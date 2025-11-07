BursaDEX+
Harga live Lagrange hari ini adalah 0.38094 USD. Lacak informasi harga aktual LA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Lagrange hari ini adalah 0.38094 USD. Lacak informasi harga aktual LA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LA

Info Harga LA

Penjelasan LA

Whitepaper LA

Situs Web Resmi LA

Tokenomi LA

Prakiraan Harga LA

Riwayat LA

Panduan Membeli LA

Konverter LA ke Mata Uang Fiat

Spot LA

Futures USDT-M LA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Lagrange

Harga Lagrange(LA)

Harga Live 1 LA ke USD:

$0.38094
$0.38094$0.38094
+1.82%1D
USD
Grafik Harga Live Lagrange (LA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:37:59 (UTC+8)

Informasi Harga Lagrange (LA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.36419
$ 0.36419$ 0.36419
Low 24 Jam
$ 0.39739
$ 0.39739$ 0.39739
High 24 Jam

$ 0.36419
$ 0.36419$ 0.36419

$ 0.39739
$ 0.39739$ 0.39739

$ 4.502285725294072
$ 4.502285725294072$ 4.502285725294072

$ 0.17252043157317934
$ 0.17252043157317934$ 0.17252043157317934

+0.34%

+1.82%

+9.50%

+9.50%

Harga aktual Lagrange (LA) adalah $ 0.38094. Selama 24 jam terakhir, LA diperdagangkan antara low $ 0.36419 dan high $ 0.39739, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLA adalah $ 4.502285725294072, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.17252043157317934.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LA telah berubah sebesar +0.34% selama 1 jam terakhir, +1.82% selama 24 jam, dan +9.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lagrange (LA)

No.357

$ 73.52M
$ 73.52M$ 73.52M

$ 732.09K
$ 732.09K$ 732.09K

$ 380.94M
$ 380.94M$ 380.94M

193.00M
193.00M 193.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.30%

ETH

Kapitalisasi Pasar Lagrange saat ini adalah $ 73.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 732.09K. Suplai beredar LA adalah 193.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 380.94M.

Riwayat Harga Lagrange (LA) USD

Pantau perubahan harga Lagrange untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0068092+1.82%
30 Days$ +0.01372+3.73%
60 Hari$ +0.04451+13.23%
90 Hari$ +0.05694+17.57%
Perubahan Harga Lagrange Hari Ini

Hari ini, LA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0068092 (+1.82%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lagrange 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01372 (+3.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lagrange 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LA terlihat mengalami perubahan $ +0.04451 (+13.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lagrange 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.05694 (+17.57%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lagrange (LA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lagrange sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lagrange (LA)

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Lagrange tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lagrange Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lagrange di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lagrange dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lagrange (USD)

Berapa nilai Lagrange (LA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lagrange (LA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lagrange.

Cek prediksi harga Lagrange sekarang!

Tokenomi Lagrange (LA)

Memahami tokenomi Lagrange (LA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LA sekarang!

Cara membeli Lagrange (LA)

Ingin mengetahui cara membeli Lagrange? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lagrange di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Lagrange

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lagrange, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lagrange
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lagrange

Berapa nilai Lagrange (LA) hari ini?
Harga live LA dalam USD adalah 0.38094 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LA ke USD saat ini?
Harga LA ke USD saat ini adalah $ 0.38094. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lagrange?
Kapitalisasi pasar LA adalah $ 73.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LA?
Suplai beredar LA adalah 193.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LA?
LA mencapai harga ATH sebesar 4.502285725294072 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LA?
LA mencapai harga ATL 0.17252043157317934 USD.
Berapa volume perdagangan LA?
Volume perdagangan 24 jam live LA adalah $ 732.09K USD.
Akankah harga LA naik lebih tinggi tahun ini?
LA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:37:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lagrange (LA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

