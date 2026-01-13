Harga Theoriq Hari Ini

Harga live Theoriq (THQ) hari ini adalah $ 0.04242, dengan perubahan 1.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi THQ ke USD saat ini adalah $ 0.04242 per THQ.

Theoriq saat ini berada di peringkat #1270 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5.84M, dengan suplai yang beredar 137.60M THQ. Selama 24 jam terakhir, THQ diperdagangkan antara $ 0.04207 (low) dan $ 0.0437 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.17998769788545976, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.035972394051982076.

Dalam kinerja jangka pendek, THQ bergerak -0.10% dalam satu jam terakhir dan +1.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 68.17K.

Informasi Pasar Theoriq (THQ)

Peringkat No.1270 Kapitalisasi Pasar $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M Volume (24 Jam) $ 68.17K$ 68.17K $ 68.17K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.42M$ 42.42M $ 42.42M Suplai Peredaran 137.60M 137.60M 137.60M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 13.76% Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar Theoriq saat ini adalah $ 5.84M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 68.17K. Suplai beredar THQ adalah 137.60M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.42M.