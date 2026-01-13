Prediksi Harga Theoriq (THQ) (USD)

Dapatkan prediksi harga Theoriq untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan THQ dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli THQ

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Theoriq % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.04328 $0.04328 $0.04328 +0.86% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Theoriq untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Theoriq (THQ) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Theoriq kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.04328 pada tahun 2026. Prediksi Harga Theoriq (THQ) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Theoriq kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.045444 pada tahun 2027. Prediksi Harga Theoriq (THQ) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, THQ diproyeksikan mencapai $ 0.047716 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Theoriq (THQ) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, THQ diproyeksikan mencapai $ 0.050102 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Theoriq (THQ) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target THQ pada tahun 2030 adalah $ 0.052607 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Theoriq (THQ) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Theoriq berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.085691. Prediksi Harga Theoriq (THQ) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Theoriq berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.139582. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.04328 0.00%

2027 $ 0.045444 5.00%

2028 $ 0.047716 10.25%

2029 $ 0.050102 15.76%

2030 $ 0.052607 21.55%

2031 $ 0.055237 27.63%

2032 $ 0.057999 34.01%

2033 $ 0.060899 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.063944 47.75%

2035 $ 0.067141 55.13%

2036 $ 0.070498 62.89%

2037 $ 0.074023 71.03%

2038 $ 0.077724 79.59%

2039 $ 0.081610 88.56%

2040 $ 0.085691 97.99%

2050 $ 0.139582 222.51% Prediksi Harga Theoriq Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.04328 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.043285 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.043321 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.043457 0.41% Prediksi Harga Theoriq (THQ) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk THQ pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.04328 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Theoriq (THQ) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk THQ, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.043285 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Theoriq (THQ) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk THQ, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.043321 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Theoriq (THQ) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk THQ adalah $0.043457 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Theoriq Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.04328$ 0.04328 $ 0.04328 Perubahan Harga (24 Jam) +0.86% Kap. Pasar $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M Suplai Peredaran 137.60M 137.60M 137.60M Volume (24 Jam) $ 69.06K$ 69.06K $ 69.06K Volume (24 Jam) -- Harga THQ terbaru adalah $ 0.04328. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.86%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 69.06K. Selanjutnya, suplai beredar THQ adalah 137.60M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 5.96M. Lihat Harga THQ Live

Cara Membeli Theoriq (THQ) Mencoba untuk membeli THQ? Anda sekarang dapat membeli THQ melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Theoriq dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli THQ Sekarang

Harga Lampau Theoriq Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Theoriq, harga Theoriq saat ini adalah 0.04328USD. Suplai Theoriq(THQ) yang beredar adalah 0.00 THQ , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $5.96M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000320 $ 0.04373 $ 0.04235

7 Hari 0.03% $ 0.001250 $ 0.06195 $ 0.04094

30 Days 0.08% $ 0.003279 $ 0.4 $ 0.035 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Theoriq telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000320 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Theoriq trading pada harga tertinggi $0.06195 dan terendah $0.04094 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut THQ di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Theoriq telah mengalami perubahan 0.08% , mencerminkan sekitar $0.003279 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa THQ dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Theoriq lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga THQ Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Theoriq (THQ )? Modul Prediksi Harga Theoriq adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga THQ di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Theoriq pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan THQ, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Theoriq. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan THQ. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum THQ untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Theoriq.

Mengapa Prediksi Harga THQ Penting?

Prediksi Harga THQ sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi THQ sekarang? Menurut prediksi Anda, THQ akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga THQ bulan depan? Menurut alat prediksi harga Theoriq (THQ), prakiraan harga THQ akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 THQ pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Theoriq (THQ) adalah $0.04328 . Berdasarkan model prediksi di atas, THQ diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga THQ di tahun 2028? Theoriq (THQ) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per THQ pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga THQ di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Theoriq (THQ) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga THQ di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Theoriq (THQ) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga THQ untuk tahun 2040? Theoriq (THQ) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 THQ pada tahun 2040. Daftar Sekarang