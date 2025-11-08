Prediksi Harga Space and Time (SXT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Space and Time untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SXT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Space and Time % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.04951 $0.04951 $0.04951 +1.12% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Space and Time untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Space and Time (SXT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Space and Time berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.04951 pada tahun 2025. Prediksi Harga Space and Time (SXT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Space and Time berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.051985 pada tahun 2026. Prediksi Harga Space and Time (SXT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SXT pada tahun 2027 adalah $ 0.054584 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Space and Time (SXT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SXT pada tahun 2028 adalah $ 0.057314 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Space and Time (SXT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SXT pada tahun 2029 adalah $ 0.060179 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Space and Time (SXT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SXT pada tahun 2030 adalah $ 0.063188 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Space and Time (SXT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Space and Time berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.102927. Prediksi Harga Space and Time (SXT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Space and Time berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.167658.

2026 $ 0.051985 5.00%

2027 $ 0.054584 10.25%

2028 $ 0.057314 15.76%

2029 $ 0.060179 21.55%

2030 $ 0.063188 27.63%

2031 $ 0.066348 34.01%

2032 $ 0.069665 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.073148 47.75%

2034 $ 0.076806 55.13%

2035 $ 0.080646 62.89%

2036 $ 0.084678 71.03%

2037 $ 0.088912 79.59%

2038 $ 0.093358 88.56%

2039 $ 0.098026 97.99%

2040 $ 0.102927 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Space and Time Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.04951 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.049516 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.049557 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.049713 0.41% Prediksi Harga Space and Time (SXT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SXT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.04951 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Space and Time (SXT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SXT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.049516 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Space and Time (SXT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SXT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.049557 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Space and Time (SXT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SXT adalah $0.049713 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Space and Time Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.04951$ 0.04951 $ 0.04951 Perubahan Harga (24 Jam) +1.12% Kap. Pasar $ 69.34M$ 69.34M $ 69.34M Suplai Peredaran 1.40B 1.40B 1.40B Volume (24 Jam) $ 455.66K$ 455.66K $ 455.66K Volume (24 Jam) -- Harga SXT terbaru adalah $ 0.04951. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.12%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 455.66K. Selanjutnya, suplai beredar SXT adalah 1.40B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 69.34M.

Harga Lampau Space and Time Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Space and Time, harga Space and Time saat ini adalah 0.04953USD. Suplai Space and Time(SXT) yang beredar adalah 0.00 SXT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $69.34M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.001920 $ 0.05327 $ 0.04576

7 Hari -0.03% $ -0.001919 $ 0.054 $ 0.0426

30 Days -0.27% $ -0.019119 $ 0.0802 $ 0.0277 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Space and Time telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001920 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Space and Time trading pada harga tertinggi $0.054 dan terendah $0.0426 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SXT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Space and Time telah mengalami perubahan -0.27% , mencerminkan sekitar $-0.019119 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SXT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Space and Time lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SXT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Space and Time (SXT )? Modul Prediksi Harga Space and Time adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SXT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Space and Time pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SXT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Space and Time. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SXT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SXT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Space and Time.

Mengapa Prediksi Harga SXT Penting?

Prediksi Harga SXT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

