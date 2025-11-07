Apa yang dimaksud dengan Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Tokenomi Space and Time (SXT)

Memahami tokenomi Space and Time (SXT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SXT sekarang!

Sumber Daya Space and Time

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Space and Time, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Space and Time Berapa nilai Space and Time (SXT) hari ini? Harga live SXT dalam USD adalah 0.04597 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SXT ke USD saat ini? $ 0.04597 . Cobalah Harga SXT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Space and Time? Kapitalisasi pasar SXT adalah $ 64.36M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SXT? Suplai beredar SXT adalah 1.40B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SXT? SXT mencapai harga ATH sebesar 0.1868671285494208 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SXT? SXT mencapai harga ATL 0.0317568881817481 USD . Berapa volume perdagangan SXT? Volume perdagangan 24 jam live SXT adalah $ 411.33K USD . Akankah harga SXT naik lebih tinggi tahun ini? SXT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SXT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

