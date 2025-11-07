BursaDEX+
Harga live Swell Network hari ini adalah 0.004847 USD. Lacak informasi harga aktual SWELL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWELL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Swell Network hari ini adalah 0.004847 USD. Lacak informasi harga aktual SWELL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWELL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SWELL

Info Harga SWELL

Penjelasan SWELL

Whitepaper SWELL

Situs Web Resmi SWELL

Tokenomi SWELL

Prakiraan Harga SWELL

Riwayat SWELL

Panduan Membeli SWELL

Konverter SWELL ke Mata Uang Fiat

Spot SWELL

Futures USDT-M SWELL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Swell Network

Harga Swell Network(SWELL)

Harga Live 1 SWELL ke USD:

$0.004845
+1.50%1D
USD
Grafik Harga Live Swell Network (SWELL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:44:18 (UTC+8)

Informasi Harga Swell Network (SWELL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004742
Low 24 Jam
$ 0.005001
High 24 Jam

$ 0.004742
$ 0.005001
$ 0.06972841720693182
$ 0.004505007131649274
-0.66%

+1.50%

-12.81%

-12.81%

Harga aktual Swell Network (SWELL) adalah $ 0.004847. Selama 24 jam terakhir, SWELL diperdagangkan antara low $ 0.004742 dan high $ 0.005001, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSWELL adalah $ 0.06972841720693182, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004505007131649274.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SWELL telah berubah sebesar -0.66% selama 1 jam terakhir, +1.50% selama 24 jam, dan -12.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Swell Network (SWELL)

No.978

$ 13.08M
$ 57.57K
$ 48.47M
2.70B
10,000,000,000
10,000,000,000
26.99%

ETH

Kapitalisasi Pasar Swell Network saat ini adalah $ 13.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.57K. Suplai beredar SWELL adalah 2.70B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 48.47M.

Riwayat Harga Swell Network (SWELL) USD

Pantau perubahan harga Swell Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000716+1.50%
30 Days$ -0.003706-43.33%
60 Hari$ -0.004467-47.97%
90 Hari$ -0.005745-54.24%
Perubahan Harga Swell Network Hari Ini

Hari ini, SWELL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000716 (+1.50%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Swell Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003706 (-43.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Swell Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SWELL terlihat mengalami perubahan $ -0.004467 (-47.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Swell Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.005745 (-54.24%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Swell Network (SWELL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Swell Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Swell Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Swell Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SWELL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Swell Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Swell Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Swell Network (USD)

Berapa nilai Swell Network (SWELL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Swell Network (SWELL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swell Network.

Cek prediksi harga Swell Network sekarang!

Tokenomi Swell Network (SWELL)

Memahami tokenomi Swell Network (SWELL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWELL sekarang!

Cara membeli Swell Network (SWELL)

Ingin mengetahui cara membeli Swell Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Swell Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SWELL ke Mata Uang Lokal

1 Swell Network(SWELL) ke VND
127.548805
1 Swell Network(SWELL) ke AUD
A$0.00746438
1 Swell Network(SWELL) ke GBP
0.00368372
1 Swell Network(SWELL) ke EUR
0.00416842
1 Swell Network(SWELL) ke USD
$0.004847
1 Swell Network(SWELL) ke MYR
RM0.02026046
1 Swell Network(SWELL) ke TRY
0.20444646
1 Swell Network(SWELL) ke JPY
¥0.741591
1 Swell Network(SWELL) ke ARS
ARS$7.03479039
1 Swell Network(SWELL) ke RUB
0.39377028
1 Swell Network(SWELL) ke INR
0.42978349
1 Swell Network(SWELL) ke IDR
Rp80.78330102
1 Swell Network(SWELL) ke PHP
0.28606994
1 Swell Network(SWELL) ke EGP
￡E.0.22921463
1 Swell Network(SWELL) ke BRL
R$0.02593145
1 Swell Network(SWELL) ke CAD
C$0.00683427
1 Swell Network(SWELL) ke BDT
0.59138247
1 Swell Network(SWELL) ke NGN
6.97405748
1 Swell Network(SWELL) ke COP
$18.57084427
1 Swell Network(SWELL) ke ZAR
R.0.08424086
1 Swell Network(SWELL) ke UAH
0.20386482
1 Swell Network(SWELL) ke TZS
T.Sh.11.909079
1 Swell Network(SWELL) ke VES
Bs1.100269
1 Swell Network(SWELL) ke CLP
$4.570721
1 Swell Network(SWELL) ke PKR
Rs1.36995608
1 Swell Network(SWELL) ke KZT
2.54966741
1 Swell Network(SWELL) ke THB
฿0.1570428
1 Swell Network(SWELL) ke TWD
NT$0.15020853
1 Swell Network(SWELL) ke AED
د.إ0.01778849
1 Swell Network(SWELL) ke CHF
Fr0.0038776
1 Swell Network(SWELL) ke HKD
HK$0.03766119
1 Swell Network(SWELL) ke AMD
֏1.8534928
1 Swell Network(SWELL) ke MAD
.د.م0.0450771
1 Swell Network(SWELL) ke MXN
$0.09005726
1 Swell Network(SWELL) ke SAR
ريال0.01817625
1 Swell Network(SWELL) ke ETB
Br0.74590483
1 Swell Network(SWELL) ke KES
KSh0.62603852
1 Swell Network(SWELL) ke JOD
د.أ0.003436523
1 Swell Network(SWELL) ke PLN
0.01783696
1 Swell Network(SWELL) ke RON
лв0.0213268
1 Swell Network(SWELL) ke SEK
kr0.04633732
1 Swell Network(SWELL) ke BGN
лв0.00819143
1 Swell Network(SWELL) ke HUF
Ft1.62049751
1 Swell Network(SWELL) ke CZK
0.10217476
1 Swell Network(SWELL) ke KWD
د.ك0.001483182
1 Swell Network(SWELL) ke ILS
0.01584969
1 Swell Network(SWELL) ke BOB
Bs0.0334443
1 Swell Network(SWELL) ke AZN
0.0082399
1 Swell Network(SWELL) ke TJS
SM0.04468934
1 Swell Network(SWELL) ke GEL
0.01313537
1 Swell Network(SWELL) ke AOA
Kz4.4224028
1 Swell Network(SWELL) ke BHD
.د.ب0.001822472
1 Swell Network(SWELL) ke BMD
$0.004847
1 Swell Network(SWELL) ke DKK
kr0.03131162
1 Swell Network(SWELL) ke HNL
L0.12737916
1 Swell Network(SWELL) ke MUR
0.222962
1 Swell Network(SWELL) ke NAD
$0.08419239
1 Swell Network(SWELL) ke NOK
kr0.0494394
1 Swell Network(SWELL) ke NZD
$0.00857919
1 Swell Network(SWELL) ke PAB
B/.0.004847
1 Swell Network(SWELL) ke PGK
K0.02069669
1 Swell Network(SWELL) ke QAR
ر.ق0.01764308
1 Swell Network(SWELL) ke RSD
дин.0.49211591
1 Swell Network(SWELL) ke UZS
soʻm57.70237172
1 Swell Network(SWELL) ke ALL
L0.40651789
1 Swell Network(SWELL) ke ANG
ƒ0.00867613
1 Swell Network(SWELL) ke AWG
ƒ0.0087246
1 Swell Network(SWELL) ke BBD
$0.009694
1 Swell Network(SWELL) ke BAM
KM0.00819143
1 Swell Network(SWELL) ke BIF
Fr14.293803
1 Swell Network(SWELL) ke BND
$0.0063011
1 Swell Network(SWELL) ke BSD
$0.004847
1 Swell Network(SWELL) ke JMD
$0.77721645
1 Swell Network(SWELL) ke KHR
19.46584282
1 Swell Network(SWELL) ke KMF
Fr2.03574
1 Swell Network(SWELL) ke LAK
105.36956311
1 Swell Network(SWELL) ke LKR
රු1.47770489
1 Swell Network(SWELL) ke MDL
L0.08293217
1 Swell Network(SWELL) ke MGA
Ar21.8333115
1 Swell Network(SWELL) ke MOP
P0.038776
1 Swell Network(SWELL) ke MVR
0.0746438
1 Swell Network(SWELL) ke MWK
MK8.4003357
1 Swell Network(SWELL) ke MZN
MT0.30996565
1 Swell Network(SWELL) ke NPR
रु0.6868199
1 Swell Network(SWELL) ke PYG
34.374924
1 Swell Network(SWELL) ke RWF
Fr7.032997
1 Swell Network(SWELL) ke SBD
$0.03984234
1 Swell Network(SWELL) ke SCR
0.07294735
1 Swell Network(SWELL) ke SRD
$0.1866095
1 Swell Network(SWELL) ke SVC
$0.04236278
1 Swell Network(SWELL) ke SZL
L0.08414392
1 Swell Network(SWELL) ke TMT
m0.0169645
1 Swell Network(SWELL) ke TND
د.ت0.014342273
1 Swell Network(SWELL) ke TTD
$0.03281419
1 Swell Network(SWELL) ke UGX
Sh16.945112
1 Swell Network(SWELL) ke XAF
Fr2.753096
1 Swell Network(SWELL) ke XCD
$0.0130869
1 Swell Network(SWELL) ke XOF
Fr2.753096
1 Swell Network(SWELL) ke XPF
Fr0.499241
1 Swell Network(SWELL) ke BWP
P0.06519215
1 Swell Network(SWELL) ke BZD
$0.00974247
1 Swell Network(SWELL) ke CVE
$0.46453648
1 Swell Network(SWELL) ke DJF
Fr0.857919
1 Swell Network(SWELL) ke DOP
$0.31171057
1 Swell Network(SWELL) ke DZD
د.ج0.63282432
1 Swell Network(SWELL) ke FJD
$0.01105116
1 Swell Network(SWELL) ke GNF
Fr42.144665
1 Swell Network(SWELL) ke GTQ
Q0.03712802
1 Swell Network(SWELL) ke GYD
$1.01379852
1 Swell Network(SWELL) ke ISK
kr0.610722

Sumber Daya Swell Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Swell Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Swell Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Swell Network

Berapa nilai Swell Network (SWELL) hari ini?
Harga live SWELL dalam USD adalah 0.004847 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SWELL ke USD saat ini?
Harga SWELL ke USD saat ini adalah $ 0.004847. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Swell Network?
Kapitalisasi pasar SWELL adalah $ 13.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SWELL?
Suplai beredar SWELL adalah 2.70B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SWELL?
SWELL mencapai harga ATH sebesar 0.06972841720693182 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SWELL?
SWELL mencapai harga ATL 0.004505007131649274 USD.
Berapa volume perdagangan SWELL?
Volume perdagangan 24 jam live SWELL adalah $ 57.57K USD.
Akankah harga SWELL naik lebih tinggi tahun ini?
SWELL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWELL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:44:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Swell Network (SWELL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SWELL ke USD

Jumlah

SWELL
SWELL
USD
USD

1 SWELL = 0.004847 USD

Perdagangkan SWELL

SWELL/USDT
$0.004845
+1.27%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

