Dapatkan prediksi harga TICS untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan TICS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga TICS % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.05719 $0.05719 $0.05719 +42.72% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga TICS untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga TICS (TICS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, TICS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.05719 pada tahun 2025. Prediksi Harga TICS (TICS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, TICS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.060049 pada tahun 2026. Prediksi Harga TICS (TICS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TICS pada tahun 2027 adalah $ 0.063051 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga TICS (TICS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TICS pada tahun 2028 adalah $ 0.066204 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga TICS (TICS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TICS pada tahun 2029 adalah $ 0.069514 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga TICS (TICS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TICS pada tahun 2030 adalah $ 0.072990 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga TICS (TICS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga TICS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.118893. Prediksi Harga TICS (TICS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga TICS berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.193665.

Statistik Harga TICS Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.05719$ 0.05719 $ 0.05719 Perubahan Harga (24 Jam) +42.72% Kap. Pasar $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M Suplai Peredaran 82.26M 82.26M 82.26M Volume (24 Jam) $ 348.61K$ 348.61K $ 348.61K Volume (24 Jam) -- Harga TICS terbaru adalah $ 0.05719. Perubahan 24 jamnya sebesar +42.72%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 348.61K. Selanjutnya, suplai beredar TICS adalah 82.26M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 4.70M.

Harga Lampau TICS Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live TICS, harga TICS saat ini adalah 0.05719USD. Suplai TICS(TICS) yang beredar adalah 0.00 TICS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $4.70M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.31% $ 0.013659 $ 0.0736 $ 0.039

7 Hari 2.62% $ 0.04138 $ 0.0736 $ 0.01572

30 Days 1.04% $ 0.029209 $ 0.0736 $ 0.01088 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, TICS telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.013659 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.31% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, TICS trading pada harga tertinggi $0.0736 dan terendah $0.01572 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 2.62% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TICS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, TICS telah mengalami perubahan 1.04% , mencerminkan sekitar $0.029209 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TICS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga TICS (TICS )? Modul Prediksi Harga TICS adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TICS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap TICS pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TICS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga TICS. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TICS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TICS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan TICS.

Mengapa Prediksi Harga TICS Penting?

Prediksi Harga TICS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi TICS sekarang? Menurut prediksi Anda, TICS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga TICS bulan depan? Menurut alat prediksi harga TICS (TICS), prakiraan harga TICS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 TICS pada tahun 2026? Harga 1 TICS (TICS) hari ini adalah $0.05719 . Menurut modul prediksi di atas, TICS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga TICS pada tahun 2027? TICS (TICS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TICS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga TICS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, TICS (TICS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga TICS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, TICS (TICS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 TICS pada tahun 2030? Harga 1 TICS (TICS) hari ini adalah $0.05719 . Menurut modul prediksi di atas, TICS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga TICS untuk tahun 2040? TICS (TICS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TICS pada tahun 2040.