BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Stake Vault Network hari ini adalah 0.000802 USD. Lacak informasi harga aktual SVN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SVN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Stake Vault Network hari ini adalah 0.000802 USD. Lacak informasi harga aktual SVN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SVN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SVN

Info Harga SVN

Penjelasan SVN

Whitepaper SVN

Situs Web Resmi SVN

Tokenomi SVN

Prakiraan Harga SVN

Riwayat SVN

Panduan Membeli SVN

Konverter SVN ke Mata Uang Fiat

Spot SVN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Stake Vault Network

Harga Stake Vault Network(SVN)

Harga Live 1 SVN ke USD:

$0.000802
$0.000802$0.000802
-6.85%1D
USD
Grafik Harga Live Stake Vault Network (SVN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:17:43 (UTC+8)

Informasi Harga Stake Vault Network (SVN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000766
$ 0.000766$ 0.000766
Low 24 Jam
$ 0.000919
$ 0.000919$ 0.000919
High 24 Jam

$ 0.000766
$ 0.000766$ 0.000766

$ 0.000919
$ 0.000919$ 0.000919

$ 0.43927431400951944
$ 0.43927431400951944$ 0.43927431400951944

$ 0.000712740567335372
$ 0.000712740567335372$ 0.000712740567335372

-3.26%

-6.85%

-16.64%

-16.64%

Harga aktual Stake Vault Network (SVN) adalah $ 0.000802. Selama 24 jam terakhir, SVN diperdagangkan antara low $ 0.000766 dan high $ 0.000919, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSVN adalah $ 0.43927431400951944, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000712740567335372.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SVN telah berubah sebesar -3.26% selama 1 jam terakhir, -6.85% selama 24 jam, dan -16.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stake Vault Network (SVN)

No.5210

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

0.00
0.00 0.00

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Stake Vault Network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.66K. Suplai beredar SVN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 2100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.68M.

Riwayat Harga Stake Vault Network (SVN) USD

Pantau perubahan harga Stake Vault Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005898-6.85%
30 Days$ -0.001606-66.70%
60 Hari$ -0.000538-40.15%
90 Hari$ -0.001053-56.77%
Perubahan Harga Stake Vault Network Hari Ini

Hari ini, SVN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00005898 (-6.85%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Stake Vault Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001606 (-66.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Stake Vault Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SVN terlihat mengalami perubahan $ -0.000538 (-40.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Stake Vault Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001053 (-56.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Stake Vault Network (SVN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Stake Vault Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Stake Vault Network (SVN)

Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.

Stake Vault Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Stake Vault Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SVN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Stake Vault Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Stake Vault Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Stake Vault Network (USD)

Berapa nilai Stake Vault Network (SVN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stake Vault Network (SVN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stake Vault Network.

Cek prediksi harga Stake Vault Network sekarang!

Tokenomi Stake Vault Network (SVN)

Memahami tokenomi Stake Vault Network (SVN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SVN sekarang!

Cara membeli Stake Vault Network (SVN)

Ingin mengetahui cara membeli Stake Vault Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Stake Vault Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SVN ke Mata Uang Lokal

1 Stake Vault Network(SVN) ke VND
21.10463
1 Stake Vault Network(SVN) ke AUD
A$0.00123508
1 Stake Vault Network(SVN) ke GBP
0.00060952
1 Stake Vault Network(SVN) ke EUR
0.00068972
1 Stake Vault Network(SVN) ke USD
$0.000802
1 Stake Vault Network(SVN) ke MYR
RM0.00334434
1 Stake Vault Network(SVN) ke TRY
0.03383638
1 Stake Vault Network(SVN) ke JPY
¥0.122706
1 Stake Vault Network(SVN) ke ARS
ARS$1.16399874
1 Stake Vault Network(SVN) ke RUB
0.06515448
1 Stake Vault Network(SVN) ke INR
0.07108928
1 Stake Vault Network(SVN) ke IDR
Rp13.36666132
1 Stake Vault Network(SVN) ke PHP
0.04741424
1 Stake Vault Network(SVN) ke EGP
￡E.0.03792658
1 Stake Vault Network(SVN) ke BRL
R$0.0042907
1 Stake Vault Network(SVN) ke CAD
C$0.00113082
1 Stake Vault Network(SVN) ke BDT
0.09771568
1 Stake Vault Network(SVN) ke NGN
1.15229756
1 Stake Vault Network(SVN) ke COP
$3.07279082
1 Stake Vault Network(SVN) ke ZAR
R.0.01393074
1 Stake Vault Network(SVN) ke UAH
0.03369202
1 Stake Vault Network(SVN) ke TZS
T.Sh.1.970514
1 Stake Vault Network(SVN) ke VES
Bs0.182054
1 Stake Vault Network(SVN) ke CLP
$0.756286
1 Stake Vault Network(SVN) ke PKR
Rs0.22642064
1 Stake Vault Network(SVN) ke KZT
0.42143496
1 Stake Vault Network(SVN) ke THB
฿0.02596074
1 Stake Vault Network(SVN) ke TWD
NT$0.02482992
1 Stake Vault Network(SVN) ke AED
د.إ0.00294334
1 Stake Vault Network(SVN) ke CHF
Fr0.0006416
1 Stake Vault Network(SVN) ke HKD
HK$0.00623154
1 Stake Vault Network(SVN) ke AMD
֏0.3066848
1 Stake Vault Network(SVN) ke MAD
.د.م0.0074586
1 Stake Vault Network(SVN) ke MXN
$0.01489314
1 Stake Vault Network(SVN) ke SAR
ريال0.0030075
1 Stake Vault Network(SVN) ke ETB
Br0.12341978
1 Stake Vault Network(SVN) ke KES
KSh0.10344196
1 Stake Vault Network(SVN) ke JOD
د.أ0.000568618
1 Stake Vault Network(SVN) ke PLN
0.00295136
1 Stake Vault Network(SVN) ke RON
лв0.0035288
1 Stake Vault Network(SVN) ke SEK
kr0.00767514
1 Stake Vault Network(SVN) ke BGN
лв0.00135538
1 Stake Vault Network(SVN) ke HUF
Ft0.26840534
1 Stake Vault Network(SVN) ke CZK
0.01691418
1 Stake Vault Network(SVN) ke KWD
د.ك0.000245412
1 Stake Vault Network(SVN) ke ILS
0.00262254
1 Stake Vault Network(SVN) ke BOB
Bs0.0055338
1 Stake Vault Network(SVN) ke AZN
0.0013634
1 Stake Vault Network(SVN) ke TJS
SM0.00739444
1 Stake Vault Network(SVN) ke GEL
0.00217342
1 Stake Vault Network(SVN) ke AOA
Kz0.73510518
1 Stake Vault Network(SVN) ke BHD
.د.ب0.000301552
1 Stake Vault Network(SVN) ke BMD
$0.000802
1 Stake Vault Network(SVN) ke DKK
kr0.00518092
1 Stake Vault Network(SVN) ke HNL
L0.02112468
1 Stake Vault Network(SVN) ke MUR
0.03684388
1 Stake Vault Network(SVN) ke NAD
$0.0139147
1 Stake Vault Network(SVN) ke NOK
kr0.0081804
1 Stake Vault Network(SVN) ke NZD
$0.00141954
1 Stake Vault Network(SVN) ke PAB
B/.0.000802
1 Stake Vault Network(SVN) ke PGK
K0.0033684
1 Stake Vault Network(SVN) ke QAR
ر.ق0.00291928
1 Stake Vault Network(SVN) ke RSD
дин.0.08145112
1 Stake Vault Network(SVN) ke UZS
soʻm9.54761752
1 Stake Vault Network(SVN) ke ALL
L0.0671675
1 Stake Vault Network(SVN) ke ANG
ƒ0.00143558
1 Stake Vault Network(SVN) ke AWG
ƒ0.0014436
1 Stake Vault Network(SVN) ke BBD
$0.001604
1 Stake Vault Network(SVN) ke BAM
KM0.00135538
1 Stake Vault Network(SVN) ke BIF
Fr2.358682
1 Stake Vault Network(SVN) ke BND
$0.0010426
1 Stake Vault Network(SVN) ke BSD
$0.000802
1 Stake Vault Network(SVN) ke JMD
$0.1284403
1 Stake Vault Network(SVN) ke KHR
3.208
1 Stake Vault Network(SVN) ke KMF
Fr0.33684
1 Stake Vault Network(SVN) ke LAK
17.43478226
1 Stake Vault Network(SVN) ke LKR
රු0.244209
1 Stake Vault Network(SVN) ke MDL
L0.01370618
1 Stake Vault Network(SVN) ke MGA
Ar3.612609
1 Stake Vault Network(SVN) ke MOP
P0.00640798
1 Stake Vault Network(SVN) ke MVR
0.0123508
1 Stake Vault Network(SVN) ke MWK
MK1.3875402
1 Stake Vault Network(SVN) ke MZN
MT0.0512879
1 Stake Vault Network(SVN) ke NPR
रु0.1136434
1 Stake Vault Network(SVN) ke PYG
5.687784
1 Stake Vault Network(SVN) ke RWF
Fr1.163702
1 Stake Vault Network(SVN) ke SBD
$0.00660046
1 Stake Vault Network(SVN) ke SCR
0.011228
1 Stake Vault Network(SVN) ke SRD
$0.030877
1 Stake Vault Network(SVN) ke SVC
$0.00700146
1 Stake Vault Network(SVN) ke SZL
L0.01389866
1 Stake Vault Network(SVN) ke TMT
m0.002807
1 Stake Vault Network(SVN) ke TND
د.ت0.002373118
1 Stake Vault Network(SVN) ke TTD
$0.00542152
1 Stake Vault Network(SVN) ke UGX
Sh2.803792
1 Stake Vault Network(SVN) ke XAF
Fr0.455536
1 Stake Vault Network(SVN) ke XCD
$0.0021654
1 Stake Vault Network(SVN) ke XOF
Fr0.455536
1 Stake Vault Network(SVN) ke XPF
Fr0.082606
1 Stake Vault Network(SVN) ke BWP
P0.01077086
1 Stake Vault Network(SVN) ke BZD
$0.001604
1 Stake Vault Network(SVN) ke CVE
$0.07686368
1 Stake Vault Network(SVN) ke DJF
Fr0.141954
1 Stake Vault Network(SVN) ke DOP
$0.05157662
1 Stake Vault Network(SVN) ke DZD
د.ج0.10464496
1 Stake Vault Network(SVN) ke FJD
$0.00182856
1 Stake Vault Network(SVN) ke GNF
Fr6.97339
1 Stake Vault Network(SVN) ke GTQ
Q0.00614332
1 Stake Vault Network(SVN) ke GYD
$0.16774632
1 Stake Vault Network(SVN) ke ISK
kr0.101052

Sumber Daya Stake Vault Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Stake Vault Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Stake Vault Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stake Vault Network

Berapa nilai Stake Vault Network (SVN) hari ini?
Harga live SVN dalam USD adalah 0.000802 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SVN ke USD saat ini?
Harga SVN ke USD saat ini adalah $ 0.000802. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stake Vault Network?
Kapitalisasi pasar SVN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SVN?
Suplai beredar SVN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SVN?
SVN mencapai harga ATH sebesar 0.43927431400951944 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SVN?
SVN mencapai harga ATL 0.000712740567335372 USD.
Berapa volume perdagangan SVN?
Volume perdagangan 24 jam live SVN adalah $ 8.66K USD.
Akankah harga SVN naik lebih tinggi tahun ini?
SVN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SVN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:17:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Stake Vault Network (SVN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SVN ke USD

Jumlah

SVN
SVN
USD
USD

1 SVN = 0.000802 USD

Perdagangkan SVN

SVN/USDT
$0.000802
$0.000802$0.000802
-6.85%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,538.13
$101,538.13$101,538.13

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.94
$3,317.94$3,317.94

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.88
$156.88$156.88

+0.61%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9956
$0.9956$0.9956

+16.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,538.13
$101,538.13$101,538.13

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.94
$3,317.94$3,317.94

+0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2123
$2.2123$2.2123

-0.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.88
$156.88$156.88

+0.61%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0076
$1.0076$1.0076

-0.83%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010452
$0.010452$0.010452

+161.30%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012950
$0.012950$0.012950

+1,195.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.335
$4.335$4.335

+333.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008575
$0.008575$0.008575

+301.82%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0949
$0.0949$0.0949

+89.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001730
$0.001730$0.001730

+59.00%