Prediksi Harga Treehouse (TREE) (USD)

Dapatkan prediksi harga Treehouse untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan TREE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Treehouse % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1555 $0.1555 $0.1555 +2.10% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Treehouse untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Treehouse (TREE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Treehouse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1555 pada tahun 2025. Prediksi Harga Treehouse (TREE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Treehouse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.163275 pada tahun 2026. Prediksi Harga Treehouse (TREE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TREE pada tahun 2027 adalah $ 0.171438 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Treehouse (TREE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TREE pada tahun 2028 adalah $ 0.180010 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Treehouse (TREE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TREE pada tahun 2029 adalah $ 0.189011 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Treehouse (TREE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TREE pada tahun 2030 adalah $ 0.198461 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Treehouse (TREE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Treehouse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.323273. Prediksi Harga Treehouse (TREE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Treehouse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.526578. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1555 0.00%

2026 $ 0.163275 5.00%

2027 $ 0.171438 10.25%

2028 $ 0.180010 15.76%

2029 $ 0.189011 21.55%

2030 $ 0.198461 27.63%

2031 $ 0.208384 34.01%

2032 $ 0.218804 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.229744 47.75%

2034 $ 0.241231 55.13%

2035 $ 0.253293 62.89%

2036 $ 0.265957 71.03%

2037 $ 0.279255 79.59%

2038 $ 0.293218 88.56%

2039 $ 0.307879 97.99%

2040 $ 0.323273 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Treehouse Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1555 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.155521 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.155649 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.156139 0.41% Prediksi Harga Treehouse (TREE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TREE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1555 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Treehouse (TREE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk TREE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.155521 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Treehouse (TREE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk TREE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.155649 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Treehouse (TREE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TREE adalah $0.156139 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Treehouse Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1555$ 0.1555 $ 0.1555 Perubahan Harga (24 Jam) +2.10% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 115.71K$ 115.71K $ 115.71K Volume (24 Jam) -- Harga TREE terbaru adalah $ 0.1555. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.10%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 115.71K. Selanjutnya, suplai beredar TREE adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga TREE Live

Harga Lampau Treehouse Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Treehouse, harga Treehouse saat ini adalah 0.1555USD. Suplai Treehouse(TREE) yang beredar adalah 0.00 TREE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.005400 $ 0.1628 $ 0.1433

7 Hari -0.10% $ -0.017699 $ 0.1797 $ 0.1348

30 Days -0.37% $ -0.093099 $ 0.2492 $ 0.0872 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Treehouse telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005400 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Treehouse trading pada harga tertinggi $0.1797 dan terendah $0.1348 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TREE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Treehouse telah mengalami perubahan -0.37% , mencerminkan sekitar $-0.093099 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TREE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Treehouse lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga TREE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Treehouse (TREE )? Modul Prediksi Harga Treehouse adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TREE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Treehouse pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TREE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Treehouse. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TREE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TREE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Treehouse.

Mengapa Prediksi Harga TREE Penting?

Prediksi Harga TREE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi TREE sekarang? Menurut prediksi Anda, TREE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga TREE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Treehouse (TREE), prakiraan harga TREE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 TREE pada tahun 2026? Harga 1 Treehouse (TREE) hari ini adalah $0.1555 . Menurut modul prediksi di atas, TREE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga TREE pada tahun 2027? Treehouse (TREE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TREE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga TREE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Treehouse (TREE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga TREE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Treehouse (TREE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 TREE pada tahun 2030? Harga 1 Treehouse (TREE) hari ini adalah $0.1555 . Menurut modul prediksi di atas, TREE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga TREE untuk tahun 2040? Treehouse (TREE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TREE pada tahun 2040.