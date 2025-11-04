BursaDEX+
Harga live TICS hari ini adalah 0.05685 USD. Lacak informasi harga aktual TICS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TICS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live TICS hari ini adalah 0.05685 USD. Lacak informasi harga aktual TICS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TICS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 TICS ke USD:

$0.05685
+41.87%1D
USD
Grafik Harga Live TICS (TICS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:39:45 (UTC+8)

Informasi Harga TICS (TICS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.039
Low 24 Jam
$ 0.0736
High 24 Jam

$ 0.039
$ 0.0736
$ 2.5719853250516347
$ 0.030720054210987374
-5.66%

+41.87%

+260.03%

+260.03%

Harga aktual TICS (TICS) adalah $ 0.05685. Selama 24 jam terakhir, TICS diperdagangkan antara low $ 0.039 dan high $ 0.0736, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTICS adalah $ 2.5719853250516347, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.030720054210987374.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TICS telah berubah sebesar -5.66% selama 1 jam terakhir, +41.87% selama 24 jam, dan +260.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TICS (TICS)

No.3921

$ 4.68M
$ 350.93K
$ 77.42M
82.26M
1,361,867,964
1,361,867,964
6.03%

QUBETICS

Kapitalisasi Pasar TICS saat ini adalah $ 4.68M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 350.93K. Suplai beredar TICS adalah 82.26M, dan total suplainya sebesar 1361867964. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.42M.

Riwayat Harga TICS (TICS) USD

Pantau perubahan harga TICS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0167781+41.87%
30 Days$ +0.02887+103.18%
60 Hari$ +0.02025+55.32%
90 Hari$ -0.00785-12.14%
Perubahan Harga TICS Hari Ini

Hari ini, TICS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0167781 (+41.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TICS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.02887 (+103.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TICS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TICS terlihat mengalami perubahan $ +0.02025 (+55.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TICS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00785 (-12.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TICS (TICS)?

Lihat halaman Riwayat Harga TICS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TICS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TICS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TICS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TICS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TICS (USD)

Berapa nilai TICS (TICS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TICS (TICS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TICS.

Cek prediksi harga TICS sekarang!

Tokenomi TICS (TICS)

Memahami tokenomi TICS (TICS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TICS sekarang!

Cara membeli TICS (TICS)

Ingin mengetahui cara membeli TICS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TICS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TICS ke Mata Uang Lokal

1 TICS(TICS) ke VND
Sumber Daya TICS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TICS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TICS
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TICS

Berapa nilai TICS (TICS) hari ini?
Harga live TICS dalam USD adalah 0.05685 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TICS ke USD saat ini?
Harga TICS ke USD saat ini adalah $ 0.05685. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TICS?
Kapitalisasi pasar TICS adalah $ 4.68M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TICS?
Suplai beredar TICS adalah 82.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TICS?
TICS mencapai harga ATH sebesar 2.5719853250516347 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TICS?
TICS mencapai harga ATL 0.030720054210987374 USD.
Berapa volume perdagangan TICS?
Volume perdagangan 24 jam live TICS adalah $ 350.93K USD.
Akankah harga TICS naik lebih tinggi tahun ini?
TICS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TICS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

