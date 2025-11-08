Prediksi Harga Swell Network (SWELL) (USD)

Dapatkan prediksi harga Swell Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SWELL dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli SWELL

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Swell Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.004114 $0.004114 $0.004114 +9.79% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Swell Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Swell Network (SWELL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Swell Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004114 pada tahun 2025. Prediksi Harga Swell Network (SWELL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Swell Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004319 pada tahun 2026. Prediksi Harga Swell Network (SWELL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SWELL pada tahun 2027 adalah $ 0.004535 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Swell Network (SWELL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SWELL pada tahun 2028 adalah $ 0.004762 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Swell Network (SWELL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SWELL pada tahun 2029 adalah $ 0.005000 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Swell Network (SWELL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SWELL pada tahun 2030 adalah $ 0.005250 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Swell Network (SWELL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Swell Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008552. Prediksi Harga Swell Network (SWELL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Swell Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.013931. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004114 0.00%

2026 $ 0.004319 5.00%

2027 $ 0.004535 10.25%

2028 $ 0.004762 15.76%

2029 $ 0.005000 21.55%

2030 $ 0.005250 27.63%

2031 $ 0.005513 34.01%

2032 $ 0.005788 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006078 47.75%

2034 $ 0.006382 55.13%

2035 $ 0.006701 62.89%

2036 $ 0.007036 71.03%

2037 $ 0.007388 79.59%

2038 $ 0.007757 88.56%

2039 $ 0.008145 97.99%

2040 $ 0.008552 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Swell Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.004114 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.004114 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.004117 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.004130 0.41% Prediksi Harga Swell Network (SWELL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SWELL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.004114 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Swell Network (SWELL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SWELL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004114 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Swell Network (SWELL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SWELL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004117 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Swell Network (SWELL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SWELL adalah $0.004130 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Swell Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.004114$ 0.004114 $ 0.004114 Perubahan Harga (24 Jam) +9.79% Kap. Pasar $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Suplai Peredaran 2.70B 2.70B 2.70B Volume (24 Jam) $ 73.63K$ 73.63K $ 73.63K Volume (24 Jam) -- Harga SWELL terbaru adalah $ 0.004114. Perubahan 24 jamnya sebesar +9.79%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 73.63K. Selanjutnya, suplai beredar SWELL adalah 2.70B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 11.13M. Lihat Harga SWELL Live

Cara Membeli Swell Network (SWELL) Mencoba untuk membeli SWELL? Anda sekarang dapat membeli SWELL melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Swell Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli SWELL Sekarang

Harga Lampau Swell Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Swell Network, harga Swell Network saat ini adalah 0.004124USD. Suplai Swell Network(SWELL) yang beredar adalah 0.00 SWELL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $11.13M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.16% $ -0.000832 $ 0.005038 $ 0.003598

7 Hari -0.27% $ -0.001542 $ 0.005931 $ 0.003598

30 Days -0.51% $ -0.004382 $ 0.008528 $ 0.002888 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Swell Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000832 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.16% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Swell Network trading pada harga tertinggi $0.005931 dan terendah $0.003598 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.27% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SWELL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Swell Network telah mengalami perubahan -0.51% , mencerminkan sekitar $-0.004382 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SWELL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Swell Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SWELL Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Swell Network (SWELL )? Modul Prediksi Harga Swell Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SWELL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Swell Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SWELL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Swell Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SWELL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SWELL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Swell Network.

Mengapa Prediksi Harga SWELL Penting?

Prediksi Harga SWELL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SWELL sekarang? Menurut prediksi Anda, SWELL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SWELL bulan depan? Menurut alat prediksi harga Swell Network (SWELL), prakiraan harga SWELL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SWELL pada tahun 2026? Harga 1 Swell Network (SWELL) hari ini adalah $0.004114 . Menurut modul prediksi di atas, SWELL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SWELL pada tahun 2027? Swell Network (SWELL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SWELL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SWELL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Swell Network (SWELL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SWELL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Swell Network (SWELL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SWELL pada tahun 2030? Harga 1 Swell Network (SWELL) hari ini adalah $0.004114 . Menurut modul prediksi di atas, SWELL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SWELL untuk tahun 2040? Swell Network (SWELL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SWELL pada tahun 2040. Daftar Sekarang