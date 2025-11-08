Prediksi Harga TIA (TIA) (USD)

Dapatkan prediksi harga TIA untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan TIA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga TIA % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $1.0497 $1.0497 $1.0497 +17.42% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga TIA untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga TIA (TIA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, TIA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0497 pada tahun 2025. Prediksi Harga TIA (TIA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, TIA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.1021 pada tahun 2026. Prediksi Harga TIA (TIA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TIA pada tahun 2027 adalah $ 1.1572 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga TIA (TIA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TIA pada tahun 2028 adalah $ 1.2151 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga TIA (TIA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TIA pada tahun 2029 adalah $ 1.2759 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga TIA (TIA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TIA pada tahun 2030 adalah $ 1.3397 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga TIA (TIA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga TIA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.1822. Prediksi Harga TIA (TIA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga TIA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.5546. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.0497 0.00%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0540 0.41% Prediksi Harga TIA (TIA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TIA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1.0497 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga TIA (TIA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk TIA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0498 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga TIA (TIA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk TIA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0507 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga TIA (TIA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TIA adalah $1.0540 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Harga TIA terbaru adalah $ 1.0497. Perubahan 24 jamnya sebesar +17.42%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 8.98M. Selanjutnya, suplai beredar TIA adalah 835.88M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 877.34M.

Harga Lampau TIA Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live TIA, harga TIA saat ini adalah 1.0496USD. Suplai TIA(TIA) yang beredar adalah 0.00 TIA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $877.34M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.24% $ 0.199400 $ 1.1823 $ 0.8075

7 Hari 0.12% $ 0.111500 $ 1.1823 $ 0.7252

30 Days -0.26% $ -0.3768 $ 1.478 $ 0.23 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, TIA telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.199400 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.24% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, TIA trading pada harga tertinggi $1.1823 dan terendah $0.7252 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TIA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, TIA telah mengalami perubahan -0.26% , mencerminkan sekitar $-0.3768 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TIA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga TIA lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga TIA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga TIA (TIA )? Modul Prediksi Harga TIA adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TIA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap TIA pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TIA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga TIA. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TIA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TIA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan TIA.

Mengapa Prediksi Harga TIA Penting?

Prediksi Harga TIA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi TIA sekarang? Menurut prediksi Anda, TIA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga TIA bulan depan? Menurut alat prediksi harga TIA (TIA), prakiraan harga TIA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 TIA pada tahun 2026? Harga 1 TIA (TIA) hari ini adalah $1.0497 . Menurut modul prediksi di atas, TIA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga TIA pada tahun 2027? TIA (TIA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TIA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga TIA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, TIA (TIA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga TIA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, TIA (TIA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 TIA pada tahun 2030? Harga 1 TIA (TIA) hari ini adalah $1.0497 . Menurut modul prediksi di atas, TIA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga TIA untuk tahun 2040? TIA (TIA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TIA pada tahun 2040.