037 $ 0.001720 79.59%

2038 $ 0.001806 88.56%

2039 $ 0.001896 97.99%

2040 $ 0.001991 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Stake Vault Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000958 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000958 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000958 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000961 0.41% Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SVN pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000958 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SVN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000958 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SVN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000958 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SVN adalah $0.000961 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Stake Vault Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.000958$ 0.000958 $ 0.000958 Perubahan Harga (24 Jam) +12.57% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 246.37K$ 246.37K $ 246.37K Volume (24 Jam) -- Harga SVN terbaru adalah $ 0.000958. Perubahan 24 jamnya sebesar +12.57%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 246.37K. Selanjutnya, suplai beredar SVN adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga SVN Live

Cara Membeli Stake Vault Network (SVN) Mencoba untuk membeli SVN? Anda sekarang dapat membeli SVN melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Stake Vault Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli SVN Sekarang

Harga Lampau Stake Vault Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Stake Vault Network, harga Stake Vault Network saat ini adalah 0.000993USD. Suplai Stake Vault Network(SVN) yang beredar adalah 0.00 SVN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.11% $ 0.000098 $ 0.0013 $ 0.000844

7 Hari 0.05% $ 0.000050 $ 0.0013 $ 0.000711

30 Days -0.56% $ -0.001292 $ 0.003 $ 0.000711 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Stake Vault Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000098 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.11% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Stake Vault Network trading pada harga tertinggi $0.0013 dan terendah $0.000711 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SVN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Stake Vault Network telah mengalami perubahan -0.56% , mencerminkan sekitar $-0.001292 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SVN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Stake Vault Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SVN Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Stake Vault Network (SVN )? Modul Prediksi Harga Stake Vault Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SVN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Stake Vault Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SVN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Stake Vault Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SVN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SVN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Stake Vault Network.

Mengapa Prediksi Harga SVN Penting?

Prediksi Harga SVN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SVN sekarang? Menurut prediksi Anda, SVN akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SVN bulan depan? Menurut alat prediksi harga Stake Vault Network (SVN), prakiraan harga SVN akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SVN pada tahun 2026? Harga 1 Stake Vault Network (SVN) hari ini adalah $0.000958 . Menurut modul prediksi di atas, SVN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SVN pada tahun 2027? Stake Vault Network (SVN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SVN pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SVN pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Stake Vault Network (SVN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SVN pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Stake Vault Network (SVN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SVN pada tahun 2030? Harga 1 Stake Vault Network (SVN) hari ini adalah $0.000958 . Menurut modul prediksi di atas, SVN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SVN untuk tahun 2040? Stake Vault Network (SVN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SVN pada tahun 2040. Daftar Sekarang