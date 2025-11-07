BursaDEX+
Harga live Space and Time hari ini adalah 0.04597 USD. Lacak informasi harga aktual SXT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SXT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Space and Time hari ini adalah 0.04597 USD. Lacak informasi harga aktual SXT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SXT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SXT

Info Harga SXT

Penjelasan SXT

Whitepaper SXT

Situs Web Resmi SXT

Tokenomi SXT

Prakiraan Harga SXT

Riwayat SXT

Panduan Membeli SXT

Konverter SXT ke Mata Uang Fiat

Logo Space and Time

Harga Space and Time(SXT)

Harga Live 1 SXT ke USD:

$0.04597
+2.91%1D
USD
Grafik Harga Live Space and Time (SXT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:44:46 (UTC+8)

Informasi Harga Space and Time (SXT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04428
Low 24 Jam
$ 0.04698
High 24 Jam

$ 0.04428
$ 0.04698
$ 0.1868671285494208
$ 0.0317568881817481
-0.74%

+2.91%

-10.22%

-10.22%

Harga aktual Space and Time (SXT) adalah $ 0.04597. Selama 24 jam terakhir, SXT diperdagangkan antara low $ 0.04428 dan high $ 0.04698, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSXT adalah $ 0.1868671285494208, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0317568881817481.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SXT telah berubah sebesar -0.74% selama 1 jam terakhir, +2.91% selama 24 jam, dan -10.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Space and Time (SXT)

No.393

$ 64.36M
$ 411.33K
$ 229.85M
1.40B
5,000,000,000
5,000,000,000
28.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Space and Time saat ini adalah $ 64.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 411.33K. Suplai beredar SXT adalah 1.40B, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 229.85M.

Riwayat Harga Space and Time (SXT) USD

Pantau perubahan harga Space and Time untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0012999+2.91%
30 Days$ -0.02143-31.80%
60 Hari$ -0.03373-42.33%
90 Hari$ -0.04403-48.93%
Perubahan Harga Space and Time Hari Ini

Hari ini, SXT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0012999 (+2.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Space and Time 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02143 (-31.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Space and Time 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SXT terlihat mengalami perubahan $ -0.03373 (-42.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Space and Time 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04403 (-48.93%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Space and Time (SXT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Space and Time sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Space and Time Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SXT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Space and Time di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Space and Time dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Space and Time (USD)

Berapa nilai Space and Time (SXT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Space and Time (SXT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Space and Time.

Cek prediksi harga Space and Time sekarang!

Tokenomi Space and Time (SXT)

Memahami tokenomi Space and Time (SXT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SXT sekarang!

Cara membeli Space and Time (SXT)

Ingin mengetahui cara membeli Space and Time? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Space and Time di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SXT ke Mata Uang Lokal

1 Space and Time(SXT) ke VND
1,209.70055
1 Space and Time(SXT) ke AUD
A$0.0707938
1 Space and Time(SXT) ke GBP
0.0349372
1 Space and Time(SXT) ke EUR
0.0395342
1 Space and Time(SXT) ke USD
$0.04597
1 Space and Time(SXT) ke MYR
RM0.1921546
1 Space and Time(SXT) ke TRY
1.9390146
1 Space and Time(SXT) ke JPY
¥7.03341
1 Space and Time(SXT) ke ARS
ARS$66.7194789
1 Space and Time(SXT) ke RUB
3.7346028
1 Space and Time(SXT) ke INR
4.0761599
1 Space and Time(SXT) ke IDR
Rp766.1663602
1 Space and Time(SXT) ke PHP
2.7131494
1 Space and Time(SXT) ke EGP
￡E.2.1739213
1 Space and Time(SXT) ke BRL
R$0.2459395
1 Space and Time(SXT) ke CAD
C$0.0648177
1 Space and Time(SXT) ke BDT
5.6087997
1 Space and Time(SXT) ke NGN
66.1434748
1 Space and Time(SXT) ke COP
$176.1299177
1 Space and Time(SXT) ke ZAR
R.0.7989586
1 Space and Time(SXT) ke UAH
1.9334982
1 Space and Time(SXT) ke TZS
T.Sh.112.94829
1 Space and Time(SXT) ke VES
Bs10.43519
1 Space and Time(SXT) ke CLP
$43.34971
1 Space and Time(SXT) ke PKR
Rs12.9929608
1 Space and Time(SXT) ke KZT
24.1815991
1 Space and Time(SXT) ke THB
฿1.489428
1 Space and Time(SXT) ke TWD
NT$1.4246103
1 Space and Time(SXT) ke AED
د.إ0.1687099
1 Space and Time(SXT) ke CHF
Fr0.036776
1 Space and Time(SXT) ke HKD
HK$0.3571869
1 Space and Time(SXT) ke AMD
֏17.578928
1 Space and Time(SXT) ke MAD
.د.م0.427521
1 Space and Time(SXT) ke MXN
$0.8541226
1 Space and Time(SXT) ke SAR
ريال0.1723875
1 Space and Time(SXT) ke ETB
Br7.0743233
1 Space and Time(SXT) ke KES
KSh5.9374852
1 Space and Time(SXT) ke JOD
د.أ0.03259273
1 Space and Time(SXT) ke PLN
0.1691696
1 Space and Time(SXT) ke RON
лв0.202268
1 Space and Time(SXT) ke SEK
kr0.4394732
1 Space and Time(SXT) ke BGN
лв0.0776893
1 Space and Time(SXT) ke HUF
Ft15.3691501
1 Space and Time(SXT) ke CZK
0.9690476
1 Space and Time(SXT) ke KWD
د.ك0.01406682
1 Space and Time(SXT) ke ILS
0.1503219
1 Space and Time(SXT) ke BOB
Bs0.317193
1 Space and Time(SXT) ke AZN
0.078149
1 Space and Time(SXT) ke TJS
SM0.4238434
1 Space and Time(SXT) ke GEL
0.1245787
1 Space and Time(SXT) ke AOA
Kz41.943028
1 Space and Time(SXT) ke BHD
.د.ب0.01728472
1 Space and Time(SXT) ke BMD
$0.04597
1 Space and Time(SXT) ke DKK
kr0.2969662
1 Space and Time(SXT) ke HNL
L1.2080916
1 Space and Time(SXT) ke MUR
2.11462
1 Space and Time(SXT) ke NAD
$0.7984989
1 Space and Time(SXT) ke NOK
kr0.468894
1 Space and Time(SXT) ke NZD
$0.0813669
1 Space and Time(SXT) ke PAB
B/.0.04597
1 Space and Time(SXT) ke PGK
K0.1962919
1 Space and Time(SXT) ke QAR
ر.ق0.1673308
1 Space and Time(SXT) ke RSD
дин.4.6673341
1 Space and Time(SXT) ke UZS
soʻm547.2618172
1 Space and Time(SXT) ke ALL
L3.8555039
1 Space and Time(SXT) ke ANG
ƒ0.0822863
1 Space and Time(SXT) ke AWG
ƒ0.082746
1 Space and Time(SXT) ke BBD
$0.09194
1 Space and Time(SXT) ke BAM
KM0.0776893
1 Space and Time(SXT) ke BIF
Fr135.56553
1 Space and Time(SXT) ke BND
$0.059761
1 Space and Time(SXT) ke BSD
$0.04597
1 Space and Time(SXT) ke JMD
$7.3712895
1 Space and Time(SXT) ke KHR
184.6182782
1 Space and Time(SXT) ke KMF
Fr19.3074
1 Space and Time(SXT) ke LAK
999.3478061
1 Space and Time(SXT) ke LKR
රු14.0148739
1 Space and Time(SXT) ke MDL
L0.7865467
1 Space and Time(SXT) ke MGA
Ar207.071865
1 Space and Time(SXT) ke MOP
P0.36776
1 Space and Time(SXT) ke MVR
0.707938
1 Space and Time(SXT) ke MWK
MK79.670607
1 Space and Time(SXT) ke MZN
MT2.9397815
1 Space and Time(SXT) ke NPR
रु6.513949
1 Space and Time(SXT) ke PYG
326.01924
1 Space and Time(SXT) ke RWF
Fr66.70247
1 Space and Time(SXT) ke SBD
$0.3778734
1 Space and Time(SXT) ke SCR
0.6918485
1 Space and Time(SXT) ke SRD
$1.769845
1 Space and Time(SXT) ke SVC
$0.4017778
1 Space and Time(SXT) ke SZL
L0.7980392
1 Space and Time(SXT) ke TMT
m0.160895
1 Space and Time(SXT) ke TND
د.ت0.13602523
1 Space and Time(SXT) ke TTD
$0.3112169
1 Space and Time(SXT) ke UGX
Sh160.71112
1 Space and Time(SXT) ke XAF
Fr26.11096
1 Space and Time(SXT) ke XCD
$0.124119
1 Space and Time(SXT) ke XOF
Fr26.11096
1 Space and Time(SXT) ke XPF
Fr4.73491
1 Space and Time(SXT) ke BWP
P0.6182965
1 Space and Time(SXT) ke BZD
$0.0923997
1 Space and Time(SXT) ke CVE
$4.4057648
1 Space and Time(SXT) ke DJF
Fr8.13669
1 Space and Time(SXT) ke DOP
$2.9563307
1 Space and Time(SXT) ke DZD
د.ج6.0018432
1 Space and Time(SXT) ke FJD
$0.1048116
1 Space and Time(SXT) ke GNF
Fr399.70915
1 Space and Time(SXT) ke GTQ
Q0.3521302
1 Space and Time(SXT) ke GYD
$9.6150852
1 Space and Time(SXT) ke ISK
kr5.79222

Sumber Daya Space and Time

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Space and Time, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Space and Time
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Space and Time

Berapa nilai Space and Time (SXT) hari ini?
Harga live SXT dalam USD adalah 0.04597 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SXT ke USD saat ini?
Harga SXT ke USD saat ini adalah $ 0.04597. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Space and Time?
Kapitalisasi pasar SXT adalah $ 64.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SXT?
Suplai beredar SXT adalah 1.40B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SXT?
SXT mencapai harga ATH sebesar 0.1868671285494208 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SXT?
SXT mencapai harga ATL 0.0317568881817481 USD.
Berapa volume perdagangan SXT?
Volume perdagangan 24 jam live SXT adalah $ 411.33K USD.
Akankah harga SXT naik lebih tinggi tahun ini?
SXT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SXT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Space and Time (SXT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

