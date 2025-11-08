Prediksi Harga Token Pocket (TPT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Token Pocket untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan TPT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Token Pocket % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.013787 $0.013787 $0.013787 -0.82% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Token Pocket untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Token Pocket (TPT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Token Pocket berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.013787 pada tahun 2025. Prediksi Harga Token Pocket (TPT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Token Pocket berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.014476 pada tahun 2026. Prediksi Harga Token Pocket (TPT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TPT pada tahun 2027 adalah $ 0.015200 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Token Pocket (TPT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TPT pada tahun 2028 adalah $ 0.015960 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Token Pocket (TPT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TPT pada tahun 2029 adalah $ 0.016758 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Token Pocket (TPT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TPT pada tahun 2030 adalah $ 0.017596 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Token Pocket (TPT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Token Pocket berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.028662. Prediksi Harga Token Pocket (TPT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Token Pocket berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.046687. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.013787 0.00%

Statistik Harga Token Pocket Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.013787$ 0.013787 $ 0.013787 Perubahan Harga (24 Jam) -0.82% Kap. Pasar $ 47.79M$ 47.79M $ 47.79M Suplai Peredaran 3.47B 3.47B 3.47B Volume (24 Jam) $ 55.85K$ 55.85K $ 55.85K Volume (24 Jam) -- Harga TPT terbaru adalah $ 0.013787. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.82%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 55.85K. Selanjutnya, suplai beredar TPT adalah 3.47B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 47.79M. Lihat Harga TPT Live

Cara Membeli Token Pocket (TPT) Mencoba untuk membeli TPT? Anda sekarang dapat membeli TPT melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Token Pocket dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli TPT Sekarang

Harga Lampau Token Pocket Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Token Pocket, harga Token Pocket saat ini adalah 0.013787USD. Suplai Token Pocket(TPT) yang beredar adalah 0.00 TPT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $47.79M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000151 $ 0.014607 $ 0.013506

7 Hari 0.04% $ 0.000592 $ 0.014607 $ 0.0125

30 Days -0.07% $ -0.001135 $ 0.015853 $ 0.011927 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Token Pocket telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000151 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Token Pocket trading pada harga tertinggi $0.014607 dan terendah $0.0125 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TPT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Token Pocket telah mengalami perubahan -0.07% , mencerminkan sekitar $-0.001135 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TPT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Token Pocket lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga TPT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Token Pocket (TPT )? Modul Prediksi Harga Token Pocket adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TPT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Token Pocket pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TPT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Token Pocket. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TPT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TPT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Token Pocket.

Mengapa Prediksi Harga TPT Penting?

Prediksi Harga TPT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi TPT sekarang? Menurut prediksi Anda, TPT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga TPT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Token Pocket (TPT), prakiraan harga TPT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 TPT pada tahun 2026? Harga 1 Token Pocket (TPT) hari ini adalah $0.013787 . Menurut modul prediksi di atas, TPT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga TPT pada tahun 2027? Token Pocket (TPT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TPT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga TPT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Token Pocket (TPT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga TPT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Token Pocket (TPT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 TPT pada tahun 2030? Harga 1 Token Pocket (TPT) hari ini adalah $0.013787 . Menurut modul prediksi di atas, TPT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga TPT untuk tahun 2040? Token Pocket (TPT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TPT pada tahun 2040.